Цифрой по короне

Пандемия, закрытие границ, дефицит свободных перевозочных мощностей, ограничения на передвижение грузового транспорта, изменение цепочек поставок, резкий рост объемов электронной коммерции, сокращение складской вакансии, экстренная цифровизация…

2020 год стал серьезным испытанием на прочность как для логистической отрасли в целом, так и для каждого сегмента в частности.

Российскому екому, например, пришлось столкнуться с «болезнями роста». По меткому выражению CEO PickPoint Надежды Романовой, буквально за 3-4 месяца карантина логистические компании израсходовали ресурсные мощности, запланированные для развития в течение ближайших двух-трех лет. Таким образом, по факту логистика для e-commerce готовится встретить не 2021-2022 год, а 2023-й!

В это же время рынку автомобильных грузоперевозок, напротив, пришлось «потуже затягивать» пояса. Российские транспортные компании по итогам года не досчитаются порядка 230 млрд рублей, отмечается висследовании InfraOne Research «Инфраструктура и пандемия: сценарии потерь и восстановления отрасли» (источник). При этом автоперевозки для e-commerce, напротив, показали значительный рост.

«Логирус» вместе с пулом отраслевых экспертов и участников рынка решил обобщить итоги такого спорного, но, несомненно, знакового для всего мира и логистики 2020 года.

Обозначили ключевые тренды и дали им оценку:



1. Грузовладельцы:



директор по развитию логистических операций Яндекс.Маркета

Алексей Сальников





chief logistics officer Gulliver&Co

Максим Лудин



эксперт таможенной практики и внешнеэкономической деятельности ООО «ОКТОБЛУ» (российская «дочка» Decathlon)

Сергей Елисеев



директор по логистике Melon Fashion Group

Юлия Шевкаленко







2. Сервисные компании:



директор по развитию Free Lines Company

Алексей Наджар



генеральный директор PONY EXPRESS

Андрей Торбин



генеральный менеджер по стратегическому развитию компании ООО «Байкал-Сервис ТК»

Андрей Хрюкин



заместитель директора «Первой экспедиционной компании»

Вадим Филатов



директор таможенного департамента VIG Trans

Джемал Давиташвили



генеральный директор STS Logistics

Кирилл Власов



директор по развитию бизнеса ID Logistics

Кирилл Феоктистов



генеральный директор ГК «Деловые Линии»

Фарид Мадани



коммерческий директор ЗАО «Сервис Дистанционной Торговли»

Эдвин Луканов







3. Аналитики рынка



коммерческий директор Ghelamco

Александр Перфильев



руководитель отдела исследований JLL

Владислав Фадеев



директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank

Константин Фомиченко

Для удобства мы поделили итоговый материал на главы, каждая из которых посвящена определенному сегменту логистики:

• Глава 1: Транспортная логистика

• Глава 2: Международная логистика и ВЭД

• Глава 3: Электронная коммерция

• Глава 4: Складская логистика

Глава 1: Транспортная логистика

Тренд №1. «Цифра» всемогущая



По данным экспертного опроса «РБК Исследования рынков» и SAP, 58% российских транспортных компаний в этом году использовали различные инструменты автоматизации для перестройки процессов управления персоналом, планирования, финансового и складского учета, контроля за расходом топлива и так далее.

Генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани считает ускоренную цифровизацию логистики вынужденным ответом на пандемию. Компания автоматизировали более 60% операций, связанных с логистикой. Еще один участник эксперимента по переходу на ЭТРН – ПЭК. Заместитель генерального директора компании Вадим Филатов также отмечает, что пандемия стала одним из факторов цифровизации логистики.

Кроме того, в октябре этого года состоялся практический этап эксперимента по безбумажному оформлению грузоперевозок. Более 17 компаний в реальных условиях тестировали механизмы обмена электронными перевозочными документами: путевыми листами и электронными накладными.

Заместитель директора ПЭК Вадим Филатов пояснил, что в рамках эксперимента вся информация о транспортных средствах, включая госномер и данные водителя, вносилась в прототип государственной информационной системы (ГИС), разработанной ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Там же формировалась электронная накладная. Далее в системе проверялись данные, указанные в электронной накладной. Каждому документу присваивался уникальный идентификационный номер перевозки. Эта информация защищена усиленной квалифицированной электронной подписью и доступна ГИБДД, сотрудникам Ространснадзора и другим контрольно-надзорным органам.

По мнению Фарида Мадани, электронный документооборот – это хороший резерв для снижения себестоимости перевозки. Например, ГК «Деловые Линии» благодаря его использованию удалось на 5% снизить холостые прогоны за счет отсутствия необходимости заезжать в автотранспортные предприятия для сдачи путевой и перевозочной документации.



