Цукерберг стал богаче на $5,3 млрд после запуска в Instagram конкурента TikTok

36-летний соучредитель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в пятницу ненадолго стал самым молодым сантимиллиардером в мире. Его собственный капитал преодолел порог в $100 млрд через два дня после того, как Instagram запустил Reels, сервис, почти идентичный видео-платформе TikTok, в результате чего акции Facebook взлетели на 12%.

Forbes в материале Mark Zuckerberg Got $5.3 Billion Richer This Week Following Instagram’s Launch Of TikTok Competitor пишет, что в пятницу днем акции компании подешевели, но все же закончили неделю на 8% выше, чем предыдущие семь дней, намного опередив S&P 500 (2,5%) и промышленный индекс Dow Jones (3,8%). Цукерберг, которому принадлежит около 15% компании, увеличил свой собственный капитал на $5,3 млрд в период с 31 июля по 7 августа, что сделало его самым крупным игроком недели. Собственный капитал Цукерберга составил $ 98,6 млрд.

Сервис Reels появился в самый подходящий момент для Facebook. TikTok, любимое поколением Z приложение, которое принадлежит китайской технологической компании ByteDance, разгневало президента США Дональда Трампа. 31 июля американский лидер заявил, что запретит приложение, посчитав его угрозой национальной безопасности. Некоторые, однако, предполагают, что его усилия — это, прежде всего, возмездие за пранки в TikTok, появившиеся после его встречи с избирателями в Талсе, штат Оклахома, в июне. Поздно вечером в четверг Трамп издал распоряжение, запрещающее американцам вести дела с ByteDance начиная с 20 сентября. По сообщениям, ByteDance в ответ пригрозил подать в суд на правительство США.

Цукерберг, возможно, не единственный миллиардер, который получит прибыль от проблем TikTok. Компания Microsoft, сооснователь и бывший генеральный директор которой Билл Гейтс все еще владеет примерно 1,4% акций, ведет переговоры о покупке приложения у ByteDance. В минувшее воскресенье компания заявила, что попытается приобрести сервис TikTok в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, помимо США, но в четверг Financial Times сообщила, что Microsoft планирует заполучить весь глобальный бизнес TikTok. 64-летний Гейтс еще не получил неожиданную прибыль на рынке от потенциальной сделки: акции Microsoft на этой неделе выросли всего на 3,6%, а состояние Гейтса по-прежнему оценивается в $113,6 млрд.

Два других сантимиллиардера на этой неделе также увеличили свои доходы. Джефф Безос (собственный капитал $189,8 млрд), состояние которого выросло на $2,6 млрд на прошлой неделе, в понедельник и вторник продал акции Amazon на сумму $3,1 млрд. Он пообещал продавать акции ежегодно для финансирования своей космической компании Blue Origin. Издание Recode сообщает, что Безос недавно основал корпорацию Fellowship Ventures LLC для осуществления кампании по борьбе с изменением климата стоимостью $10 млрд. Тем временем председатель и главный исполнительный директор LVMH Бернар Арно (собственный капитал $107,1 млрд) восстановил позиции после того, как отчет о прибылях и убытках производящего предметы роскоши конгломерата на прошлой неделе привел к падению его состояния на $6 млрд. На этой неделе его собственный капитал вырос на $2,2 млрд, так как акции частично восстановились.

Ниже представлен список миллиардеров, увеличивших свое состояние с 31 июля по 7 августа:

1. Марк Цукерберг

Состояние: $98,6 млрд, рост на $5,3 млрд

Страна: США

Источник прибыли: Facebook

2. Уоррен Баффет

Состояние: $79,2 млрд, рост на $5,2 млрд

Страна: США

Источник прибыли: BERKSHIRE HATHAWAY

3. Мукеш Амбани

Состояние: $80,4 млрд, рост на $2,9 млрд

Страна: Индия

Источник прибыли: нефть

4. Джефф Безос

Состояние: $189,9 млрд, рост на $2,6 млрд

Страна: США

Источник прибыли: Amazon

5. Эрнест Гарсия II

Состояние: $12,2 млрд, рост на $2,3 млрд

Страна: США

Источник прибыли: Carvana

6. Бернар Арно

Состояние: $107,1 млрд, рост на $2,2 млрд

Страна: Франция

Источник прибыли: LVMH

7. Ван Син

Состояние: $17,3 млрд, рост на $2,2 млрд

Страна: Китай

Источник прибыли: электронная коммерция

8. Стив Балмер

Состояние: $72,4 млрд, рост на $2,1 млрд

Страна: США

Источник прибыли: Microsoft

9. Ларри Сянгдон Чен

Состояние: $11,1, рост на $2,0 млрд

Страна: Китай

Источник прибыли: образовательные технологии

10. Сулейман Керимов

Состояние: $24,8 млрд, рост на $1,8 млрд

Страна: Россия

Источник прибыли: инвестиции

Источник