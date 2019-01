Цены на нефть упали на 1% на фоне снижения прогнозов роста мировой экономики — Investing.com Россия

© Reuters.



Investing.com — В ходе азиатской сессии вторника цены на нефть потеряли примерно 1%, поскольку обеспокоенность перспективами замедления глобального роста продолжает угрожать спросу на топливо.

Фьючерс на нефть марки скинул 1,1% до отметки $62,07 за баррель, в то время как фьючерс на нефть сорта снизился на 0,9% до $53,55 за баррель.

Падение макроэкономических показателей по всему миру является сдерживающим фактором для цен на нефть. В понедельник Китай сообщил, что его экономический рост в 2018 году замедлился до минимума за почти три десятилетия, хотя позднее аналитики указали на тот факт, что замедление соответствовало ожиданиям и просто отражало часть экономического цикла.

«Замедление производственной активности в Китае, вероятно, сказывается на спросе», — отметила компания по доставке Eastport.

Спустя всего несколько часов после публикации данных по ВВП, Международный валютный фонд (МВФ) объявил о снижении своих прогнозов глобального роста на 2019 и 2020 годы.

В настоящее время МВФ полагает, что мировая экономика вырастет на 3,5% в 2019 году и на 3,6% в 2020 году, что на 0,2 и 0,1% соответственно ниже прогнозов прошлого октября.

В качестве основных причин фонд называет торговый конфликт США и Китая, ужесточение монетарных политик, а также риски «жесткого» Brexit и более сильное, чем ожидалось, замедление экономики Китая.

Между тем, Национальная комиссия Китая по развитию и реформам предупредила во вторник, что понижательное давление на экономику повлияет на рынок труда в стране.

«С точки зрения изменений внешняя среда сложна и строга», — сказала Мэн Вэй, пресс-секретарь NDRC.

«В рамках этих изменений есть о чем беспокоиться, и на экономику оказывается понижательное давление. В определенной степени оно распространится на рынок труда», — добавила Мэн.

