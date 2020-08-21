Турция дарит «Газпрому» очередной неприятный сюрприз

Как и ожидалось, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об обнаружении крупного месторождения газа в турецком секторе Черного моря. Правда, объявленные потенциальные запасы оказались почти втрое ниже, чем раньше сообщали источники деловых агентств. Поэтому международные эксперты не воодушевились и акции турецких компаний пошли вниз. Однако для «Газпрома» в случае подтверждения запасов газа эта новость станет неприятным сюрпризом. Скоро заканчивается главный контракт на поставку российского газа в Турцию, и Анкара значительно усиливает свою переговорную позицию.

Сегодня Реджеп Эрдоган сдержал слово и сообщил новость, которая, по его мнению, должна начать новую эру в истории Турции. При бурении скважины Tuna-1 в Черном море судно «Фатих» открыло месторождение с запасами 320 млрд кубометров газа. Это крупнейшее в истории страны открытие. Министр энергетики страны добавил, что еще пробурят два горизонта и запасы могут быть больше.



Иллюстрация: vesselfinder.com.

«Наша цель — до 2023 года передать черноморский газ в пользование народа. Турция решительно настроена решить проблему с энергетикой в стране на корню. Турция будет продолжать идти к своим целям, не посягая на чьи-либо права и не позволив попирать её собственные», — сказал Реджеп Эрдоган.

Озвученный турецким лидером объем запасов газа оказался почти втрое ниже, чем сообщали источники Reuters. В результате курс лиры отыграл назад вместе с акциями нефтеперерабатывающих компаний Турции. Возможно, это произошло из-за того, что инвесторы ожидали более крупных запасов, заметили в Bloomberg.

Открытие не изменит ситуацию в турецкой экономике в целом, написал в Twitter заместитель главного экономиста Института международных финансов (IIF) Сергей Ланау. По его мнению, даже при добыче всех запасов газа за рекордные 10 лет газовый баланс страны улучшится всего на 0,3% ВВП с учетом нынешних котировок.

Предполагается, что месторождение будут разрабатывать по традиционной схеме — в течение нескольких десятилетий. В результате добыча, по аналогии с планами разработки румынского месторождения в Черном море, составит 10−15 млрд кубометров в год. Это — около трети потребления и импорта газа Турции. И в первую очередь — угроза для поставок «Газпрома». Не секрет, что турецкие компании уже не первый год пытаются добиться снижения цен на российский газ, да и у Москвы достаточно и других направлений, по которым у нее расходятся взгляды с Анкарой. Поэтому еще в прошлом году экспорт российского газа в Турцию упал на 35% — до 15,5 млрд кубометров. А в этом продолжил снижение. Так, по данным регулятора EPDK, в январе — апреле поставки топлива снизились еще на 29,5% — до 4,2 млрд. Этого объема было бы достаточно, чтобы загрузить или «Голубой поток», или одну нитку «Турецкого потока».

Аналитик Оксфордского института энергетических исследований Гульмира Рзаева рассказала Bloomberg, что открытие стало стратегическим преимуществом в отношениях с Россией. «Долгосрочные контракты истекают, и турецкие позиции на переговорах усиливаются», — считает она.

В то же время пробурена всего лишь одна скважина и запасы еще не подтверждены. «Вопрос состоит в том, как много там газа, который можно добыть, — говорит ведущий аналитик чешского инвестиционного банка Wood & Co Джонатан Лэмб. — А это неясно. Что хочет рынок, так это знать, как много они смогут добывать ежегодно. Но я не думаю, что они готовы уже дать ответ».

«Шельф Черного моря уже давно исследуется, в том числе в Турции, — говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — Надежды были очень большие и в России, и на Украине, и в Румынии, и в Болгарии. Но пока результаты более чем скромные с точки зрения геологоразведки и уж совсем слабые, если говорить о добыче».

Эксперт считает, что Реджепу Эрдогану нужны хорошие новости для укрепления своего положения внутри страны, а для их подтверждения или наоборот на практике понадобятся годы.

В 2023 году в Турции будут праздновать 100-летие республики, и превращение страны в энергонезависимое государство к этой дате было одним из обещаний Анкары.

Как сообщало EADaily, Турция активно ищет запасы газа в Черном и Средиземном морях все последние 20 лет и вложила в их поиск не менее $ 3 млрд. До последнего времени, однако, особых открытий не сделали, в отличие от успеха в водах соседних стран.

В Израиле, на Кипре, в Египте и Румынии обнаружили крупные запасы газа, от 100 до 700 млрд кубометров, что в Анкаре восприняли болезненно. С одной стороны, Турция создала свой нефтегазовый флот, купив три буровых и два сейсморазведочных судна. С другой — Анкара стала агрессивно вести себя в Средиземном море. Она оспаривает границы экономической зоны Греции и Кипра, не признавая право островов на участие в их определении. Более того, на юго-западе от Кипра уже год находится буровое судно «Явуз», а сейсморазведочное судно Oruc Reis за год изучило половину экономической зоны Греции в Средиземном море. И продолжает делать это снова в сопровождении семи боевых кораблей Турции, несмотря на гневную реакцию Евросоюза и даже санкции к руководителям турецких нефтегазовых госкомпаний.

Для легитимизации операций Турция даже подписала с Ливией соглашение о разграничении экономических зон, в котором Греция вопреки Морскому праву ООН теряет едва ли не половину своей экономической зоны.

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