Цены на продукты замерли: надолго ли? — Минфин

Есть ли основания для роста цен на продукты и хватит ли их до нового урожая, разбирался «Минфин».

АМКУ ищет виновных

Резкое подорожание самых востребованных продуктов питания уже заинтересовало Антимонопольный комитет.

По словам главы киевского областного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого, ценовой мониторинг показал, что стоимость отдельных продуктов в различных торговых сетях росла синхронно.

«Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка – как поставщиков, так и розничной торговли, или же обоих этих звеньев одновременно», – подчеркнул он.

Как результат, было открыто дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. АМКУ потребовал полной информации об отпускных ценах от поставляющих компаний, о закупочных и розничных – от торговых сетей. Анализ полученных данных должен выявить, на каком этапе и кто спровоцировал повышение цен.

Открытие дел сразу дало свои результаты. «Цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились», — отметил глава киевского областного территориального отделения АМКУ.

Однако комитет намерен продолжить расследование. По сообщению Хмельницкого, с 6 апреля всех руководителей крупных продуктовых сетей и поставщиков будут вызывать на протокольный опрос. А еще через десять дней можно будет говорить о конкретных выводах.

«Если будут установлены факты нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, органы Антимонопольного комитета могут наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год», – сообщил Хмельницкий.

Маркеты обвинили поставщиков

Магазины отрицают свою вину. «Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети «АТБ», а и для всех операторов украинского рынка розничной торговли», – объяснили в сети супермаркетов «АТБ-Маркет».

В подтверждение своих слов сеть начала выкладывать на официальном сайте письма от поставщиков, в которых говорится о повышении цен на отдельные товары.

На давление со стороны поставщиков пожаловались и в «Метро Кеш энд Керри Украина». Поставщики, в свою очередь, оправдываются значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мерами.

Как оправдываются поставщики

По данным мониторинга НБУ, цены на продукты питания за последний месяц выросли на 4,2%. Больше всего подорожали овощи борщевого набора – 15,6%, мука и крупы – на 12,1%, фрукты – на 12%, мясо — на 4,4%. Гречка прибавила в цене еще больше — 21%, лимоны – 39 %.

Но у поставщиков этому есть свои объяснения. Девальвация гривны автоматически увеличила цены на товары с импортной составляющей, такие как фрукты. Стоимость мяса и овощей выросла из-за снижения предложения со стороны малых хозяйств. Те просто не смогли доставить продукцию из-за отсутствия междугородного сообщения.

Один из основных поставщиков гречки — Россия — сначала подняла на 15% стоимость поставки. А потом и вообще запретила экспорт гречки. Ее примеру последовала Беларусь.

Но все эти отговорки не выдерживают никакой критики. Ведь в первые дни ажиотажного спроса на стоимости продуктов из ранее закупленных партий еще не могли отразиться ни девальвация гривны, ни, тем более, сокращение поставок.

То, что вина за подорожание продовольствия лежит исключительно на спекулянтах, подтверждает тот факт, что за последнюю неделю, как сообщает НБУ, цены на продукты питания перестали расти. А на некоторые позиции, по сравнению с предыдущей неделей, даже начали снижаться.

Проще говоря, компании просто воспользовались паническими настроениями, чтобы повысить заработки. И это касается как поставщиков, производителей, так и торговых сетей.

Будет ли дефицит

Предпосылок для формирования дефицита товаров нет. «Украина обеспечена социально значимыми продуктами питания. Объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы. На начало апреля отмечается рост запасов по всем позициям социально значимых продуктов», – сказали в пресс-службе МЭРТ.

Одновременно спрос на продовольствие также снизился. «За последнюю неделю больше всего уменьшилась реализация сахара (на 27%), сала (30%) и сливочного масла (50%). Что касается топ-3 продуктов, вокруг которых шли большие дискуссии в последние дни, то их реализация также снижается: гречка (на 17%), мука (10%), лук (22%)», — написал на прошлой неделе на своей странице в фейсбук замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Наличие значительных запасов и уменьшение спроса будет сдерживать дальнейший рост цен на продукты.

