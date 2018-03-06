Цифровое будущее мира

Там, где на смартфонах в Украине светится значок 3G, китайцы уже скоро увидят 5G — новую генерацию мобильной связи. Им можно будет пользоваться даже в сверхскоростных поездах. Вместе с достижениями цифровой экономики будущее приходит в Китай быстрее, чем куда-либо.

Недавно Украина подписала с Китаем рамочное соглашение о построении цифровой экономики. Ее еще называют интернет-экономикой — она основывается на цифровых компьютерных технологиях. Ее важными составляющими является электронная коммерция, телекомы, социальные медиа и тому подобное.

ЖИЗНЬ В «УМНЫХ ГОРОДАХ»

Приезд в Китай напоминает прыжок в будущее. Аэропорт будет расположен в одном из пятисот китайских городов, где внедряются технологии Smart City. Это современная технология, призванная повысить качество жизни в городе, основывается на интеграции информационных и коммуникационных систем в соответствующие структуры.

Оказываемся в Шеньчжене, управляемом технологией Huawei или Ханчжоу, где функционирует City Brain, известное детище компании Alibaba. В октябре прошлого года 128 светофоров на 100 перекрестках Ханчжоу были подсоединены к системе. Разработчики утверждают, что скоро можно будет убедиться в их успехе собственными глазами — количество заторов и аварий на дорогах и даже уровень загрязненности воздуха уменьшатся.

Как это работает? Система Smart City построена на технологиях Искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей. Интернет вещей — это сеть устройств, связанных между собой и интернетом. ИИ следит за дорожным движением в режиме реального времени и может мгновенно обнаружить ДТП. Информация об этом тут же отправляется в полицию — 5 минут, и она на месте.

Ежесекундно системой обрабатываются огромные объемы данных, крупнейшими поставщиками которых является т.н. «BАT» — три интернет-гиганта страны — Baidu, Alibaba и Tencent. Здесь никто не спрашивает людей, дают ли они согласие на обработку персональных данных, с другой стороны, китайцев на самом деле это особо не волнует.

ФОТО REUTERS

ЭКОНОМИКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

На IV Международной интернет-конференции (WIC), проходившей в китайском городе Учжен в декабре 2017 года, были представлены данные последнего Отчета о мировом развитии интернета о том, что в Китае на цифровую экономику уже приходится 30% ВВП, или 3,4 трлн долларов. С этим показателем Китай занимает второе место в мире после США. Он генерирует 13% цифровой информации всей планеты, а к 2020 году этот показатель вырастет до 25%. Среди 3,9 млрд пользователей интернета в мире, 751 млн — в Китае. А благодаря масштабам и динамическим своим стартапам, Китай станет лидером по сбору данных, информативных для принятия решений. Поэтому он обладает достаточными ресурсами, чтобы создать экономическую модель, основанную на ИИ.

Местные IT-компании в этом будут помогать, они открывают исследовательские центры и вкладывают большие средства в технологии. Alibaba, крупнейшая китайская технологическая компания, напрямую связывающая свой успех с большими данными и искусственным интеллектом, планирует инвестировать в их разработку более 15 млрд долларов. Также они создали собственные онлайн-экосистемы, которые все больше становятся частью повседневной жизни населения страны. Это Taobao — крупнейшая электронная торговая площадка, поисковик Baidu, Youku и Tudou — во многом копируют Youtube и тому подобное. Некоторые из них эффективнее своих американских аналогов, таких, как eBay или Whatsapp, потому что имеют больше полезных функций. Например, с электронным кошельком мессенджера Wechat компании Tencent почти 500 млн китайцев отказалось от пользования наличностью.

БЕСЕДЫ С АВТОМОБИЛЯМИ

Важной частью цифровой экономики становится область автомобилестроения. Многие эксперты уверены, что Китай займет лидирующие позиции в этом сегменте. Во-первых, уже сейчас много ведущих интернет-компаний работают над разработкой сообщенного и «умного» транспорта. Во-вторых, китайские потребители легко воспринимают новые технологии. Ставка на «умные» и сообщенные автомобили. Сообщенные авто соединены с интернетом и локальными сетями. А некоторые «умные» модели автогиганта Geely даже могут разговаривать с водителями и пассажирами на диалектах китайского языка.

Практичность и эффективность этих разработок на дорогах в Шанхае в ноябре 2017 года продемонстрировало специальное приложение, которое внедряет сообщенность автомобилей между собой и инфраструктурой. Приложение предоставляет водителям информацию о рекомендованной скорости, с которой можно проехать следующий перекресток на зеленый свет. Тем самым он помогает улучшить транспортный поток и снизить заторы.

5G В СМАРТФОНЕ

Китай становится пионером на глобальной арене телекомов. Масштабным проектом является внедрение 5G связи. По прогнозам, это создаст 22 млн рабочих мест к 2035 году по отчетам техкомпании Qualcomm.

Самая крупная в мире тестовая площадка 5G расположена в Пекине, где были построены около 30 базовых телекомных станций. China Mobile, ZTE, Huawei вместе с рядом иностранных технологических компаний уже завершили вторую стадию испытаний. Теперь Китай спешит окончить третью стадию, и, возможно, уже очень скоро там появится первый, пока не коммерческий, 5G продукт. Тем не менее, местные компании, лидер среди которых Huawei, уже рвутся конкурировать за лакомый кусочек по его коммерциализации.

