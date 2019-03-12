ЦИК завершила формирование заграничного избирательного округа. Новости политики

Центризбирком утвердил окончательное количество участков для голосования на выборах президента Украины за границей

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует «ДС».

Соответствующее решение комиссия приняла , рассмотрев представления кандидатов в призиденты Юрия Бойко, Анатолия Гриценко, Руслана Кошулинского, Юлии Тимошенко и Министерства иностранных дел Украины по кандидатурам в состав участковых комиссий заграничных избирательных участков.

В заграничном избирательном округе на выборах президента насчитывается 101 избирательный участок, которые расположены в посольствах и консульствах Украины за границей. Больше всего их в Германии- 5, по 4 — в США, Польше, Италии, 3 участка — в Канаде, Испании и Турции.

Напомним, избирательные участки для голосования на украинских выборах будут закрыты в России.

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