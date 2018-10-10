ЦИК попросила у нардепов защиты от хакеров

Обновленный Центризбирком обратился к Верховной Раде с просьбой перераспределить финансирование ведомства с целью обеспечения защиты от возможных кибератак

Центризбирком обратился к Верховной Раде с просьбой перераспределить финансирование ведомства с целью обеспечения защиты от возможных кибератак

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает «ДС».

В частности, Центризбирком направил нардепам постановление о необходимости безотлагательного рассмотрения проекта закона № 8496 о внесении изменений в приложение № 3 к закону» О государственном бюджете Украины на 2018 год» и принятия соответствующего закона».

Проектом предусматривается увеличить расходы общего фонда по бюджетным программам «Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов» и «Функционирование Государственного реестра избирателей» соответственно на 36 810,0 тыс. грн и 12 850,0 тыс. грн.

Для увеличения финансирования по этим программам предлагается соответственно уменьшить расходы общего фонда по бюджетной программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов» на 49 660,0 тыс. грн.

Подчеркивается, что комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на своем заседании 4 июля 2018 принял решение рекомендовать Совету по результатам рассмотрения в первом чтении принять указанный законопроект за основу и в целом.

Однако, как отметили в ЦИК, на сегодня законопроект остается не рассмотренным парламентом.

«Указанные изменения обусловлены необходимостью усиления безопасности информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии в условиях постоянных кибератак на информационные системы в Украине, особенно в контексте подготовки и проведения очередных выборов президента Украины и очередных выборов народных депутатов Украины в 2019 году», — говорится в сообщении комиссии.

Центризбирком отдельно отметил, что указанный законопроект не предусматривает привлечения дополнительных бюджетных средств, поскольку предлагается осуществить перераспределение расходов в пределах общего объема расходов общего фонда госбюджета, предусмотренного комиссии в бюджете-2018 между бюджетными программами, закрепленными за ЦИК.

Напомним, в четверг, 20 сентября, Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии. Голосование проходило за каждого кандидата отдельно.

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