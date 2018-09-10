Турецкая лира лишь раз в истории была настолько слабой, ее сравнили с украинской гривней – FT

Центральный банк Турции собрался для того, чтобы решить, будет ли он прислушиваться к экономическому традиционализму и повысить базовую процентную ставку. На последнем заседании в июле Центральный банк сопротивлялся призывам к более высоким ставкам и остановился на уровне 17,75%, что привело к краху национальной валюты — турецкой лиры. В то время экономика Турции нуждалась в более высоких ставках. Сегодня это не так. Повышение ставок на этой неделе не повлияет ни на что, кроме как на повышение доверия инвесторов, пишет Financial Times.

Когда в июле было принято решение о ставке центрального банка, экономика Турции перегрелась. Инфляция достигла 14-летнего максимума в 15,39%, а его дефицит по счету текущих операций составил чуть более 7% от ВВП. Центральный банк оставил свою политику свободной и инвесторы отказались. Этот шаг (или его отсутствие) подтвердил давнее подозрение, что финансовые решения должны считаться с прихотями самодержавного президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Инвесторы быстро взяли дело в свои руки, и корректировка, которую турецкие чиновники не смогли считать на своих условиях, стала неизбежной. В этом году лира потеряла более 40% своей стоимости, и, по словам Чарли Робертсона из Renaissance Capital, только один раз с 1971 года у Турции была более слабая валюту, чем сегодня.

Когда валюты обесцениваются столь же резко, как и лира, происходят две вещи: реальный ВВП резко падает, а дефицит текущего счета переходит в избыток. Робин Брукс, Сержи Ланау и Уграс Улка из Института международных финансов обнаружили, что это произошло в девяти случаях с 1980 года, когда реальный обменный курс снизился на 30% и более: Мексика в 1995 году, Индонезия и Россия в 1998 году, Бразилия в 1999 году, Аргентина и Уругвай в 2002 году, Египет в 2003 и 2016 годах и Украина в 2014 году.

Первоначальное воздействие в данных импорта определяется как потребительские покупательные контракты, приносящие экономический результат. После обесценения в момент «T» импорт резко падает и объемы экспорта увеличиваются по мере того, как местные товары становятся более конкурентоспособными, чем те, которые выражены в более сильных валютах.

Текущий счет страны приходится на дефицит, когда импорт товаров и услуг превышает экспорт, поэтому, учитывая тенденции, указанные в приведенном графике, мало что удивляет — текущий счет переходит к профициту вскоре после крупной девальвации валюты. Импорт неожиданно стал намного дороже.

Ошеломление в турецкой лире и последующий откат кредитного бума в прошлом году оказали аналогичное влияние на снижение внутренней экономической активности. Как показывают данные IIF, кредитный импульс Турции, который является изменением потока кредитов, стал негативным и теперь находится вблизи уровней, которые последний раз видели во время глобального финансового кризиса десять лет назад – в 2008 году.

Кредитный кризис такого масштаба, без сомнения, повлияет на рост ВВП в будущем и уже помог улучшить внешний баланс Турции. По оценкам IIF, текущий баланс страны теперь положителен.

Если бы центральный банк повышал процентные ставки и ранее увеличивал стоимость кредита, экономика Турции могла бы увидеть направленную аналогичную, но менее решительную корректировку.

Если более высокие процентные ставки больше не являются экономически необходимыми, почему же инвесторы прогнозируют рост на 500 базисных пунктов?

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По словам Тимоти Эша из BlueBay Asset Management, все сводится к доверию. «Центробанк Турции должен сделать все возможное, чтобы держать валюту стабильной«, — говорит он. «Если они смогут это сделать, у них есть шанс выйти из этого без программы МВФ или контроля за капиталом».

После того, как в прошлом месяце показатель инфляции составил 17,9 процента, центральный банк намекнул, что скоро произойдет какое-то ужесточение денежно-кредитной политики. Учитывая это объявление, они не могут действительно сидеть сложа руки на встрече 13 сентября, добавляет Эш. «Им нужно дать рынку уверенность в том, что они будут делать все, что нужно».





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