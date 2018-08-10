Турецкий аналитик: «За обвалом турецкой и российской валют стоят США»

«Экономики Турции и России находятся под прицелом США»

Обвал российского рубля и турецкой лиры, также процессы, идущие на мировых фондовых и сырьевых биржах в своем интервью Yenicag.Ru прокомментировал директор Турецкого исследовательского центра по энергетической политике и стратегии (TESPAM) Огузхан Акйенер.

– Какие параллели между обвалом российского рубля и турецкой лиры?

Огузхан Акйенер

– Начнем с того, что изменение финансовой политики США оказало влияние на валютные рынки всех мировых стран, не только России, Ирана и Турции. От этой политики пострадали экономики таких стран как Индия, Бразилия, Аргентина, Индонезия, Египет, Таиланд и др. В курсах национальных валют этих стран наблюдались негативные изменения, и они обесценились в отношении к доллару. Процесс связан с политикой Трампа, который не желает уступить лидерство таким богатым странам как Британия и Китай. Все началось с того, что США завалили весь мир долларами, которые проникали в хранилища всех мировых банков, а теперь Трамп “вызвал” это доллары обратно в США, от чего мировая экономика чертыхнулась. Это можно расценивать как попытку США сохранить внутреннюю независимость и усилить свое влияние над всем миром. Такой подход к ситуации позволяет нам увидеть истинную причину обвала российского рубля и турецкой лиры. Другой вариант для выяснения причин обвала этих валют может быть уровень влияния иностранного капитала на экономики ряда стран и региональная политика США, которая тем или иным образом будет играть роль внешнего фактора для переформатирования политически-экономической атмосферы в данном районе Земного шара.

– Можно ли расценивать обвал финансовых рынков Турции и России как тщательно спланированной акцией Запада? В ближайшем будущем ожидаются такие потрясения, которые непременно приведут к экономическим катаклизмам?

– Скорее всего, этот план разработан в Пентагоне, аналитиками этого ведомства, от которого сильно зависит Белый Дом в политическом плане. Изменение паритета в некоторых странах не есть главной причиной обвала курса этих валют. В продолжающемся глобальном противостоянии Китай, Британия и ряд стран ЕС сохранят свой весь и влияние и попытаются осуществить свои стратегии против стратегии Пентагона. Естественно, как в ближайшей, так и в далекой перспективе потрясения на мировых рынках не исключаются потому, что масштабы кризиса слишком велики, чтобы охватить все больше стран. То есть, эти экономические процессы не являются локальными и носят глобальный характер.

– Достаточны ли меры, предпринятые турецким правительством, для того, чтобы минимизировать экономический ущерб, которого нанесет эта кризисная волна?

– На данный момент турецкое правительство, используя свои связи с другими странами, и разработанными антикризисными проектами пытается остановить негативный процесс в экономике, на биржах, привлекая на рынок новых экономических игроков, как внутренних, так и внешних. Может быть эти меры не принесут пользу сразу, но в ближайшем времени кардинально будут изменить ситуацию в экономике. Естественно, живя в таких суровых условиях турецкое государство готово предотвратить такие масштабные атаки, сильное давление со стороны геополитических противников и не сомневаюсь, что у правительства есть антикризисная концепция.

– Скоро Запад примет новые санкции в отношении России, которая является одним из важных и очень крупных внешнеторговых партнеров Турции. Как повлияет на экономику Турции углубление экономического кризиса в России?

– Применение новых санкций в отношении России находится на повестке. Разумеется, эти санкции ослабят Россию и окажут негативное влияние на экономику тех стран, которые тесно связаны с ней. Но мы не должны забывать, что каждый риск порождает какую-то возможность. И в этом плане с помощью совместных действий и планов Россия, Турция и другие страны вместе смогут перенести этот трудный период и выйти из него с минимальным ущербом.

– Наблюдается застой и на мировом рынке нефти. Цены стремительно падают. Как думаете, продолжится ли эта тенденция и как она повлияет на мировую экономику?

– Если проанализировать катировки цен на нефтяном рынке, то мы увидим, что добыча в разы превышает потребления. На фоне подорожания доллара перед остальными мировыми валютами, падение цен на нефть весьма ожидаемый процесс. Если зрить в корень вопроса, то за период 2018 – 2020 годов прогнозируемая цена на один барелль нефти 70-80 долларов США. Предполагаю, что цены будут измениться в районе этого. Если падение цен на нефть наносит ущерб таким противникам США как Россия, например, но вполне устраивает другого их противника. Китай, который является одним из крупнейших потребителей черного золота. Помимо этого, низкие цены на нефть негативно влияют и на доходы самих американских нефтяных гигантов, которые добывают черное золото внутри страны. В итоге, мы верим, что с помощью Аллаха Турция и её союзники выйдут из этого кризисного периода с минимальными потерями.

Беседовал: Кавказ Омаров

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