«Цифровая трансформация бизнеса — тренд современного развития или фикция?» – Коммерсантъ Новосибирск

Дата проведения: 25 февраля 2021 года (г. Новосибирск)

Мировая экономика находится в перманентном состоянии трансформации: меняются технологические уклады, материальные ценности, механизмы регулирования.

Глобальная цифровизация влияет на развитие практически всех сфер экономики. В результате появляются новые рынки, новые формы коммуникации, новые подходы к организации производства товаров и оказания услуг и управлению ими.

Активная цифровизация привела к формированию цифрового профиля потребителя, характеризующего все стороны его жизни, а также способствовала мировоззренческим изменениям.

Предприятия, которые не смогут адаптироваться к требованиям цифрового потребителя, уступят место новым высокотехнологичным компаниям, так как потребители стремятся к получению более продвинутых сервисов.

Цель конференции

Поговорить о примерах и сценариях развития цифрового бизнеса в России и Сибирском регионе с представителями власти и экспертами из разных отраслей:

К чему приведет глобальная цифровизация бизнеса

Кто должен диктовать правила игры — бизнес

Как проходит реализация национального проекта «Цифровая экономика» в Сибирском федеральном округе?

Как увеличить ценность бизнеса, используя новые технологии, решения и стратегии в области цифровизации на практике?

Какие бизнес-модели станут определяющими и конкурентоспособными для компаний?

Темы для обсуждения:

Цифровое государство. Развитие новых цифровых технологий в сфере государственного управления. Реализация национального проекта «Цифровая экономика» в Сибирском федеральном округе.

Обеспечение соответствия вашего бизнеса требованиям будущего для занятия лидирующей позиции. Увеличение функциональности и производительности предприятий за счет технологий Индустрии 4.0 (интернета вещей (IoT), Big Data, искусственного интеллекта, технологий Machine Learning, инструментов виртуальной и дополненной реальности, роботизации, 3D-принтеров).

Преимущества и риски внедрения цифровых сервисов. Могут ли неверно поставленные приоритеты привести к провалу цифровой трансформации бизнеса?

Поиск новых или обучение штатных сотрудников новейшим технологиям. Развитие цифровой культуры и прокачка актуальных digital-навыков. Цифровые тренды рынка труда.

Выбор цифровых инструментов для безопасности бизнеса. Стоит ли на этом экономить?

Аудитория: представители органов государственной власти, вице-президенты, директора по развитию цифровых продуктов и сервисов, директора банков, крупных финансовых организаций, финансовые директора, представители ИТ-компаний, руководители отделов автоматизации и цифровизации предприятий.

По вопросам партнерства и участия:

Руководитель отдела конференций ИД «Коммерсантъ-Сибирь»

Букина Наталья

+7 (383) 209-34-42

+7-923-110-05-62

[email protected]

Менеджер отдела конференций ИД «Коммерсантъ-Сибирь»

Бойко Анна

+7 (383) 209-34-42

+7-983-312-60-98

[email protected]

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