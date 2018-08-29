Цифровая Казпочта: что думают о нас соседи

Недавно в Астане прошел первый региональный семинар «Переход на цифровые технологии и диверсификация почтовых услуг в странах Европы и Центральной Азии». Мероприятие собрало в столице Казахстана представителей почтовых администраций стран СНГ, независимых экспертов и консультантов Всемирного почтового союза.

Цель семинара – изучить как «умная» трансформация национальных операторов почтовых связей может служить развитию цифровой экономики, электронной коммерции, бизнесу и гражданам. В этом контексте, Казпочта сегодня является одним из ведущих операторов стран Содружества.

Этому свидетельствует введение новых цифровых услуг, создание благоприятной экосистемы для электронной торговли, сокращение сроков доставки благодаря новым сортировочным линиям, запуск дронов, использование виртуальных кассиров и консультантов, роботизация цифровых офисов и другие «умные» инициативы. Поэтому неудивительно, что именно Казахстан выбрали первой страной в регионе для проведения семинара.

«Я рад сегодня быть здесь. Этот семинар в Республике Казахстан открывает наш региональный проект, который будет действовать до 2020 года, где главной темой станет диверсификация почтовых услуг. Спасибо за поддержку в проведении мероприятия Министерству информации и коммуникаций Казахстана, а также Казпочте. То, что мы сегодня обсуждаем – очень важно. Цифровизация сегодня оказывает колоссальное влияние на почтовый сектор. Поэтому перед операторами стоит задача трансформироваться, быть современными, шагать в ногу со временем и отвечать потребностям рынка»,- пояснил менеджер по цифровой экономике и электронной коммерции ВПС Пауль Донахоу.

Управляющий директор по бизнесу — член правления АО «Казпочта» Азат Машабаев отметил, что в этом плане республика сегодня рассматривает цифровизацию как ключевое направление развития

«Мы видим с какой скоростью меняется мир, и я уверен, что почтовые службы не должны отставать. Сейчас весь бизнес в интернете. Е-commerce перед нами ставит новые вызовы, и наша задача на них ответить. В целом, на путь цифровой трансформации Казпочта встала давно. В прошлом году была принята государственная программа «Цифровой Казахстан», в рамках которой мы также активно внедряем и развиваем цифровые технологии».

Далее перед участниками семинара выступил директор департамента е-сервисов Казпочты Суйениш Абдильдин. Он подробнее рассказал гостям столицы о цифровых решениях национального оператора. По его данным, вместе с принятием госпрограммы «Цифровой Казахстан», Казпочта также в декабре прошлого года утвердила новую стратегию развития.

«Стратегия состоит из трех основных блоков: цифровая трансформация, создание экосистемы для электронной коммерции и организационная трансформация. Как вы заметили, первые два пункта напрямую связаны с цифровизацией», — рассказал спикер.

Так, цифровая трансформация предполагает внедрение цифрового ID, развитие гипермаркета услуг, а также формирование аналитики BIG DATA и последующее внедрение DATA SCIENCE. Для развития электронной коммерции, Казпочтой проводятся тематические мероприятия в e-commerce центрах. Там казахстанцев обучают не только правильному ведению онлайн торговли, но и цифровой грамотности. Как выйти на международные онлайн рынки можно узнать в Школе экспорта. Со 2 июня 2018 года порядка 300 предпринимателей уже получили знания об организации экспорта.

«Благодаря внедрению новой сортировочной линии сокращены сроки обработки посылок: теперь вместо 10 тыс. посылок в сутки обработку могут пройти 120 тыс.посылок. На сегодняшний день дронами доставлено 1700 кг груза, сроки доставки из-за рубежа сокращены с 26 дней в 2017 году до 15 в текущем. И это не предел», — отметил Суйениш Абдильдин.

По его информации, благодаря порталу почтовых и финансовых услуг post.kz можно оплачивать коммунальные услуги, отслеживать посылки, пополнять баланс на телефоне и многое другое. Он также рассказал о почтоматах, услуге «PayPost» и деятельности цифровых офисов.

После презентации журналистам удалось побеседовать с некоторыми участниками мероприятия, которые поделились своим мнением относительно происходящей трансформации Казпочты.

«Меня впечатлило выступление моего казахстанского коллеги. Роботизированные отделения и запуск дронов – очень интересно. Например, у нас нет доставки дронами. Сегодня мы в Укрпочте разрабатываем подобный вашему личный кабинет, который будет автоматически интегрирован с программными интерфейсами, — рассказал начальник департамента по развитию внешнего программного обеспечения Укрпочты Дмитрий Бухай,

— Человечество уже вошло в цифровую эпоху и те, кто в этой гонке не будут успевать – проиграли. В этом плане вы молодцы. Желаю вам не сходить с пути прогресса. Хотел бы пожелать Казахстану и Казпочте в частности успешно развиваться в повышении цифровой грамотности населения».

Администратор IPS POST Анвар Шарипов, который также занимается продвижением цифровых услуг почты Таджикистана прежде всего отметил, что в Астане впервые. Его приятно удивила архитектура столицы и культура Казахстана в целом.

«Из презентации очевидно, что вы показываете отличные результаты в сравнении с предыдущими годами. Даже собираетесь сократить сроки доставки по РК с шести дней до трех и внедряете новые цифровые услуги. В этом плане мы развиваемся не так активно, как вы, но это дело времени. Казахстан – наш сосед и мы всегда рады развитию братского государства», — заключил гость из Таджикистана.

Заведующий почтовым сектором министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской республики Новруз Мамедов подчеркнул, что именно Казахстан среди стран СНГ является «пионером цифровизации». Поэтому первый семинар по переходу на цифровые технологии ВПС проводит именно в Казахстане.

«Казпочта один из первых операторов Содружества, который начал предоставлять комплексные банковские услуги населению страны. Сейчас без прикрас могу сказать, что Казпочта в части развития финансовых услуг и развития цифровых технологий является в регионе лидером», — подчеркнул господин Мамедов.

Отметим, семинар в Астане прошел в рамках плана ВПС по региональному развитию на 2017-2020 годы для стран Европы и Центральной Азии. Ожидается, что системное проведение подобных мероприятий в регионе будет способствовать улучшению деятельности почтового сектора, а также каждого назначенного оператора. Кроме того, это откроет путь развитию электронной коммерции, внедрению в почте новых ИКТ технологий, качественному преобразованию почтового сектора, модернизации назначенных операторов и росту почтовой индустрии в регионе.

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