«Нужно чтобы одна система на основании данных строила оптимальный маршрут следования, высчитывала необходимый лимит топлива и заправочные комплексы по пути следования с оптимальной стоимостью бензина»



При этом с 1 января вступят в силу обновленные Правила перевозок грузов автомобильным транспортом на территории РФ (постановление №2200). Этот документ как раз и устанавливает возможность осуществления грузоперевозок с использованием цифровых путевых листов и транспортной накладной.

В рамках курса на цифровизацию и автоматизацию эксперт ГК «Деловые Линии» прогнозирует в 2021 году переход на экосистемы, которые должны значительно повысить безопасность на дороге. В их числе, государственные инфраструктурные проекты «Умный город» и нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– По принципу экосистем будут расти и сервисы для логистического бизнеса, – считает Фарид Мадани. – Нужно, чтобы одна система сначала анализировала ресурсы и назначала водителя и транспортное средство, затем получала подтверждение с помощью простой электронной подписи, формировала задание водителю, электронную транспортную накладную и электронный путевой лист. И уже на основании этого строила оптимальный маршрут следования, высчитывала необходимый лимит топлива и заправочные комплексы по пути следования с оптимальной стоимостью бензина.

Также в рамках общего тренда на цифровизацию отрасли совершенствуются TMS-системы, позволяющие отслеживать перемещение грузов, эффективнее взаимодействовать с перевозчиками, контролировать расход топлива и манеру вождения водителя.

Например, «Первая экспедиционная компания» в рамках этапа тестирования российской технологии BaseTracK Logistics SF смогла добиться экономии топлива в среднем до 10% с одного рейса. А с помощью системы «Центр управления перевозками» компания на 10% улучшила взаимодействие между складом и транспортом, получила снижение себестоимости перевозки на 2% за счет онлайн-мониторинга каждого рейса. Речь о контроле недогруза, времени, затраченном на погрузочно-разгрузочные работы и исключении задержек в доставке.

Тренд №2. «Белый и пушистый» рынок





По неофициальным оценкам отраслевых экспертов от 40 до 70% всего рынка грузоперевозок в России остаются «в тени». По такой схеме чаще всего работают малый бизнес, индивидуальные предприниматели и физлица.

Контрольно-надзорным ведомствам и министерствам до сих пор доподлинно неизвестно, сколько всего физлиц и компаний занимаются коммерческими грузоперевозками в России. Однако на протяжении последних нескольких лет рынок медленно, но поступательно движется в сторону «обеления».

Одним из инструментов регулирования выступает система «Платон», в 2020 году она отметила свое пятилетие. За этот срок в системе зарегистрировалось 614 000 перевозчиков и 1 410 282 грузовиков.

Еще одним эффективным инструментом «обеления» продолжает оставаться контроль за налоговыми разрывами со стороны ФНС, считает Вадим Филатов. Например, система АСК «НДС» отслеживает деятельность транспортно-логистических компаний и их контрагентов. Если есть налоговый разрыв, ФНС уведомляет компанию о его наличии с просьбой выяснить, в чем причина. С введением данной системы разрывы в НДС сократились в 13 раз: с 8% в 2016 году – до менее 0,6% в 2019-м. В 2020-м ФНС использует новый программный комплекс АСК «НДС-3», который полностью автоматизирует налоговый контроль над перемещением денежных средств на расчетных счетах компаний.



«С введением данной системы разрывы в НДС сократились в 13 раз: с 8% в 2016 году – до менее 0,6% в 2019-м»



На «обеление» рынка также нацелены новые правила режима труда и отдыха водителей, создание системы автоматического весогабаритного контроля. Все эти инструменты в совокупности продолжат свое развитие и в грядущем 2021 году, единодушно прогнозируют опрошенные «Логирусом» эксперты.

Тренд №3. Гудбай, пилот, гудбай

Комплекс мер по допуску беспилотников на дороги общего пользования был разработан в конце 2020 года. Опытная же эксплуатация высокоавтоматизированных средств уже ведется, так как это разрешено постановлением Правительства РФ №1415 от 22 февраля 2020 года.

Так, в этом году было сразу несколько знаковых тестов беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Во-первых, 11 ноября прошлого года малотоннажник EVO-1 компании «Эвокарго» был протестирован на одном из участков Центральной кольцевой автомобильной дороги. Машина передвигалась при активном взаимодействии с подключенными элементами дорожной инфраструктуры (V2X) и системой «умной дороги» по безопасному протоколу.