Заместитель директора исследовательского института China Mobile Хуан ЮЙХУН, объясняя фундаментальную разницу между 5G и 4G, говорит, что новая связь уже не будет простой технологией или системой. Наоборот, это платформа, в какой индустрии телекомов должны быть тесно связаны с другими секторами.

ЦИФРОВОЕ СОЗВЕЗДИЕ

«Один пояс — один путь» — самый громкий китайский проект последних лет, который призван улучшить региональное сотрудничество между странами, расположенными на древнем Шелковом Пути, соединявшем Китай с Европой. В 2018 году к инфраструктурным проектам этой инициативы прибавится цифровой. BeiDou (кит. Большая Медведица) — это китайская система спутниковой навигации, которая в 2018 году расширит свою зону действия на 60 стран. А до 2020 года с помощью 35 спутников Китай планирует охватить весь мир. Точность определения местонахождения в BeiDou составляет до 10 метров, и пока хуже, чем у своего американского конкурента GPS. Но Китай хочет сделать ее даже лучшей навигационной системой. Для этого необходима более быстрая и более эффективная связь и совершенствование навигационных услуг.

Для этого из бюджета будут выделены 25 млрд долларов, а Договор о пользовании системой уже подписали 30 стран. Уже сейчас миллионы китайских смартфонов оснащены BeiDou, владельцы велосипедов и мопедов определяют по ней свою геолокацию, и более чем 40 тыс. рыболовецких судов используют ее для связи.

ТАИЛАНДСКИЙ ДУРИАН С ДОСТАВКОЙ ДОМОЙ

Другим прорывным достижением будет новое окно е-коммерции, которое тоже внедряется как часть проекта «Один пояс — один путь». Потребителям в Китае больше не придется ехать за рубеж, чтобы приобрести бельгийский шоколад или дуриан из Таиланда. Это все они смогут купить, сидя дома на диване. Благодаря этому окну дилерам и потребителям станет выгодно торговать высококачественными товарами и услугами по доступным ценам.

Основанная на онлайн-платформах, эта инициатива охватывает все составляющие успешной межграничной торговли — хранение, логистику, финансирование, налоги и тому подобное, таким образом создавая глобальную цифровую сеть. Многие электронные платформы, включая Alibaba и JD.com, уже готовятся активно приобщиться к этой инициативе, открывающей им огромные возможности.

Конечно, электронная торговля — это именно то, на чем возникла цифровая экономика в Китае. И она осталась ее краеугольным камнем. По отчету международной консалтинговой компании McKinsey, Китай имеет самый крупный в мире рынок электронной торговли — это 40% всего мирового рынка. Еще 10 лет назад этот показатель был 1%.

Яркой иллюстрацией может стать День одиночек, который люди, не имеющие пары, традиционно отмечают в Китае каждый год 11 ноября (11.11). Одновременно этот праздник и для всей интернет-торговли, потому что в этот день делают больше всего покупок в год. Во время Всемирного экономического форума в Давосе, Джек Ма рассказал, что Alibaba в этот день тестировала новую технологическую систему, которая смогла выдержать несколько сотен миллионы посетителей. На сайте в этот день производились 270 тысяч транзакций в секунду!

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

Китай гордится своими выдающимися научными и технологическими достижениями в широком спектре областей, включая 3-D печать, нанотехнологии и роботизацию. Может похвастаться городом Шеньчжень, который еще называют второй Кремниевой Долиной. Количество зарегистрированных в его свободной экономической зоне технологических стартапов растет в геометрической прогрессии.

Но не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. В 2014 году расходы Китая на R&D (Research & Development) превысили 2% ВВП, но эти цифры далеко позади крупнейших инноваторов — США и Японии. По отчету Организации экономического сотрудничества и развития, в структуре этих расходов лишь 5% приходится на основные исследования (по сравнению с 18% в США, и 12% в Японии).

Другой проблемой является то, что большинство китайских патентов относятся к категориям дизайна и сервисных программ, и лишь небольшое количество являются настоящими изобретениями. Кроме того, только часть китайских патентов зарегистрированы в США, ЕС или Японии, поэтому местные исследователи слабо связаны с глобальными сетями. Не улучшается ситуация с постоянным нарушением прав интеллектуальной собственности, которая в целом сдерживает регистрацию патентов. 2/3 местных компании уверены, что патентное право не защитит от копирования их изобретений другими конкурентами.

Не следует забывать, что Большой Китайский Фаэрвол (система фильтрации интернет-контента) никуда не исчез, а теперь еще и нависла угроза полного прекращения работы всех VPN, которые с недавних пор стали знакомы некоторым украинцам. VPN нужен для доступа к глобальным (часто запрещенным в Китае) сайтам и сетям. В Китае жизнь для иностранцев без него чрезвычайно усложнится. Еще одной частью суверенизации китайского интернет-пространства является директива, что объемы больших данных могут сохраняться только на облачных хранилищах в Китае. Одним словом, со времени появления интернета, любовь к нему и страх перед ним до сих пор удивительным образом сочетаются в Поднебесной.

В Украине мы должны осознать жизненную необходимость перехода на цифровую экономику. Она может стать причиной экономического скачка и привести к росту ВВП даже до 20%, но только при ее комплексном внедрении. Сейчас цифровая инфраструктура в Украине почти не развита. Синдром «устаревших технологий» и кибератаки — наша печальная реальность. Тем не менее, цифровая трансформация старых отраслей экономики, доступ каждого украинца к скоростному интернету и ознакомленность населения с диджитал-технологиями могут стать и нашим цифровым будущим.





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