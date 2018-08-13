Туркменский газ — в Европу: Конвенция по Каспию «откроет» вентиль?

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, по сути, дала «зеленый свет» поставкам туркменского газа в Турцию и Европу. Для строительства Транскаспийского газопровода и его подсоединения к «Южному газовому коридору» правовых преград почти нет. Теперь вопрос прокладки трубопроводов должны решать между собой страны, в чьих зонах он будет проходить — Азербайджан и Туркмения. Однако достаточно ли этого, чтобы Россия получила нового конкурента на газовом рынке Европы?

Фото: ria.ru.

«Конвенция о правовом статусе Каспия предусматривает, что страны могут прокладывать по дну Каспийского моря магистральные трубопроводы. При этом не требуется согласие всех прикаспийских стран, достаточно урегулирование вопроса только теми сторонами, через сектор которой он пройдет. Соседей лишь необходимо уведомить о маршрутах прокладки трубопровода, — говорит руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабанджан. — На этом фоне многих интересует: с принятием Конвенции о статусе Каспия насколько реально строительство Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан? В правовом поле фактически не остается препятствий. Почему фактически, а не окончательно! Дело в том, что при строительстве магистральных трубопроводов необходимо согласие всех прибрежных государств по экологическим вопросам. Свое „добро“ на оценки воздействия проектов на окружающую среду должны дать в отдельности каждая прикаспийская страна».

Это обстоятельство по-прежнему может блокировать проект, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Впрочем, даже отсутствие правовых возражений не сделает проект ближе к реальности. «Я думаю, что он маловероятен, так как отсутствие ясности по правовому статусу было лишь одной из преград, — замечает заместитель директора ФНЭБ Алексей Гривач. — Туркменистан еще очень далек от выполнения текущих обязательств по контракту с Китаем».

Сомневается в способности Туркмении нарастить добычу газа для поставок в Европу и заместитель директора аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Танурков. «Несмотря на то, что разговоров об экспорте туркменского газа в Европу много, я не верю, что в ближайшем будущем объемов добываемого газа в Туркмении хватит, чтобы открыть еще одно экспортное потребление», — сказал эксперт. Он заметил, что сейчас основным потребителем газа из страны является Китай, который значительно наращивает закупки: «Очевидно, что в долгосрочной перспективе будущее у туркменского экспорта в Европу есть, однако пока Китай остается самым обещающим потребителем, а перспективы европейского газового рынка размыты».

На этом фоне изменились и позиции США и самой Туркмении, замечает Игорь Юшков. «Очевидно, Вашингтон будет на словах поддерживать проект экспорта туркменского газа в Европу, но не на деле. Сейчас для экспортирующих СПГ США в Европе не нужен ни российский, ни туркменский газ», — эксперт замечает, что в самой Туркмении свободных средств на строительство газопровода нет и сам Ашхабад демонстрирует больший интерес к проекту газопровода ТАПИ (Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия).

«Однако главной проблемой при реализации Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджана является его коммерческая составляющая», — говорит руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабанджан. Он замечает, что первая новость о Транскаспийском газопроводе появилась в конце 1996 году, когда турецкая компания BOTAS вела первичные переговоры о закупке туркменского газа для нужд Туркции и реэкспорте в Европу. «Позже этот проект был заморожен, а потом аннулирован. Однако с тех пор проект Транскаспийского газопровода с повестке дня не сошел», — замечает эксперт и добавляет: «Еще одна немаловажный деталь: до сих пор ни одна компания из Европы не выразила о приобретении определенного объема туркменского газа. По этой причине все время вокруг Транскаспийского газопровода шли в основном политического рода дискуссии: например, Вашингтон и Брюссель почему-то хотели достичь консенсуса Баку и Ашхабад в вопросе о строительстве Транскаспийского газопровода. Хотя Азербайджан всегда заявлял о своей поддержке этого проекта и давал понять, что ему не зачем участвовать в финансировании проекта, пусть этим займется транспортная компания (консорциум)».