В 2020 году было сразу несколько знаковых тестов беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Один из них – тестирование грузовика Эво-1 на ЦКАД-3



22 декабря «Сбер» начал испытания первых беспилотных автомобилей Sber Automotive Technologies в Москве. В салоне находятся водители, которые могут в любой момент взять на себя управление. До конца 2020 года по улицам мегаполиса начнут курсировать 10 беспилотников, их проверят на возможность работы в условиях отрицательных температур, плохой видимости, автомобильных пробок и напряженного столичного трафика.

А ранее, в октябре, в Южном Бутово продукты из «ВкусВилла» начал доставлять беспилотный автомобиль компании Moove. Все машины курсируют по дорогам в сопровождении бортинженера.

При этом на закрытых территориях уже постепенно начинается коммерческая эксплуатация беспилотного автотранспорта. Например, с января 2021 года «ПЭК» начинает совместный коммерческий проект с компанией «Эвокарго» по внедрению сервиса транспортировки грузов беспилотными транспортными средствами EVO-1. Перевозки в логистическом центре компании в Бутово будет осуществлять грузовая электрическая беспилотная платформа EVO-1.

– Мы планируем, что беспилотник сможет совершать в месяц порядка 1 000 рейсов по территории хаба, перемещая грузы общим весом до 1,5 тонн. Для проекта выбран логоцентр в Бутово, поскольку это крупнейший транзитный хаб ПЭК, – пояснил Вадим Филатов.

По прогнозам заместителя председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации ГК «Автодор» Игоря Козубенко, при нынешних темпах развития инфраструктуры для беспилотного транспорта, к 2030 году в России 10-20% грузов будет перевозиться автономными транспортными средствами.

Вадим Филатов считает, что «массовое применение беспилотников на закрытых территориях начнется, скорее всего в горизонте нескольких лет». Для массового коммерческого использования данного типа транспорта необходима корректировка действующего законодательства. США и Китай уже разрешили таким автомобилям выезжать на дороги общего пользования, резюмировал эксперт.

В то же время Андрей Хрюкин, генеральный менеджер по стратегическому развитию компании ООО «Байкал-Сервис ТК» полагает, что использовать беспилотники и дроны будут только там, где это возможно и экономически оправдано. Например, на территории распредцентров и логистических хабов.

– В сегменте же сборных грузоперевозок ничего пока нельзя автоматически обрабатывать. Так как у нас в основной массе гетерогенные грузы. Робот на текущий момент не справиться, – подытожил эксперт.

Генеральный директор ГК «Деловые Линии» отмечает, что ближайшее будущее логистики не в классических программных роботах (RPA), а в использовании цифровых платформ на основе алгоритмов. Так как классические RPA заточены на шаблонные действия и подстроить их под внешние изменения практически невозможно.

– Например, в настоящий момент нам удалось автоматизировать контакт-центр, управление погрузо-разгрузочной техникой и даже часть административных процессов в компании. Gлатформенное решение позволило сэкономить до 30% на улучшении процессов в контакт-центре, на 25% сократить расстояния и время перевозки, на 20% – простои и на 10% – расходы, – привел пример Фарид Мадани.

Важным прорывом для логистической отрасли России станет создание мультиагентной системы (LR: МАС от англ. Multi-agent system), считает собеседник «Логируса». Это система, образованная несколькими взаимодействующими интеллектуальными агентами или компьютерными программами. Деятельность агента можно свести к поиску решения некой задачи (например, выполнение заказа, поставка сырья, перевозка груза и др.) и переговорам с другими агентами по поводу реализации возможного варианта решения. Таким образом, мультиагентный подход основан на распределенном способе решения задач, который максимально адаптивен к динамично изменяющимся условиям среды. Более широкое распространение в логистике также получат инструменты Big Data, прогнозирует Фарид Мадани. Так как они помогают интерпретировать информацию в различных срезах, чтобы рационально использовать ресурсы и управлять рисками, резюмировал эксперт.

Глава 2: Международная логистика и ВЭД

Тренд № 1. «Зеленая» цифровизация

В 2020 году в России созданы все электронные таможни и 16 центров электронного декларирования (ЦЭД). За 11 месяцев 2020 года, по данным ФТС, оформлено около 4,5 млн деклараций. Из них полностью автоматически – без участия человека – зарегистрировано более 3,4 млн деклараций, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году (2,5 млн). При этом автоматически выпущено в отчетном периоде 978 000 деклараций, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска. Это в 1,7 раза выше показателя 2019 года (566 000). Все опрошенные «Логирусом» эксперты отметили, что проблемы с ЦЭДами возникали на стадиях запуска в работу. В среднем же по прошествии 2-3 месяцев ситуация стабилизировалась. Однако и сервисные компании, и грузовладельцы до сих пор отмечают, что недостаточно обратной связи от ЦЭД.

