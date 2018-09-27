Цены на нефть могут рухнуть, как в 2008 году

Напряженная обстановка вокруг Ирана толкает вверх цены на нефть, которые уже обновили максимумы 2014 года и, по мнению некоторых аналитиков, имеют все шансы добраться до 100 долларов за баррель. Вместе с тем, все чаще раздаются голоса о том, что с высоты больнее падать: новый скачок котировок может закончиться очередным катастрофическим обвалом.

Мир это уже проходил в 2008 году, когда нефть отправилась в головокружительное пике из-за резкого падения спроса на фоне глобального кризиса, напоминают аналитики Bank of America Merrill Lynch. Сейчас, по их мнению, ситуация может повториться: мировая экономика замедляется, потребности в энергоресурсах сокращаются.

Критическим уровнем в банке называют отметку в 120 долларов за бочку Brent и полагают, что при такой цене углеводородов потребители массово начнут от них отказываться.

Опасаются подобного сценария и в ОПЕК+. На встрече в минувшие выходные участники соглашения проигнорировали призывы президента США Дональда Трампа и не захотели увеличивать добычу, напоминают «Вести.Экономика». Правда, стоит отметить, что к началу саммита ключевые игроки — Россия и Саудовская Аравия — уже и так заметно нарастили производство нефти.

Тем ни менее итоги встречи не помешали ряду трейдеров предсказать возврат нефтяных котировок к трехзначным цифрам уже в конце текущего или начале следующего года. В частности, такой прогноз дали Trafigura Group и Mercuria Energy Group Ltd. Рынку будет сложно компенсировать выпадающий иранский экспорт в размере свыше 2 миллионов баррелей в сутки, который может быть утрачен из-за американских санкций, поясняют они.

Способствует росту дефицита и снижение добычи в Венесуэле из-за экономических трудностей страны. При этом сами США, несмотря на громкие заявления, пока не способны залить весь мир своей нефтью и покрыть недостачу.

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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service, в свою очередь, особых угроз пока не видит. Некоторый дефицит нефти в III-IV кварталах текущего года возможен из-за сезонного увеличения потребления энергоресурсов, признают аналитики агентства, но в будущем году рынок адаптируется к снижению поставок из Ирана и будет более сбалансирован.

Moody’s прогнозирует, что цены будут снижаться, но постепенно. По оценкам агентства, в текущем году в среднем они будут на уровне около 72 за баррель, в будущем году — 71 доллар за баррель, а в 2020—2022 года могут вернуться к 60−65 долларам за баррель.

Иранский гамбит

Сегодня на нефтяной рынок влияет достаточно большое количество факторов, которые в определенный момент могут развернуть котировки в ту или иную сторону, отмечают эксперты, опрошенные «Ридусом».

Безусловно, основную поддержку ценам оказывают опасения относительно ухода с рынка иранской доли. Южнокорейские и японские нефтетрейдеры уже отказались приобретать нефть у Ирана с ноября, вчера об этом же заявили индийские покупатели Indian Oil и Bharat Petroleum Corp. Как эти потери поставок со стороны Ирана скажутся на мировом рынке, пока неясно, и данная неясность молниеносно отражается на котировках нефти.

«С другой стороны Евросоюз активно поддерживает свои компании, убеждая их не отказываться от покупки иранской нефти. С этой целью создается специальный механизм, позволяющий обойти американские санкции», — напоминает финансовый консультант Teletrade Михаил Грачёв.

У Ирана есть также возможность направить нефть через Ирак, и у них все еще будут некоторые покупатели в Азии, добавляет эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

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Второй значимый фактор для повышения стоимости нефти — продолжающийся кризис в Венесуэле. При этом, опять же, есть угроза введения санкций против этой страны правительством США. Причем, это может вызвать дефицит тяжёлой нефти в самой Америке и этот дефицит должен кто-то восполнить, например, Канада.

«Но логистика будет в этом случае очень дорогая, а на Венесуэльской нефти работают большинство американских НПЗ», — отмечает трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Более того, с 2020 года по правилам Мирового судового регистра будет ограничена перевозка морским транспортом так называемой «кислой нефти» с высоким содержанием серы. А добываемая в Венесуэле нефть относится именно к этому сорту. И как страна будет экспортировать свой продукт — большой вопрос, говорит Грачев.

Призывы вместо сланцев

Есть и еще один фактор в пользу роста цен, который пока остается в тени: с мая практически не прибавляется количество буровых установок в Штатах. Казалось бы, высокие цены должны вызвать взрывной рост добычи сланцевой нефти, которая, по идее, может заменить сырье из Ирана и Венесуэлы, но пока этого не происходит.

«Складывается парадоксальная ситуация: США вышли на первое место по добычи нефти в мире, но пока добываемые объёмы не достаточны, чтобы демпинговать рынок. Да и себя они полностью нефтью обеспечить не могут», — рассуждает Лисицын.

Зато Россия, Саудовская Аравия и остальные нефтедобывающие страны могут покрыть образовавшийся дефицит нефти на мировом рынке, чего и добивается Трамп, которому нужны низкие цены на бензин в преддверии выборов в конгресс США. Правда, у Белого дома есть ещё один козырь в рукаве — продажа части стратегических запасов нефти США.

«Эта мера уже прорабатывается и может повлиять на нефтяной рынок снижением ценовых котировок WTI до 60 долларов за баррель, Brent до 70 долларов за баррель», — рассказывает Лисицын.

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В ближайшее время стоимость Brent может вырасти до 85 долларов за баррель, допускает аналитик, а если президент США не предпримет более действенных мер для остановки цены, она дойдёт и до 100 долларов за баррель.

Гасанов полагает, что США должны прекратить вмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке, и не препятствовать производству и экспорту иранской нефти, если они действительно хотят, чтобы цена черного золота не повышалась.

Прикрыть кран

Опасения относительно снижения спроса из-за замедления мировой экономики тоже не беспочвенны, и они способны вернуть нефтяные цены на землю, признают эксперты. Здесь первоочередной фактор влияния — разгорающийся торговый конфликт между США и Китаем.

«С понедельника 24 сентября вступили в силу обоюдные тарифы на общую сумму более 200 млрд долларов, Китай объявил о приостановке торговых переговоров, а буквально вчера Пекин предложил снижение импортных пошлин с нынешних 9,8% до 7,5% (средневзвешенная ставка), но не для американских компаний», — перечисляет Грачев.

Но сильного обвала цен также ждать не стоит, считает Гасанов. По его словам, в последние несколько месяцев комфортный диапазон цен на нефть находился в пределах 70−78 долларов за баррель.

«Понятно, что слишком дорогая нефть не будет востребована в прежних объемах на фоне замедления мировой экономики. Соответственно снижение спроса может вернуть нефтяные цены в обозначенный выше диапазон», — предсказывает он.

Грачев отмечает, что пока цена находится в растущем тренде, и не исключено, что в моменте она может закрепиться существенно выше 80 долларов за баррель. На прошлой неделе Саудовская Аравия заявила, что этот порог для них вполне комфортен.

«Будет ли рост к 100 долларам за бочку — покажет время. Но самое главное, что Россия и ОРЕС нашли взаимопонимание в инструментах влияния на рынок. Поэтому при существенном падении цен консорциуму ничего не стоит прикрыть кран и вернуть цены в комфортный диапазон», — заключает эксперт.

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