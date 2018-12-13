ЦИК Украины прекратила сотрудничество с коллегами из России — Деловая столица

Центральная избирательная комиссия Украины прекращает сотрудничество с ЦИК России

Центральная избирательная комиссия Украины прекращает сотрудничество с ЦИК России

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу ЦИК Украины.

«Учитывая вступление 12 декабря 2018 в силу Закона Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», Центральная избирательная комиссия сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Украины, совершенного 24 февраля 2000, что освобождает Комиссию от обязательства по его выполнению», — говорится в сообщении.

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Как сообщала «ДС», закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 12 декабря.

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