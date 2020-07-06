Цены в Украине оказались в три раза ниже мировых » Слово и Дело

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В Украине уровень средних цен на продукты, товары и услуги в 2017 году составлял 33,4% от среднемирового показателя.

Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила Государственная служба статистики со ссылкой на данные Всемирного банка.

ВБ в своих оценках использовал расчет валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности.

По расчетам экспертов Всемирного банка, совокупный объем ВВП Украины по ППС за 2017 год составил $504,4 млрд, или 0,4% мирового ВВП.

В пересчете на одного человека ВВП Украины по ППС составило $11 871, или 71,5% от среднемирового уровня.

Напомним, по прогнозу Всемирного банка экономика Украины из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса сократится в текущем году на 3,5%.

Напомним, за апрель падение экономики Украины ускорилось с 1,5% до 5%.

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