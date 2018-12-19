Цифровая трансформация проекта «Электронный гражданин Вологодской области» продолжается — Cod35.ru

Вологда, 19 Декабря. /Cod35.ru/

C 1 января 2019 года в Вологодской области – одной из первой в стране — проект «Электронный гражданин Вологодской области» будет реализовываться в новом «цифровом» формате — «Цифровой гражданин Вологодской области».

Сегодня, 18 декабря 2018 года, состоялся семинар организаторов регионального проекта «Цифровой гражданин Вологодской области», направленного на формирование у вологжан, в том числе жителей сельских поселений, навыков в области цифровой экономики в сферах цифровых компетенций, цифровой безопасности, цифрового потребления.

На семинаре были изучены не только вопросы организации проекта «Цифровой гражданин Вологодской области», методики цифровой подготовки населения, но и проанализированы итоги четвертого – 2017/2018 года – реализации проекта, состоялся обмен опытом.

Совсем недавно Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области завершил разработку и издание региональных учебных пособий «Цифровой гражданин Вологодской области» для очной курсовой подготовки, которые позволят проводить обучение в зависимости от уровня имеющихся знаний и навыков работы на компьютере или гаджете: для начинающий, продолжающих или совершенствующихся по направлениям:

— основы компьютерной грамотности;

— ресурсы информационного общества и электронного государства;

— электронная коммерция и информационная безопасность.

С 1 октября 2018 года слушателей курсов компьютерной грамотности приняли 63 Центра общественного доступа к электронным услугам и сервисам, 37 из которых сегодня были оборудованы новой компьютерной техникой и обеспечены новыми учебными пособиями для слушателей и тьюторов проекта.

В этих 37 Центрах цифровая подготовка населения начнется уже с 1 января 2019 года, в остальных – с 1 октября 2019 года.

Обращаем внимание, что курсовая, теперь уже цифровая подготовка населения, будет также бесплатна для всех желающих, а пройти курс цифровой подготовки могут и те, кто уже был участником проекта «Электронный гражданин», так как содержание курса существенно изменилось.

Записаться на курсовую подготовку можно как и раньше, позвонив по телефону в один из Центров общественного доступа. Все контакты размещены на сайте «Информационные технологии в Вологодской области» в разделе «ИТ-образование» на Карте Центров общественного доступа к электронным услугам и сервисам http://ikt-35.ru/it-obrazovanie/karta-tsentrov-obshhestvennogo-dostupa/.

Напоминаем, что базовый региональный проект «Электронный гражданин Вологодской области» стартовал 30 сентября 2014 года в День российского Интернета. За четыре года реализации проекта бесплатную ИТ-подготовку прошли 30,5 тысяч вологжан, пользователями Порталов госуслуг в рамках Проекта стали более 87 тысяч человек, ознакомительный курс о Порталах госуслуг, электронных услугах и преимуществах их получения прошли почти 40 тыс. человек.





Источник