– Например, инспектор ЦЭД выставил какой-либо запрос по декларации, но запрос носит формальный характер. Допустим: «Вам необходимо предоставить документы в соответствии с пунктом X статьи Y Кодекса ЕАЭС». Хотя в указанных пунктах отсутствует конкретика, а содержаться лишь общие требования действующего законодательства. И при всем этом нельзя позвонить и уточнить, что именно имелось ввиду, какой именно документ или какие именно пояснения. Приходится писать, звонить на горячую линию, до которой, кстати, непросто дозвониться, – отметил директор по развитию Free Lines Company Алексей Наджар.

Эксперт таможенной практики и внешнеэкономической деятельности ООО «ОКТОБЛУ» Сергей Елисеев подтвердил проблему. По его словам, отсутствуют системные уведомления в адрес декларанта о направлении документов на дополнительное согласование в функциональные отделы таможни. Эта информация необходима декларанту, например, для принятия решения о выгрузке товара на склад временного хранения, в случае прибытия груза автотранспортом. Кроме того, при получении системного сообщения от таможенного органа о сроках продления проверки, отсутствует информация и причинах, и основаниях ее продления.

Как итог, сроки выпуска деклараций в среднем стали больше, подытожил директор таможенного департамента VIG Trans Джамал Давиташвили. Например, бывает, что декларация «зависает» на 10 дней, запросов никаких нет, а потом она выпускается. Почему так происходит, не понятно, так как обратной связи нет, сетует эксперт.



«Как итог, сроки выпуска деклараций в среднем стали больше. Например, бывает, что декларация «зависает» на 10 дней, запросов никаких нет, а потом она выпускается»



Есть конечно и плюсы в цифровизации таможни. Например, личный кабинет на сайте ФТС является очень удобным инструментом, отметил Джамал Давиташвили. Так как он упрощает контроль и управление счетами, отчетами, а также декларируемыми товарами и услугами. Кроме того, в личном кабинете можно подать электронное заявление на возврат таможенных платежей. А в случае принятия решения об отказе в выпуске, в отношении всей товарной партии по декларации на товары возврат пошлин и налогов осуществляется автоматически на единый лицевой счет плательщика.

Но в то же время большинство опрошенных «Логирусом» констатировали увеличение числа проверок со стороны ФТС на 10-20%. И как следствие – доначисления платежей задним числом. В основном таможня выносит классификационные решения по коду товара и начисляет пени, отметил Джамал Давиташвили. Но бывают и совершенно невероятные случаи, когда ФТС выпустила декларации без списания таможенных платежей и обнаружила это лишь год спустя! Кроме того, основанием для доначислений зачастую становится пересмотр подхода к применению весовых и стоимостных ставок пошлин по определенным кодам ТН ВЭД, добавил Сергей Елисеев.



«Большинство опрошенных экспертов констатировали увеличение числа проверок со стороны ФТС на 10-20%»



В ноябре Правительство РФ одобрило план мероприятий на 2021-2024 годы по реализации Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. В числе приоритетных задач разработка и реализация перспективной модели «интеллектуального» пункта пропуска через госграницу РФ, автоматизация контроля корректности классификации и происхождения товаров, внедрение института таможенного аудита и так далее.

Согласно стратегии развития, через десять лет ФТС должна стать «незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства». В частности, «интеллектуальные пункты пропуска» должны стать точкой приема расширенной предварительной информации о товарах для всех государственных контрольных органов. Помимо этого, планируется реализовать систему электронных очередей и электронного документооборота.

Тренд №2. Тернистый путь к Data Matrix

В 2020 году введена обязательная маркировка табачной продукции, обуви, некоторых видов лекарств, фотоаппаратов и ламп-вспышек, шин и покрышек, а также парфюма.

В 2021-м маркировка станет необходимой для товаров легкой промышленности (блузки, постельное белье, некоторые виды одежды, пальто), мороженого и сыра, а также для велосипедов.

В связи с этим в России начали создаваться таможенные склады, которые могли бы заменить маркировку на производстве, пояснил Джамал Давиташвили. Аналогичные объекты открываются также на территории стран Прибалтики и Белоруссии.

Однако chief logistics officer Gulliver&Co Максим Лудин считает, что услуги таможенных складов не оправдано дороги. Кроме того, это еще и затратный по времени вариант. По словам собеседника, в среднем они увеличивают транзитные сроки на 1-2 дня. Поэтому к перевозке целесообразнее принимать товары, на которые коды DataMatrix нанесены еще на производстве. Так как производительность современных линий достигает 150 этикеток в минуту.

