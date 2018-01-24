Цифровая революция в Украине

Александр Данченко, «Лига.net»

24.01.2018 16:40

И как бы не сопротивлялись ретрограды с бюрократами, процесс этот неминуем.













То, что Украину захватывает волна цифровой революции – уже не секрет. И как бы не сопротивлялись ретрограды с бюрократами, процесс этот неминуем. В конце прошлого года я достаточно времени провел в разных регионах Украины и абсолютно искренне говорю, что засомневался в том, что большинство готово к цифровым трансформациям.

Все новое всегда вызывает сопротивление, даже если это новое по сути своей призвано облегчить жизнь. Например, вместо того, чтобы получить справку в госучреждении через электронный кабинет, большинство опрошенных мной по старинке пойдут сидеть в очереди под кабинетом чиновника. И таких примеров великое множество

Успех цифровой революции в Украине скрывается не за успешно проголосованными законами, не за миллионными инвестициями государства и бизнеса в новые цифровые решения. Он заключается в действиях и мышлении каждого из нас, где бы мы не жили: в столице или карпатской деревне. И как бы не старались в исполнительной и законодательной власти красиво расписывать стратегии и концепции с законами, нужно вести пропаганду цифровой революции даже в самой глубинке Украины. Говоря языком экономичным: спрос рождает предложение. И до тех, пока будет спрос на очереди, бумажные билеты, то никакие предложения на базе MobileID не помогут.

Прогресс шагает по планете, есть масса трендовых исследований, относительно того, что человечество ждет в будущем. Попробовал трансформировать эти громкие слова на украинскую реальность и предположить как в ближайшие годы пройдет цифровая революция в Украине.

Тренд 1. Виртуальная реальность

Это то, что должно стать основой любого потребительского бизнеса. Начиная от выбора мебели в комнату, новой машины или турпутевки должно начинаться именно с этой технологии. Это чтобы ответ на извечный вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» был наконец-то найден:). Больше всего мне нравятся кейсы использования VR в медицине: обучение студентов и реабилитация больных с неврозами и психическими отклонениями.

К 2020 году объем мирового рынка VR составит $150 млрд по данным DiGi-Capital.

В Украине очки виртуальной реальности можно увидеть разве что в магазинах с гаджетами, но в качестве рекламной заманухи и развлечения. Начинают технологию использовать риелторы, чтобы продемонстрировать недвижимость не выходя из офиса.

Технология VR просто обязана применяться в строительстве дорог и градостроительстве, тогда можно будет избежать ситуаций, когда при строительстве моста нужно снести большой дачный комплекс и т.д. Кроме того, VR значительно удешевляет процесс конструирования и инженерии.

И на последок, Китай в 2021 году закончит строительство первого в мире города виртуальной реальности площадью 1,6 млн кв м. Бюджет проекта $3 млрд. Но это уже совсем другая история.

Тренд 2. Искусственный интеллект

Это моя любимая тема из-за того, что приходится развевать массу слухов и домыслов. Самый главный – потеря рабочих мест из-за автоматизации производственных процессов. Да, целый ряд специальностей действительно уйдет в историю, но ведь взамен меняется само восприятие и отношение к рабочему процессу. Что интереснее: копать землю или выстраивать логику действий робота и контролировать его работу? Да, многим, кто живет по принципу «копать отсюда и до обеда», искусственный интеллект действительно помешает.

Родители, подходите к выбору профессии для ребенка с перспективой на 5-7 лет вперед. В Украине полно юристов и экономистов, но очень не хватает инженеров и ИТ-специалистов.

Даже если взять во внимание аграрный уклон Украины, то выиграют те предприятия, кто уже сейчас начнет внедрять технологичные решения. Для этих задач нужны молодые специалисты с техническим и дизайнерским складом ума.

И кейс, который демонстрирует почему даже самые маркетингово-раскрученный робот не может существовать без человека. В мае 2016 года водитель Tesla погиб, когда авто управлялось автопилотом. Эксперты признали, что автопилот не виноват, потому что он не имеет возможности тотально контролировать ситуацию на дороге и требует водительского участия.

Поэтому искусственный интеллект – это всего лишь еще одна площадка для развития человека, а не технология, которая лишает его работы.

Тренд 3. Персонализация всего, что только возможно

Пока вы только думаете над тем, что себе купить, интернет-магазин уже везет вам покупку. Amazon анализирует движение мышки, чтобы получить данные о том, что привлекает внимание человека. Мне даже трудно представить, какой массив данных о каждом из нас хранится в виртуальных дата-центрах. То, что в офф-лайне работает на уровне: заполните анкеты – получите дисконтную карту – мы будем слать вам e-mail и sms, в он-лайне не требует вашего участия. В Украине электронная коммерция развивается очень активно, но лидерами останутся те, кто интегрирует технологии сбора и анализа данных о клиенте со всех возможных источников.

Тренд 4. Криптовалюты

Самая обсуждаемая и самая спорная тема последнего времени. Да, цифровыми стали даже деньги. CoinDesk опубликовали отчет по развитию криптовалют в мире, согласно которого доходность цифровых активов с начала 2017 года выросла на 445%, для сравнения недвижимости на 3,2%, международных акций на 14,7%. Чувствуете разницу?

В интернете можно найти много позиций относительно развития и будущего криптовалют. Одно лично у меня не вызывает сомнения – бумажные деньги в ближайшие несколько лет очень сильно утратят свою популярность. В таких сферах как стар-апы и большой инновационный бизнес, предприниматели целиком и полностью перейдут на криптовалюты.

Украине однозначно в самое ближайшее время нужно определиться со своим отношением к криптовалютам. Пока что имеем только прецедент в виде продажи объекта недвижимости за криптовалюту, станет ли это привычной практикой покажет время.

Тренд 5. Цифровизация и гаджетизация рутинных действий

Вся жизнь в смартфоне – больше не рекламный слоган, а реальность. Практически не останется задач в ежедневном списке дел человека, которые не сможет сделать смартфон, а часто даже без вмешательства человека. И в этом всем будут задействованы и искусственный интеллект, и виртуальная реальность и даже криптовалюты.

И вот тут я снова вспомню про технологии MobileID или BankID. При первой возможности подключайте и спользуйте то, что призвано облегчить повседневную жизнь и работу. Ведь в мире так много всего непознанного. В конце-концов, некогда сидеть в очередях, нужно инженерить искусственный интеллект, учить роботов управлять автобусами, строить технологичные города. Главное ко всему подходить с умом, не забывать о собственной безопасности и очень аккуратно водить мышкой по экрану, а то мало ли что вам доставит магазин:).







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