В Оксфордском институте энергетических исследований посчитали, насколько экономически выгоден экспорт туркменского газа в Европу. Там полагают, что перспективы Транскаспийского газопровода раньше 2030 года менее всего обещающие. По данным британских аналитиков, туркменский газ с доставкой в Европу будет по цене менее конкурентен, чем российский трубопроводный газ и даже СПГ. Если Ашхабад будет продавать газ по минимальной цене в $ 80 на своей границе, то его стоимость с доставкой по Транскаспийскому газопроводу и «Южному газовому коридору» в Италии составит $ 335 за тысячу кубометров. В то же время цена российского газа с доставкой с Ямала оценивается сейчас в $ 230, а сжиженного газа с проекта «Ямал СПГ» — в $ 177−248. В Оксфордском институте энергетических исследований посчитали, что СПГ из США может стоить сейчас в Европе $ 248, а при необходимости трейдеры могут скинуть цену и до $ 213.

Британские аналитики считают, что, очевидно, «Южный газовый корридор» сохранит свою первоначальную мощность в 16 млрд кубометров до 2030 года или будет расширен, но незначительно. В Оксфордском институте энергетических исследований полагают, что Турция может быть более интересным рынком для Туркмении, чем Европа: стоимость газа с доставкой в Турцию оценивается в $ 235.

Самый выгодный маршрут экспорта туркменского газа проходит через Россию, отмечают в Оксфордском институте энергетических исследований. Тогда цена в Европе при условии, что Ашхабад продает газ на границе за минимальные $ 80, составит $ 179. «Любой, кто рассматривает Транскаспийский газопровод переспективным, должен спросить себя: «Если его осуществление становится реальным, то не может ли из-за этого измениться отношение руководства «Газпрома»? Трубопроводный путь в Европу через Россию короче, чем через Азербайджан и Турцию. Инфраструктура давно построена и работает. «Газпром» может предложить покупать газ на границе или транспортировать его в Европу. Таким образом, российский холдинг не будет воодушевлять прямых конкурентов из «Южного газового коридора», а сможет зарабатывать на подконтрольных поставках. В середине 2000-х этим путем туркменский газ уже поставлялся в Европу, а «Газпром» эффективно ограничивал его. С точки зрения европейской энергетической политики по снижению зависимости от России такой вариант будет считаться негативным, но для Туркмении он может выглядеть хорошим», — говорится в июльском исследовании «Давайте не будем преувеличивать: перспективы «Южного газового коридора» до 2030 года». В ноябре прошло года надежду на поставки газа в Европу через Россию выразил временно исполняющий обязанности главы «Туркменгаза» Мырат Арчаев. «Имеется действующая система магистральных газопроводов в северном направлении, по которой Туркменистан исторически экспортировал природный газ в Россию и другие страны СНГ. В случае достижения взаимоприемлемых договоренностей с покупателями и странами транзитерами, данный газопровод потенциально может быть задействован для осуществления поставок природного газа из Туркменистана в страны СНГ и Восточной Европы», — заявил руководитель газовой компании.

В конце июля заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский сообщил, что осенью могут начаться переговоры о возобновлении закупок туркменского газа «Газпромом». Их прекратили с 2016 года, так как российскую сторону не устраивала цена и «Газпром» подал иск в Стокгольмский арбитраж. Позже, правда, российский холдинг и «Туркменгаз» приостановили разбирательство до конца этого года, чтобы найти взаимоприемлемое решения для сотрудничества.

Такие новости часть аналитиков восприняли, как возможную попытку «Газпрома» решить туркменский «вопрос» на фоне подписания Конвенции. Впрочем, другая часть экспертов считает, что российскому холдингу «голубое топливо» из Туркмении уже ни к чему.

«Раньше „Газпрому“ туркменский газ нужен был для того, чтобы сдерживать его поставки в Китай. Сейчас этот вопрос, по сути, снят с повестки дня», — говорит ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков. Эксперт отмечает, что у самого «Газпрома» достаточно собственных ресурсов. «Кроме того, если посмотреть на взаимодействие „Газпрома“ со всеми странами Средней Азии, то политика холдинга, скорее, направлена на то, чтобы сдерживать именно китайское направление, так как идея строительства газопровода „Сила Сибири-2“ (Алтай) не умерла», — подытожил Игорь Юшков.





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