К сожалению, малый бизнес в России к обязательной маркировке готов единично, добавил Максим Лудин. Многие участники рынка испытывают технические проблемы с системой прослеживаемости. И, к сожалению, их устранением приходится заниматься постфактум, когда ограничения на оборот введены. В связи с чем ряд участников рынка отказываются от оборота такой продукции и убирают ее из своего ассортимента, подчеркнул эксперт.

– Система маркировки формируется так сказать «наживую» на участниках рынка, – отметил Максим Лудин. – Основная проблема – это перенастройка API с ГИС МТ (LR: государственная информационная система мониторинга оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации). Когда оператор (LR: ООО «Оператор-ЦРПТ) вносит какие-то изменения, нужно иметь группу программистов на дежурстве, чтобы оперативно изучить изменения и внести их в рабочий контур. При этом у вас уже идет оборот маркированного товара, и возникают проблемы при обмене с ГИС МТ в рабочем режиме. Техподдержка оператора перегружена запросами, соответственно срок ожидания ответа измеряется в днях.

Однако собеседник «Логируса» отметил и некоторые улучшения в работе с системой маркировки. В частности, в этом году были добавлены желаемые функции по повторной маркировке, а также чипированию комплектов и наборов.

Тренд №3. Международная полублокада

По данным Росстата, внешнеторговый оборот РФ со странами Евросоюза в течение первых девяти месяцев 2020 года составил $156,5 млрд (с учетом Великобритании, вышедшей из ЕС 1 февраля). Это на 22,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года ($202,4 млрд).

Основными европейскими торговыми партнерами России были Германия ($29,2 млрд), Нидерланды ($21,0 млрд), Великобритания ($18,3 млрд), Италия ($14,1 млрд), Польша ($10,1 млрд) и Франция ($9,2 млрд). Товарооборот России с сильнее всего в отчетном периоде сократился с Нидерландами (-43,5%). Исключение составляет Соединенное Королевство, торговля с которым, напротив, выросла на 70%.

Во время первого локдауна главную сложность в осуществлении международных грузоперевозок представляло закрытие границ, всевозможные ограничения для автомобильных грузоперевозок, а также прекращение регулярного авиасообщения между странами.

Собеседники «Логируса» расходятся в оценках падения объема международных грузоперевозок: от 5% до 25% по итогам года.



«Эксперты расходятся в оценках падения объема международных грузоперевозок: от 5% до 25% по итогам года»



– Осенью возник классический коллапс на железнодорожных станциях прибытия в РФ, где не успевали обрабатывать прибывающие импортные грузы. Что спровоцировало задержки в среднем от двух недель до месяца. «Вишенка» на торт прилетела уже в конце года, когда образовался тотальный дефицит контейнеров на рынке. В результате цены на любой вид перевозок из Китая выросли в 2-3 раза, – констатировал директор по развитию Free Lines Company.

В сегодняшних беспрецедентных условиях рынка важно действовать по ситуации и использовать разные способы доставки, считает директор по логистике Melon Fashion Group Юлия Шевкаленко. Идеальный вариант – иметь проверенных поставщиков услуг на каждый маршрут.

– К сожалению, доставка прямыми контейнерными поездами из Китая так и не получила развития в уходящем году. Кроме того, хочу отметить рост транзитного времени в морских перевозках. На этом фоне они несомненно теряют привлекательность там, где могут быть замещены мультимодальным маршрутом через Владивосток, – подчеркнула собеседница «Логируса».

Сергей Елисеев и Джамал Давиташвили полагают, что в 2021 году тренд на рост железнодорожных грузоперевозок из КНР продолжит свое развитие. Так как в условиях сохраняющихся ограничений из-за пандемии железная дорога остается наиболее стабильным вариантом транспортировки.

Chief logistics officer Gulliver&Co Максим Лудин прогнозирует в 2021-м рост тарифов на международные грузоперевозки. Так как компании в целях оптимизации расходов будут либо избавляться от излишних транспортных и инфраструктурных мощностей, либо замораживать их. Давить на ставки будет и дорожающее топливо, резюмировал эксперт.

Алексей Наджар не исключает, что в 2021 году вновь начнет расти доля «серого рынка». В числе основных предпосылок для этого эксперт называет сокращение доходов населения, а также усиление административного контроля со стороны госорганов. В том числе внедрение обязательной маркировки и усложнение правил получения деклараций соответствия.

