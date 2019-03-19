Турецкий поток. Что это и чем его запуск грозит Украине. ТЭК, Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

Россия приблизилась к запуску очередного газопровода в обход Украины. Сегодня оператор Турецкого потока – компания South Stream Transport B.V — соединила морскую и наземные части газопровода.

Фактически строительство «турецкой части» газопровода закончилось. Для запуска газопровода осталось построить у побережья турецкого города Кыйыкей приемный терминал.

Зачем России Турецкий поток и как его запуск отразится на транзите российского газа через Украину – в материале LIGA.net.

Что такое Турецкий поток

Турецкий поток предполагает строительство по дну Черно моря двух ниток газопровода протяженностью 1213 км — по 15,75 млрд кубометров. Его начали строить в мае 2017 года.

Проект пришел на смену неудавшемуся Южному потоку – газопроводу из России через Черное море в Болгарию. Его реализация сорвалась в 2014 году после того, как Европейская комиссия обвинила Газпром в нарушении правил третьего энергопакета. В результате Россия понесла 800 млн евро убытков.

Турецкий поток соединяет Россию с европейской частью Турции и идет далее к границе с Грецией. Первая нитка будет снабжать газом турецкий рынок, вторая — европейские страны (Болгарию, Сербию и Венгрию в австрийский хаб Баумгартен).

Стоимость проекта оценивается в $7 млрд. Россия рассчитывает запустить газопровод в конце 2019 года.

Иллюстрация: Газпром

Фактически Россия закончила строительство только «турецкой части» газопровода. Европейскую часть — 877 км трубопровода — предстоит проложить Сербии и Болгарии. Расширение проекта будет стоить им по 1,4 млрд евро.

Строительство «сербской части» Турецкого потока планируют закончить в апреле 2020 года. Заказчик — компания Газтранс, которой владеют Газпром (51% акция компании) и Сербиягаза (49% акций). Строить участок оссийский монополист поручил собственному подрядчику – компании Газстройпром.

Тендер на продолжение газопровода через Болгарию местный оператор ГТС Булгартрансгаз объявил только 28 февраля. Право поставлять газ по этой трубе получил Газпром.

Это второй по счету тендер болгарского оператора ГТС. Предыдущий конкурс Булгартрансгаза суд отменил по иску компании Атомэнергоремонт, которая хотела принять в нем участие.

Зачем России Турецкий поток

Россия — крупнейший поставщик газа на европейский рынок. На нее приходится 42% всего импорта. Основными потребителями российского газа в 2017 году были Германия (54 млрд кубов), Турция (29,03 млрд), Италия (23,8 млрд), Великобритания (16,26 млрд), Франция (12,26 млрд), Польша (10,47 млрд) и Австрия (9,14 млрд).

Турция – второй после Германии потребитель российского газа. Сейчас российский газ поступает турецким потребителям по двум газопроводам – Голубому потоку и Трансбалканскому коридору. Строительство Турецкого потока позволит стране стать европейским газовым хабом.

В 2017 году Газпром поставил в Турцию более 52% всего потребляемого страной газа — 29,03 млрд кубов. В целом доля Турции в поставках Газпрома составляет почти 15%.

Кроме того, газопровод может позволить нарастить России поставки газа в Европу, объемы которых в 2018 году превысили 201 млрд кубов газа.

Чем рискует Украина

В случае запуска Турецкого потока и Северного потока-2, который Россия сейчас прокладывает по дну Балтийского моря, Украина может потерять весь транзит газа через свою газотранспортную систему, считает глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

Такого же мнения Министр энергетики США Ричард Перри. Он считает, что запуск газопроводов имеет два негативных следствия. Первое – подорвет энергетическую безопасность Европы, второе – «позволит Москве прекратить транзит газа по территории Украины».

В таком случает, Украина рискует потерять около $2 млрд ежегодного дохода от газового транзита. В марте текущего года министр энергетики Болгарии Теменужки Петкова сообщила, что Газпром намерен прекратить с 2020 года транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины через Болгарию и Румынии в Турцию. Об этом якобы российский монополист предупредил правительство Болгарии официальным письмом.

Теоретически с запуском Северного потока-2 и Турецкого потока Украина не лишится в один миг тразита российского газа — выводить на проектную мощность газопроводы Россия будет постепенно (Северный поток-2 — к 2021 году, Турецкий поток — к 2020-му).

В Газпроме рассчитывают, что транзит через Украину после запуска обеих газопроводов сократиться до 10–15 млрд кубов газа в год. По данным Укртрансгаза, через украинскую ГТС в 2018 году «прогнали» 86,8 млрд кубометров.





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