Цифровая экономика: экономия ресурсов или риск потерять работу. Разбираемся с экспертами

Фраза «цифровая экономика» все плотнее входит в обиход. Об этом говорят политики, бизнесмены и IT-специалисты. Программа цифровизации реализуется на государственном уровне по указу президента, чтобы повысить позиции страны в глобальной конкуренции. Предполагается, что к 2024 году цифровые технологии охватят все сферы жизни общества: образование, медицину, «социалку», промышленность, госуправление, сельское хозяйство; интернет придет в самые отдаленные поселки, а города покроет сеть 5G.

Эстафету перехватывают и в регионах. Омская область тоже не остается в стороне: создать систему цифровой экономики поручено в бюджетном послании губернатора, при том, что регион традиционно является индустриальным.

Бурков поручил создать систему цифровой экономики в Омской области

Все это выглядит как глобальный тренд, пропустить который — значит, проиграть, но само понятие по-прежнему кажется неясным и абстактным. Портал Om1.ru поговорил с экспертами о том, что такое цифровая экономика и как она влияет на реальность.

В широком смысле цифровая экономика — это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий. Главные ее элементы — электронная коммерция, электронные продукты и услуги, веб-платежи, интернет-банкинг. Ключевыми факторами производства являются обработка больших объемов данных и электронный анализ, которые позволяют резко повысить эффективность по сравнению с традиционными формами хозяйствования.

Эксперты сходятся во мнении, что это явление естественного порядка.

— Цифровая экономика — это как электричество. Она так или иначе будет вводиться, а если нет, это будет полный упадок, регресс. Цифровизация — это не затрата, а инвестиция, она экономит ресурсы.

При этом, по его мнению, общество слишком увлекается модными терминами, вроде «умный город», и часто манипулирует понятиями, не связанными с реальностью. Хотя потенциально сделать «умной» можно любую сферу: городской транспорт, документооборот, экологический мониторинг.

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— Цифровая экономика — это новая технологическая волна, а не модный термин. Необходимость сегодняшних технологических изменений нарастает стремительно, и наша область может и должна использовать эту волну. Для бизнеса — это переход на новый уровень технологического уклада, повышение конкурентоспособности предприятий и создание на их базе новых высокопроизводительных рабочих мест.

Важный аспект цифровой экономики — автоматизация процессов с помощью роботов. Речь, конечно, не о человекообразных машинах, которые займут места реальных сотрудников, а о специальных программах-роботах, выполняющих действия в других компьютерных программах так, как их выполнял бы человек. Они помогают совершать стандартные и повторяющиеся операции, на которые сейчас уходит драгоценное время работников.

Главная задача роботов — повышать эффективность работы: сокращать время операций, улучшать их качества, ускорять коммуникации между разными отделами и снижать издержки.

— Когда мы автоматизируем процесс, мы создаем его «цифровой двойник». Бизнес-процесс тоже звучит как эфемерное понятие, но, как только мы его формализуем, загоним в рамки, он получит свою схему, структуру, то каждый запущенный по этому шаблону процесс в организации окажется его «цифровым двойником», живущим в базе данных. И он будет существовать электронно именно на той стадии, на которой он находится в реальности.

По его мнению, внедрять эту практику можно не только на крупных технологичных производствах, но и в любой организации, где процессы регламентированы, то есть их можно расписать по шагам — от задачи к задаче. Это очевидным образом ускорит прохождение операций и усилит контроль.

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Но здесь возникает тема социальных последствий автоматизации — не приведет ли она к потере рабочих мест и увольнению «живых» сотрудников. Например, на роботизацию процессов сейчас активно переходят банки, еще недавно массово набиравшие сотрудников в колл-центры.

Однако там утверждают, что сокращений не планируется: работников только освободят от самой рутинной работы.

Альфа-Банк уже сегодня использует роботов в выполнении некоторых важных процессов — например, при обработке платежей, ответах на типовые запросы клиентов, обработке проводок финансирования по контрактам, изменении клиентских данных по заявлению, внесении изменений в кредитные договоры физических лиц по их заявлениям, при разборке внутренней входящей почты. И это не полный список, который будет пополняться, до конца года мы планируем роботизировать около тридцати подобных процессов. Благодаря этому получится экономить 85 миллионов рублей ежегодно. При этом роботизация не приведёт к увольнениям: объём работы растет, и роботы забирают часть именно этой нагрузки. Небольшая доля сотрудников будет перепрофилирована на обслуживание, настройку и отладку роботов. Насколько мне известно, схожие процессы происходят сейчас и в других банках.

Изыкова Анастасия, начальник управления повышения эффективности АО «Альфа-Банк».

При этом Остриков считает, что часть процессов можно автоматизировать полностью, и для некоторых задач действительно можно исключить «живых» сотрудников. Но никакого противоречия между трендом на роботов и установками по увеличению рабочих мест в регионе эксперт не видит: у людей просто должна происходить перефункционилизация.

Это предполагает и государственная программа: цифровизация лишь увеличит потребность в квалифицированном труде. Правда, нововведения могут потребовать переобучения сотрудников. С этим обещает помочь государство, какие-то новые возможности будут открывать организации, но людям стоит самим задуматься о расширении своих навыков. Так или иначе, цифровые технологии — это наша новая реальность, и перемены будут неизбежными.

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