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ЦИК опубликовала фото кандидата «Дарта Вейдера». Новости политики

Политика 14 Июл 2019
ЦИК опубликовала фото кандидата «Дарта Вейдера». Новости политики
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Центральная избирательная комиссия обнародовала фотографию с настоящим лицом кандидата в народные депутаты Дарта Вейдера

Соответствующая информация содержится в разделе сведений о кандидате, передает «ДС».

На сайте ЦИК также отмечается, что Вейдер Дарт Викторович родился 4 октября 1987 года в городе Киеве, он является гражданином Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины. Кандидат имеет высшее образование и является директором ООО «Темная сторона силы», а также членом политической партии «Блок Дарта Вейдера».

Напомним, ранее ЦИК впервые обнародовала фотографии кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах.

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