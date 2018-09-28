Цзян Янь: количество китайских туристов в Узбекистане бьёт новый рекорд



Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Китай сегодня находятся на стадии заметного подъёма товарооборота и стабильного роста инвестиций, а также беспрецедентно активизировавшихся гуманитарных обменов, заявила посол КНР Цзян Янь на приеме по случаю 69-летней годовщины со дня образования Поднебесной.



«Текущий год ознаменован интенсивным развитием китайско-узбекских отношений. В ходе встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Циндао были достигнуты важные договорённости по углублению двусторонних отношений всестороннего стратегического партнёрства. Благодаря личному вниманию глав двух государств и совместным усилиям обеих сторон, китайско-узбекское сотрудничество выходит на более высокий уровень, и охватывает всё больше сфер», – отметила посол.





По ее словам, наблюдается заметный подъём товарооборота и стабильный рост инвестиций между двумя странами, беспрецедентно активизируются гуманитарные обмены – количество китайских туристов в Узбекистане бьёт новый рекорд, во многих вузах Китая начинается обучение узбекскому языку, число обучающихся в Институтах Конфуции в Ташкенте и Самарканде достигло 2 тысяч.









«Стороны прилагают неустанные усилия к поддержанию мира и стабильности в регионе посредством совместной борьбы с «тремя силами зла» и непрерывного укрепления военного и военно-технического взаимодействия. У нас есть все основания полагать, что по мере продвижения реформ и открытости в двух странах китайско-узбекские отношения непременно выйдут на новую ступень», – сказала Цзян Янь.





Она также добавила, что на этой новой исторической отправной точке Китай будет дальше стремиться к всестороннему углублению реформ, внедрению новой концепции по преобразованию модели развития и оптимизации экономической структуры в целях осуществления лучшего и более быстрого развития.











При этом, отметила дипломат, КНР будет шире распахивать дверь открытости, защищать многостороннюю торговую систему, дальше стимулировать строительство «Одного пояса, одного пути» в принципах совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования выгодами.



«Придерживаясь независимой самостоятельной и мирной внешней политики, Китай будет содействовать построению международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, справедливости и рациональности, обоюдном выигрыше в сотрудничестве, и готов вместе с народами всех стран создать сообщество единой судьбы человечества. При этом мы готовы со всеми друзьями Узбекистана воплотить в жизнь договорённости между председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во имя достижения больших успехов в развитии китайско-узбекских отношений всестороннего стратегического партнёрства», – подчеркнула посол.













По ее словам, 69 лет назад было провозглашено образование Китайской Народной Республики и открылась новая страница в истории китайской нации. За эти годы под твёрдым руководством Коммунистической партии Китая китайский народ своей мудростью и трудолюбием прошёл грандиозный путь к процветанию страны, возрождению нации и благосостояния народа, тем самым внёс уникальный вклад в дело мира и развития во всём мире.





«В этом году отмечается 40-летие начала проведения политики реформ и открытости Китая. Эта глубокая и великая реформа не только изменила Китай, но и перестроила взаимоотношения Китая с внешним миром. За прошедшие 40 лет среднегодовой темп экономического роста Китая достиг 9,3%, а вклад Китая в рост глобальной экономики превышает 30% в течение многих лет», – рассказала она.









В этом году исполнилось 5 лет важной инициативе «Один пояс, один путь», выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином. За этот период инициатива постоянно совершенствуется и развивается в процессе сотрудничества, и уже добилась заметных результатов со всеми вытекающими реальными выгодами народам всех пролегающих стран.





«Нынешний год является важным годом для Китая на пути своего развития. Прилагая огромные усилия к высококачественному развитию и укреплению реформ и открытости на фоне сложной и изменчивой международной торгово-экономической обстановки, Китаю удалось достичь сдвигов в экономическом развитии при сохранении стабильности. В первом полугодии рост ВВП Китая составил 6,8%, реальные располагаемые доходы на душу населения увеличились на 6,6%», – заметила Цзян Янь.











Ускоренными темпами развиваются «Интернет+», электронная коммерция и шеринговая экономика. Успешно продвигаются такие проекты, как спутниковая навигационная система «Бэйдоу», программа исследований Луны и другие. Кроме того, в Китае торжественно состоялись Боаоский Азиатский форум, Саммит Шанхайской организации сотрудничества и Форум сотрудничества Китай-Африка, и в настоящее время полным ходом идёт подготовка к первому Китайскому международному импортному ЭКСПО, где всем странам будут предоставлены широкие возможности обсудить дальнейшие планы совместного развития и процветания.



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