Цены на нефть продолжают расти

raffal

10 июля 2018 | 13:39

Ситуация на рынке углеводородов сейчас принципиально иная, чем в 1973 году, известном, как «нефтяное эмбарго». Никакой OPEC, ни одна страна-традиционный экспортёр нефти, больше не могут диктовать цены. Это итог свершившейся «сланцевой революции». Сейчас рост цен на углеводороды, автоматически делает технологию фрекинга рентабельной, немедленно раскончервируются сланцевые скважины и рынок стабилизируется. А так как, себестоимость сланцев понижается, рентабельность растёт, то цены стабилизируются на более низком уровне. Колебания цен сейчас только в рамках обычной волатильности.

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