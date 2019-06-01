Цены на нефть вышли на минимальный уровень с ноября прошлого года | Терминал

Нефть в пятницу упала в цене более чем на 1% и идет к тому, чтобы закончить месяц самым большим падением с ноября, после того как президент США Дональд Трампа подлил масла в огонь торговых конфликтов, предложив ввести новые тарифы на импорт товаров из Мексики.

Об этом пишет «Investing.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки на 14:36 МСК упали в цене на $0,91 или 1,6% до $55,68, в то время как нефть марки , эталонный сорт нефти за пределами США, подешевела на $1,21 или 1,9% до $64,12 за баррель.

После недавней эскалации торгового конфликта между США и Китаем Трамп объявил, что планирует , пока Мексика не остановит поток легальных иммигрантов, пересекающих границу между странами.

Используя тарифы как оружие, Трамп еще больше усилил опасения инвесторов, что мировая экономика может замедлиться и даже уйти в рецессию. Это в свою очередь приведет к еще больше сокращению спроса на нефть.

, – заявил старший аналитики Investing.com по сырьевым рынкам Барани Кришнан.

«Хотя он все еще поддерживает санкции против Венесуэлы, и ужесточил позицию в переговорах с Китаем, что нанесло двойной удар по добывающим нефть странам и инвесторам, которые пытаются играть на повышение на рынке нефть и теряют деньги каждый раз, когда цена падает», – объяснил он.

Сокращение объема добычи нефти странами ОПЕК, санкции США против Ирана и Венесуэлы, а также перебои в поставках из Нигерии и России привели к укреплению цен на нефть на 40% в первые четыре месяца этого года. Тем не менее, с начала мая американская нефть упала в цене почти на 13%, поскольку беспокойство по поводу замедления спроса перевешивает бычьи признаки сокращения предложения.

Медвежьи настроения укрепились на этой неделе, когда Управление по энергетической информации США сообщило, что сократились меньше, чем ожидалось, а объем производства восстановился до рекордных 12,3 млн баррелей в день.

Если говорить о других энергетических товарах, на 14:38 МСК упали в цене на 1,6% до $1,8250 за галлон, а подешевел на 1,3% до $1,8933 за галлон.

выросли в цене на 0,5% до $2,559 за миллион британских тепловых единиц.

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