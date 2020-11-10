Цены на электроэнергию скоро снова возрастут

Вернуть долги за счет народа. Почему вновь дорожает электроэнергия

112.ua

На минувшей неделе НКРЭКУ повысила тариф на передачу «Укрэнерго» почти на треть, что несет прямые последствия для кармана украинца. Причем текущего повышения недостаточно, чтобы погасить накопившиеся долги перед поставщиками «зеленой» электроэнергии. Так что, скорее всего, в следующем году тариф придется повышать еще больше.

112.ua объясняет, заложником каких проблем стали украинские предприятия, а вместе с ними и рядовые украинцы.

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Зачем повышают тарифы

С начала года и по состоянию на середину октября государственное предприятие «Гарантированный покупатель» задолжало поставщикам «зеленой» электроэнергии (из возобновляемых источников) около 60% средств, или 25,7 млрд грн. Долг должен быть погашен до конца года. Такие обязательства взяла на себя Зе-власть в обмен на согласие инвесторов на снижение «зеленых» тарифов.

Существенную часть средств ГарПок недополучил от НЭК «Укрэнерго». Задолженность НЭК перед объектами ВИЭ в октябре достигла 23,35 млрд грн. Все это привело к убыточности компании – по итогам 9 месяцев текущего года она ушла в «минус» на 28,6 млрд грн.

Укрэнерго

«Около 86% этой суммы (24,7 млрд грн) – компенсация затрат на выполнение специальных обязательств PSO, в частности, для населения и на покрытие «зеленого тарифа» ГарПок», — подчеркивалось в релизе «Укрэнерго».

Укрэнерго

Убытки «Укрэнерго» чреваты не только ростом тарифов для населения, но и тем, что украинцы будут чаще оставаться без «света» из-за проблем в сетях. Дело в том, что финансовый результат может негативно отразиться на «кредитной истории» компании, которая получает средства и от международных кредиторов: Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), банка правительства Германии KfW.

«Оператор магистральных сетей активно кредитуется, в частности в ЕБРР. Им нужны средства на ремонт подстанций, сетей. Если они будут убыточными, привлекать кредитные средства они не смогут. Им нужно для этого быть прибыльными», — рассказывает 112.ua обозреватель рынка электроэнергии ExPro Дмитрий Сидоров.

«Укрэнерго» сообщала, что в 2021 году планирует инвестировать в развитие сетей 7,128 млрд грн – при этом более 75% всех инвестиций составят кредитные средства, привлеченные НЭК «Укрэнерго» от международных финансовых институций.

Покрыть долги в «Укрэнерго» предлагают за счет роста тарифа. Еще летом компания просила НКРЭКУ повысить его хотя бы до 327,97 грн за Мвт/час, но комиссия утвердила его только на компромиссном уровне — 240 грн за Мвт/час. Средств для погашения оказалось мало, зато долг хотя бы перестал расти.

В итоге на заседании 4 декабря НКРЭКУ все же повысила тариф на передачу «Укрэнерго» на декабрь с 240 грн за Мвт/час до 312,76 грн за МВт/час.

Это повышение украинец заметит уже совсем скоро.

Как новый тариф затронет конечного потребителя

«Рост цен на электроэнергию для конечного промышленного потребителя в декабре составит примерно 3,5% (с учетом налогов), если принимать в расчет среднюю цену рынка «на сутки вперед» в ОЭС Украины за октябрь», — подсчитал Дмитрий Сидоров.

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон прогнозирует даже большее повышение – в коридоре 3-5%.

После летнего повышения тарифа на передачу с 155 грн до 240 грн МВт/час цена электроэнергии для промышленных потребителей выросла в среднем на 5%. Учитывая, что нынешнее повышение – второе, можно говорить об общем росте цены электроэнергии 8-10% за полгода, за счет кумулятивного эффекта.

Население пока еще защищено механизмом PSO, поэтому такое подорожание скорее отразится не на платежках за коммуналку, а косвенно – на ценах на товары и услуги. В силу особенностей украинской экономики, вряд ли стоит ожидать резких изменений в показателях инфляции. Скорее, ощутимым будет влияние на финансовые показатели большинства отраслей. Но влияние ситуации на украинца будет, хоть и косвенным.

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«Фактор повышения окажет влияние на конкурентоспособность производителей, особенно тех, кто очень зависит от потребления электроэнергии: металлурги, шахтеры, строительная, стекольная отрасли, отчасти транспорт. Повышение цен может привести к еще большему замедлению роста отрасли стройматериалов, которая до пандемии активно развивалась. Из-за роста себестоимости импортные аналоги стройматериалов могут оказаться дешевле отечественных. Производство цемента, строительных смесей весьма энергоёмки. С учетом роста цен на транспорт, других важных составляющих, через некоторое время необходимость в повышении цен на свою продукцию ощутят и производители продуктов питания, изделий легкой промышленности», — рассказал 112.ua Саливон.