Глава 3: Электронная коммерция

Тренд №1. E-com логистика разгоняется

Доля онлайн-торговли в России может вырасти с 6,1% в 2019 году – до 9,2% по итогам 2020 года, прогнозирует Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Влияние пандемии на рост электронной коммерции в России составит не менее 6% в среднем в год до 2024 года. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов коронавируса за эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,5 трлн рублей общего объема рынка.

Аналитики Data Insight также спрогнозировали влияние пандемии на рост онлайн-торговли в России и рост не менее 6% в среднем в год вплоть до 2024 года. Прогнозный объем рынка e-commerce в 2020 году эксперты оценили в 2,5 трлн рублей.

По прогнозам генерального директора Pony Express Андрея Торбина, по итогам года рынок e-commerce в РФ вырастет в 1,5 раза в денежном выражении и в 1,8 раза в количестве заказов. Также эксперт отметил, что пандемия ускорила переход в онлайн людей старшего поколения в возрасте 50 плюс.

– Существенный рост на рынке показали компании, которые специализируются на доставке продуктов питания или имеют аналогичные решения: доставка готовой еды, перевозка с терморежимом. В их числе логистические службы ретейловых сетей и логистические сервисы крупных экосистем, – отметил эксперт.

Кроме того, пандемия привела к появлению новых бесконтактных сервисов, добавил директор по развитию логистических операций «Яндекс.Маркета» Алексей Сальников. В их числе, бесконтактная доставка «до двери», бесконтактная оплата и т.д.

Однако в начале пандемии, весной, не все логистические компании были готовы к дополнительным объемам, которые принесли ограничения, что сказалось на качестве предоставляемых услуг, отметил Андрей Торбин.

Как мы писали ранее, в первый локдаун в Москве, например, курьера с заказанными из супермаркета продуктами можно было ждать до 7-10 суток в отдельных случаях. У Ozon показатель SLA (LR: Service Level Agreement – соглашение об уровне сервиса) после введения режима самоизоляции упал с 95% – до 92%.

Ситуация стала выравниваться через 1,5 месяца – в мае, когда игроки смогли перестроиться под новые реалии, добавил Андрей Торбин. Именно такой срок понадобился участникам рынка, чтобы адаптироваться к новым реалиям. И сейчас, в декабре, с учетом второй волны пандемии, распродаж и высокого сезона для логистики SLA остается на уровне, сопоставимом с 2019 годом, резюмировал эксперт.

Тренд №2. Новый гибридный рынок и усиление маркетплейсов

2020 год стал переходным этапом к новому рынку, сочетающему разнообразные каналы продаж в офлайне и в онлайне. И в основе этого процесса лежат технологии, которые обеспечивают компаниям возможности по гибкому изменению форматов, настройке взаимодействия с клиентами, управлению остатками, ценами, запасами.

В период первого локдауна из-за полного закрытия офлайн точек и колоссальной нагрузки на онлайн новый толчок к развитию в нынешнем году получил тренд на омникальность. По версии Data Insight (источник), дальше остальных по пути трансформации в полноценный омни-ритейл продвинулась компания «М-Видео». Компания «Спортмастер» стала лидером в рейтинге покупательского опыта, «Детский мир» – в рейтинге взаимодействия с технологиями, а «Перекресток» – в рейтинге получения заказа.

Алексей Сальников главным трендом 2020-го и 2021 года считает «бесшовность логистики». Под этим термином эксперт подразумевает «прозрачность цепи поставок от начала и до конца, включая обратный поток». Для маркетплейсов «бесшовность» означает возможность в любой момент видеть, где находится товар или уже сформированный заказ, и четко управлять ожиданиями как участников цепи поставок, так и клиентов.

– Когда мы будем контролировать абсолютно все этапы доставки, мы сможем существенно влиять на ее качество, общаться с потребителем и проактивно влиять на причины возможных задержек, – уверен собеседник «Логируса».



«Бесшовность логистики позволяет контролировать сроки и качество доставки на всех этапах. От сбора заказа до последней мили»



Также в этом году выросла роль маркетплейсов, а вместе с тем и трансформировалась логистика для маркетплейсов. Их доля в общем объеме онлайн-продаж может достигнуть 70% по итогам года, прогнозирует Data Insight. Алексей Сальников объясняет это тем, что механика покупки на маркетплейсе заменила механику похода в магазин. Если раньше в корзине пользователей были штучные, редкие товары, которые нельзя найти в обычном магазине у дома, то сейчас клиенты регулярно заказывают товары повседневного спроса, потому что так удобнее, проще и не надо никуда идти.

