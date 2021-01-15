«Цифровая экономика» в России сегодня развивается крайне динамично»



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«Ушедший 2020 год был для российской экономики очень тяжелым, но если попытаться определить, какая отрасль в течение года развивалась наиболее успешно и достигла значимых успехов даже на фоне западных «аналогов», я бы назвал сектор электронной коммерции и в целом весь сектор интернета и мобильной связи», — пишет экономист в Facebook .

«Сами по себе коммуникации в России сегодня доступны всем из-за их невиданной дешевизны. Недавно журнал The Economist опубликовал свой «Индекс BigMac», из которого вытекало, что доллар в России должен стоить 23,85 рубля, или в 3,1 раза дешевле, чем сегодня. Но если сравнить стоимость безлимитного интернета (от 250 руб./мес у «Билайна» до 600 руб./мес у Yota) с таким же пакетом от ATT ($35/мес) или Vodafone (£22/мес), то справедливый курс окажется на уровне 7-14 рублей за доллар. При этом тенденция к росту тарифов была переломлена именно в 2020 году, когда все операторы восстановили тарифные планы с безлимитным интернетом и начали снова снижать их цену. Я даже не говорю, что количество точек подключения wi-fi в российских городах в разы превышает их обычное число в ведущих западных мегаполисах.

Кроме того, успехи «цифровой экономики» зримо проявились в сфере финансов. С 1 января 2021 года Банк России сделал обязательным подключение банков с универсальной лицензией к системе быстрых платежей, и сейчас перевод средств с карты на карту или даже по номеру телефона стал самым используемым россиянами (за десять месяцев прошлого года объем таких трансакций вырос на 40%, а доля переводов по номеру телефона увеличилась более чем в 6 раз). На этом фоне западные банки стремительно отстают: в тех же США для получения подобной услуги нужно открывать специальный счет, привязанный к так называемому virtual wallet, обслуживание которого стоит от $7 до $25 в месяц, если постоянный остаток на нем составляет менее $500.

Интернет-экономика радикально изменила образ жизни россиян — в 2020 году значительная часть продуктового ритейла пришлась на доставку, и, по сути, электронная коммерция получила мощный толчок в период пандемии (следует заметить, что в большинстве западных стран такого роста не случилось — потребление несколько сократилось, но рынок продуктов в онлайн не ушел). Это позволило российскому ритейлу и ресторанному бизнесу пережить первый год пандемии намного успешнее, чем западным компаниям (только в США за прошлый год разорилось более 30 крупных торговых сетей и около 110 тыс. ресторанов). Важно заметить, что крупные игроки рынка — от «Яндекса» до «Сбербанка» — оперативно запустили агрегаторы, связанные с интернет-торговлей и доставкой продуктов из магазинов и блюд из ресторанов.

Наконец, государство (о чем мало кто вспоминает) в прошедшем году практически завершило свой амбициозный проект по созданию всеобъемлющего портала госуслуг (на конец 2020 года на нем было зарегистрировано почти 130 миллионов пользователей, а прирост за год составил около 22 миллионов человек, ускорившись почти на 25% по сравнению с 2019-м). По сути, системой охвачено сейчас все население страны, а к концу следующего года все госуслуги будут переведены в электронный формат. В разгар пандемии правительство снизило ставку налога на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%, а страховые взносы с 14% до 7,6% (хотя эта мера прошла почти незамеченной по сравнению с повышением НДФЛ на состоятельных граждан с 13% до 15%).

«Цифровая экономика» в России сегодня развивается крайне динамично — хотя, разумеется, она может только частично скомпенсировать общие хозяйственные проблемы, которые пока продолжают накапливаться в стране. Однако если кто-то продолжает говорить о нашем безнадёжном отставании от успешных стран, следует не делать это огульно, а обращать внимание на то, что во многих сервисах — пусть и не изобретенных, но внедренных в России — мы сегодня находимся не позади, а впереди развитого мира».

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