Тщетные попытки изменить ДКП — комментарий Olymp Trade — новости экономики Украины, курс валют — Liga.net

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НБУ продолжает придерживаться сдерживающей денежно-кредитной политики (далее по тексту — ДКП). Несмотря на прогнозы экономистов о снижении учётной ставки на 50 базисных пунктов, второе заседание подряд в текущем 2019 году регулятор сохраняет действующую ставку без изменения – на уровне 18%. В сопроводительном заявлении к мартовскому заседанию, регулятор отметил, что жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели 5% в 2020 году.

Что характерно, ещё 17.01.2019 глава НБУ Яков Смолий, выступая в Верховной раде, заявлял о том, что уровень учётной ставки является слишком высоким, и Нацбанк готов принять решение о её снижении. Правда «в зависимости от того, как будет оценено влияние различной макроэкономической ситуации, внешних факторов, внутренних факторов…». Тем не менее уже дважды, в январе и марте, было принято решение о сохранении ставки на прежнем уровне. Мы полагаем, что причин может быть две.

Неопределённость в связи с выборами президента

Об этом НБУ сообщило ещё в январском сопроводительном заявлении. Видимо в марте регулятор подстраховался, опасаясь, в первую очередь, всплеска инфляционных ожиданий в преддверии выборов.

Мы предполагаем, что даже если бы НБУ перешёл к стимулирующей ДКП на прошедшем заседании – это вряд ли бы повлияло на инфляцию. Принимая во внимание снижение заработных плат и рост уровня безработицы за первый квартал текущего года потребление в стране сокращается, следовательно, рост инфляции ограничен.

Рисунок 1. Рост заработной платы в Украине

Данные по уровню безработицы в Украине можно посмотреть здесь: https://ru.investing.com/economic-calendar/ukraine-unemployment-rate-1849

Ситуация с внешним долгом и золотовалютными резервами

Несмотря на получение от МВФ транша в размере 1,4 миллиарда долларов США, которые были направлены на увеличение золотовалютных резервов, ситуация с внешним долгом продолжает оставаться сложной. По данным Минфина Украины на 31.12.2018 внешний государственный долг составил 50 462 млн. долларов при международных резервах в 20 820 млн. долларов. Таким образом, резервы перекрывают внешний долг всего на 41,3%. В текущем году, по словам Смолия, Украина должна была получить ещё два транша в размере 1,3 миллиарда долларов каждый. Но в марте появилась информация о том, что очередной транш помощи был заблокирован после заключения оценочной комиссии от ЕС. Таким образом, при условии высокого госдолга, дальнейший рост ЗВР находится под вопросом.

Допустим, что НБУ, может попробовать перейти к стимулирующей политике в текущем году и начать снижать учётную ставку. Такие предположения можно сделать по нескольким причинам. Во-первых, по ситуации с сальдо торгового баланса Украины (особенно экспортной составляющей). Во-вторых, по действиям в денежно-кредитной политике основных торговых партнёров: Россия заявила о возможности постепенного возврата к снижению процентной ставки, а Европейский центральный банк вряд ли пойдёт на ужесточение ДКП в течение текущего года.

Однако потенциал смягчения ДКП будет весьма ограниченным. Стране нужно платить по долгам, а НБУ заверяет, что резервы сохранятся на уровне 20 миллиардов долларов. В этой ситуации, Украине придётся искать пути рефинансирования задолженности. И условия со стороны кредиторов, скорее всего, станут ещё более жёсткими. Снижение долга будет сопровождаться раздутием денежной массы и для сдерживания инфляции НБУ придётся придерживаться прежней ограничительной денежно-кредитной политики.

Вывод: фундаментально наш взгляд на гривну продолжает оставаться негативным.

Технический анализ пары USD/UAH (FOREX)

Достаточно продолжительное время доллар США двигался вниз. В марте текущего года начался разворот. Первой целью роста для доллара стал уровень 27,30 (27,35), где располагается 200-скользящая средняя и линия шеи перевернутой «голова-плечи». Пробой уровня не произошёл, однако, в случае, если быкам удастся преодолеть этот уровень — путь наверх для покупателей будет открыт, и мы, вполне возможно, увидим цену в 28 гривен за американскую валюту с последующим обновлением максимумов.

Рисунок 2. Валютная пара USD/UAH на валютном рынке FOREX. 1D TF

Аналитический департамент Olymp Trade





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