Андрей Торбин отметил усиление конкуренции на рынке логистики со стороны маркетплейсов. Они активно инвестируют в создание и развитие собственной инфраструктуры, предоставляя мерчантам не только онлайн-витрину с продвижением товаров, но и комплекс услуг бэк-офиса, включая складские услуги и доставку.

– При этом важно отметить, что, инвестируя в площадку маркетплейса, производители ставят себя в зависимость от этого канала продаж. Поэтому для сохранения баланса интернет-магазины продолжат развивать собственную витрину и передавать логистику на аутсорсинг специализированным логистическим операторам, – уверен эксперт.

Развитие маркетплейсов изменило в том числе и подход к фулфилменту, констатируют аналитики Data Insight. Появилась отдельная услуга «организация логистики для отправки в маркетплейс».

Расширилось и само понятие фулфилмента. По факту теперь он включает в себя не только складские операции, но и доставку. Можно ожидать, что в будущем к стандартным услугам фулфилмента добавится работа с маркетплейсами.

Также собеседники «Логируса» выделили ряд трендов, которые будут формировать рынок в 2021 году. В их числе рост объемов инвестиций в защиту от хакерских атак. По данным Positive Technologies, по итогам II квартала 2020 года количество киберинцидентов выросло на 9% по сравнению с I кварталом 2020-го. При этом наибольшее число атак в первом полугодии пришлось на разгар пандемии: апрель и май.

Глава 4: Складская логистика

Тренд №1. Сверхзанятые и инвестиционно привлекательные

Согласно отчету CBRE, инвестиции в складскую недвижимость по итогам девяти месяцев 2020 года составили 180 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем годом ранее. При этом за июль-сентябрь наибольший интерес инвесторы проявили к логистической недвижимости: на нее пришлось 33% (около 19 млрд рублей) от всех вложений. По оценкам Knight Frank, за 2020 год объем инвестиций в складскую недвижимость вырос до 25% с прошлогодних 2%.

– Тренд нельзя назвать новым: при существенном ослаблении рубля и ранее наблюдался интерес бизнеса к инвестициям в собственные складские мощности, – отметил директор по развитию бизнеса ID Logistics Кирилл Феоктистов. – Прежде всего, речь идет о крупных международных и российских компаниях, которые строят свою стратегию на годы вперед. Тренд был отчетливо виден в 2016 году, сейчас мы наблюдаем его логичное продолжение.



Крупнейшими объектами, введенными в этом году стали распредцентр Wildberries в Казани и РЦ Ozon. Кроме того, «ВсеИнструменты.ру» арендовала 182 000 квадратных метров в комплексе «PNK Домодедово», а OZON – 155 000 квадратных метров в складском комплексе «Ориентир Запад»



По итогам III квартала 2020 года лидером в структуре сделок в Московском регионе является сегмент онлайн-торговли, на который приходится 46% арендованных и купленных складских площадей, подсчитали эксперты Knight Frank. Этот показатель является рекордным для компаний данного сегмента. Согласно прогнозам Knight Frank, по итогам 2020 года он скорректируется в сторону уменьшения, но его доля и влияние на рынок по-прежнему будут велики.

Крупнейшими объектами, введенными в 2020 году, стали распредцентр Wildberries в Казани и РЦ Ozon. Кроме того, «ВсеИнструменты.ру» арендовала 182 000 квадратных метров в комплексе «PNK Домодедово», а OZON – 155 000 квадратных метров в складском комплексе «Ориентир Запад».

– Очевидно происходит концентрация логистических потоков ключевых игроков сегмента электронной коммерции. Какие вызовы это потенциально несет для логистического оператора? В случае нахождения столь крупного склада сегмента e-com вблизи склада логистического оператора, это может вызвать у него определенные сложности в привлечении рабочей силы на собственные проекты, – пояснил Кирилл Феоктистов. – Ведь, как правило, данные объекты располагаются в рамках единого логистического комплекса, резидентам которого приходится конкурировать за качественные кадры.

Вторым по объему складских сделок является сектор розничной торговли, который также активно наращивает свои складские площади в Московском регионе: его доля составляет 22% от всего объема сделок.

Еще один тренд – нехватка качественных складских площадок в столичном регионе. Так, по оценкам Knight Frank, за девять месяцев 2020 года доля вакантных площадей в Московском регионе достигла 2,2%, став минимальной с 2013 года, когда доля свободного предложения составляла 2,1%.

Высокая инвестиционная привлекательность складского сегмента сохранится и в 2021 году, считает руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев. Что обусловлено устойчивостью данного сегмента в текущий период с точки зрения арендных ставок и заполняемости. Компании-арендаторы теперь как никогда ранее заинтересованы в складской недвижимости, так как если ранее запас товара на складе считался ошибкой supply chain, которая вызвана неправильным планированием, то сейчас определенный запас является необходимой мерой для обеспечения непрерывности процессов производства в случае разрыва в цепочках поставок, пояснил эксперт.