Какой будет инфляция — определит карантин

Мартовский скачок цен на продукты не испортил инфляционную картину. Потребительская инфляция продолжает замедляться: в марте в годовом измерении этот показатель снизился до 2,3% с 2,4% в феврале.

Но Кабмин не верит в сохранение этой тенденции и уже ухудшил прогноз инфляции с 5,6% до 11,6%. Основатель инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак рассматривает три возможных сценария развития событий на ближайшие месяцы.

Негативный. Реальный, если Украина не сможет окончательно договориться с МВФ. Правда, за последнюю неделю эта вероятность уменьшилась, но не сведена к минимуму. Есть риск, что так называемый антиколомойский законопроект не будет принят во втором чтении. В таком случае худшие опасения относительно дефолта, гиперинфляции, девальвации примут вполне реальные очертания.

Консервативный. Возможен, если не удастся выйти из карантина раньше лета. Придется внедрять поддерживающие меры, направленные на борьбу с карантином, пересматривать фискальную политику, выделять средства на поддержку населения. Инфляция в таком случае может удержаться в пределах 10-12%.

Оптимистичный. Предусматривает, что карантин закончится в мае. Экономика вернется к привычному режиму и быстро начнет восстанавливаться. В таком случае инфляция будет в рамках прогнозов НБУ – 4-6%.

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Главным фактором, который может негативно повлиять на показатели инфляции, по словам члена Совета НБУ Виталия Шапрана, остается эпидемиологическая ситуация в Украине и ее торговых партнеров.

«Второй фактор – это урожай, малое количество осадков зимой создает определенные риски и для нашего экспорта, и для ВВП. Третий фактор – это наличие внешней поддержки от МВФ и от наших международных партнеров», – перечислил эксперт.

Кроме того, он не исключает возможности, что в Украине что-то пойдет не так. Поэтому подчеркивает, что к коррекции прогнозов надо быть готовыми уже в начале третьего квартала, а возможно, и раньше.

Среди ключевых факторов для подорожания продуктов глава аналитического подразделения группы ICU Александр Мартыненко приводит ограничение предложения из-за карантинных действий (закрытые рынки, логистические и производственные ограничения) и растущую вероятность худшего урожая.

«Также инфляцию в целом будет ускорять ослабление курса гривны. Со стороны спроса будет подталкивать инфляцию рост целевых выплат и субсидий малообеспеченным слоям населения и безработным», — спрогнозировал аналитик.

К проинфляционным факторам второго полугодия в Минэкономразвития добавляют рост давления на потребительский рынок. Он вызывается растущими издержками производства на фоне попытки малого и среднего бизнеса частично компенсировать убытки, понесенные во время карантинных мер (из-за отсутствия так называемой «подушки безопасности»).

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Кроме того, свой вклад в высокую инфляцию по году будет иметь и увеличение фискального и долгового давления на рынок с учетом расширения бюджетного дефицита.

«Все эти факторы будут обуславливать усиление инфляционного давления на потребительский рынок в целом: как на продукты питания, так и непродовольственные товары и услуги, в частности транспортные, связи и др.», — прокомментировали в пресс-службе министерства.

Примерно такого же мнения в своих прогнозах придерживается член совета НБУ Виталий Шапран. «Если ситуация с карантином затянется, а осенью нас будет ждать вторая серия эпидемии, то вполне возможно, что в рейтинге роста цен первыми будут продукты и товары первой необходимости, средства защиты и гигиены», — отметил он.

В то же время эксперты выделяют ряд факторов, которые будут обусловливать замедление инфляции. Главными среди них станут:

падение покупательной способности и потребления населения,

снижение цен на нефтепродукты;

снижение мировых цен на энергоносители;

сотрудничество с МВФ;

снижение давления на внутренний рынок из-за достаточности предложения, в т. ч. из-за уменьшения экспорта на фоне сокращения внешнего спроса и действия ограничительных мер по борьбе с распространением вируса.

В итоге, как уверяют в Минэкономразвития, инфляционное ускорение не означает радикальных изменений в тенденциях, а лишь будет отражать влияние, хотя и мощного, но все-таки временного фактора — пандемии.

Ирина Рыбницкая

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