Тренд №2. Склады для е-кома покоряют регионы

На данный момент на Москву приходится чуть менее 30% всего оборота онлайн-торговли, тогда как в регионах сосредоточено более 60% всех площадей, обеспечивающих электронную коммерцию, отметил руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев.

В связи с чем в этом году началось активное строительство крупных распределительных центров в субъектах РФ, добавил коммерческий директор Ghelamco Александр Перфильев. При этом Wildberries, например, пошел не только в города-миллионники, но и в такие «забытые складской логистикой» регионы, как Удмутия и Кузбасс. Также заявлены проекты в Саратовской и Тамбовской областях.

– Что касается торговых сетей, и в частности X5 Retail Group, то они были одними из первопроходцев по открытию крупных распределительных центров в регионах и сейчас продолжают продвигаться на восток России. Среди розничных сетей, которые в 2020 году развивали свою складскую логистику в регионах можно отметить так же «Ленту» и «Магнит», – пояснил собеседник «Логируса».

По оценкам Knight Frank, общий объем сделок в регионах по итогам года может составить 800 000 квадратных метров, превысив прошлогодний показатель на 37%. Таким образом, доля региональных сделок в этом году достигнет 30% от общего объема. Для сравнения: в 2018 году только 10%.

По прогнозам Knight Frank, тенденция смещения спроса на качественные склады в регионы в 2021 году продолжится. И объем сделок вырастет ориентировочно до 1 млн квадратных метров по итогам года. При этом спрос на склады будет не только в крупных региональных логистических центрах типа Новосибирска и Екатеринбурга, но и в городах с населением 500 000 человек.

– Объемы нового строительства, особенно в регионах, будут связаны с ростом доли сделок, реализованных по схеме built-to-suit. При этом мы не ожидаем, что спекулятивное строительство остановится. Так как низкие доли вакантных площадей на фоне стабильного достаточно высокого спроса будут поддерживать рынок спекулятивного строительства, – резюмировал Константин Фомиченко.

Тренд №3. Склады «отбивают от ручного труда»

Сейчас для ретейлеров крайне важна инфраструктура для оперативного товаропотока, то есть площадь и возможность эффективно и своевременно отгружать товары на большое количество мелкого и среднего транспорта, пояснил Александр Перфильев. Поэтому в тренде автоматизация складских процессов с помощью конвейеров и сортеров. Для e-commerce также чрезвычайно актуальна установка высотных мезонинов, так как для работы с огромным количеством SKU необходимо большое количество ячеек хранения.

Еще один тренд – передача маркетплейсами задач по хранению товаров и их логистике интернет-магазинам.

– В 2020 году мы наблюдали активный выход продавцов на маркетплейсы. И если еще год-два назад интернет-площадки были готовы брать товар на сток, то теперь хранение и логистика, как правило, за продавцами, – отметил коммерческий директор ЗАО «Сервис Дистанционной Торговли» Эдвин Луканов.

Поэтому интернет-магазины стараются найти в качестве партнеров таких фулфилмент-операторов, которые помогут продавать не на одном, а на разных маркетплейсах, добавил собеседник «Логируса».

Эпилог

Конечно, деление логистики на выше перечисленны блоки условное. Ведь только единая, комплексная логистика сможет обеспечить доставку товара точно в срок. При этом нарушение цепочек поставок из-за всевозможных карантинных ограничений, скорее всего, станет драйвером роста для логистического аутсорсинга, полагают собеседники «Логируса». Так как собственными силами компаниям будет трудно справляться с пиковыми нагрузками, да и содержание собственного автопарка с учетом стоимости топлива, запчастей и текущего ремонта становится все менее выгодным.

По данным Pony Express, в 2020 году наибольший прирост логистического аутсорсинга – плюс 45% по сравнению с 2019-м – отмечается в сегменте услуг для участников рынка электронной коммерции. Что в том числе связано с взрывным ростом объемов интернет-торговли в РФ.

Так или иначе, но данный тренд проявит себя уже в новом 2021 году! 2020-й, прощай! Ты был тяжелым, странным, неоднозначным, но запоминающимся. Уверены, что в учебниках для логистов уходящий год мог бы смело претендовать на отдельную главу или даже раздел.

«Логирус» поздравляет свои читателей с Новым годом и Рождеством! И желает новых побед, интересных кейсов, а также сил и упорства в достижении поставленных бизнес-целей!



С наступившими!





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