Эксперт подчеркнул, что уже сейчас цена на электроэнергию в Украине для промышленности существенно выше, чем в странах Европы – если, к примеру, с ценами в Польше они сопоставимы, то в Словакии, Норвегии, Швеции цены значительно ниже, чем у нас.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Последствий можно ожидать и для «Укрзализныци».

«Повышение тарифа на передачу и рост цены электроэнергии вследствие этого нанесет серьезный удар по «Укрзализныце», которая является одним из крупнейших потребителей электроэнергии. Железнодорожная госмонополия потребляет около 4 млрд Квт/час в год. Даже такое небольшое повышение, как 3%, для нее означает сотни миллионов гривен дополнительных расходов. Но что хуже всего – сейчас эти деньги взять не откуда. Повысить тарифы на грузовые перевозки (за счет них формируется основной доход госкомпании и субсидируются пассажирские перевозки) УЗ не может — это добьет украинскую промышленность и сельское хозяйство. Повышение цены электроэнергии означает дальнейший рост убытков УЗ. Из-за локдауна, который вводился в связи с пандемией Covid, госмонополия уже потеряла большую долю пассажирских перевозок и часть грузовых перевозок. В результате за первое полугодие УЗ получила убыток в размере 9 млрд грн, тогда как еще год назад в соответствующем периоде была прибыль – 1 млрд грн», — сообщил 112.ua гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

А раз УЗ не может повысить тариф на грузовые перевозки, вероятно, «отдуваться» будут за счет пассажирских. При том, что стоимость билетов растет ежегодно, для украинца ситуация не самая позитивная.

Кроме того, в значительной мере прочувствуют повышение цен на электроэнергию украинские «подземки» — метро, также предприятия, предоставляющие услуги перевозки электротранспортом (троллейбусы, трамваи). Они также крупные потребители электроэнергии, добавляет Гусак. Так что рост стоимости электричества может отразиться и на ценах на проезд.

Даже незначительный рост цен на электроэнергию поставит в непростое положение водоканалы. Так что в перспективе можно ожидать проблем с водоснабжением.

«В сравнении с декабрем прошлого года стоимость электроэнергии для водоканалов выросла почти на 50%. Она является ключевой составляющей себестоимости услуг по водоснабжению и водоотводу. Несмотря на постепенное изменение структуры тарифа, применение энергосберегающих технологий, на электроэнергию приходится более 40% себестоимости», — рассказал 112.ua директор Ассоциации водоканалов Украины Александр Шкинь.

Он подчеркнул, что источников компенсации дополнительных затрат у водоканалов нынче нет.

Нынешние тарифы не возмещают себестоимости услуги. Цены на электроэнергию в Украине среднеевропейские и продолжают расти, чего нельзя сказать о тарифах на услуги водоканалов, которые нынче в пять раз ниже среднеевропейских, отметил директор «Ассоциации водоканалов Украины».

«К сожалению, водоканалы вновь становятся заложниками ситуации. Учитывая уменьшение реализации услуг и ухудшение платежеспособности потребителей, водоканалы не в состоянии рассчитываться по своим обязательствам, но не предоставлять услуги не имеют права. Законодательно на период карантина был установлен запрет на отключение водоканалов от электроснабжения, но эта норма действовала всего несколько месяцев, после чего была отменена: водоканалы вновь стали отключать за старые долги, что наблюдалось в Павлограде и Марганце», — рассказал Шкинь.

Как подорожание может отразиться на безработице

Нынешнее повышение тарифа негативно отразится на металлургах и других промышленных предприятиях – ухудшит макроэкономическую ситуацию, приведет к закрытию предприятий и росту количества безработных, говорится в письме объединения «Укрметаллургпром» главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку и министру энергетики Ольге Буславец.

«Когда предприятия начнут закрываться, потеря будет не только прямая – в налогах и сборах, но и социальная: за счет возросшего количества безработных, социальных платежей по безработице. В итоге за каждую гривну повышенного тарифа государство заплатит на порядок больше», — заявил президент «Укрметаллургпрома» Александр Каленков.

Даже незначительное повышение стоимости электроэнергии за счет роста тарифа на передачу приведет к росту себестоимости продукции химических предприятий, заявил вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко. По его словам, для сохранения конкурентоспособности предприятия будут вынуждены оптимизировать затраты, увольняя сотрудников. С 2016 по 2019 год в условиях ухудшения экономического климата, в котором работают предприятия, украинская химическая отрасль потеряла 8 тысяч рабочих мест.

При этом в «Укрэнерго» подчеркивают: тариф ниже установить никак не могли.

«Утвержденный регулятором тариф на декабрь 2020 года является минимально возможным, поскольку покрывает только те траты, которые компания уже понесла по факту: в первую очередь, отчисления в госбюджет за 2019 год и компенсация трат поставщиков универсальных услуг на оплату «зеленого» тарифа частным домохозяйствам (СЭС на крышах)», — сообщили и в самой «Укрэнерго».

Будут ли цены расти дальше

Нынешнее повышение тарифа все равно недостаточно, чтобы рассчитаться с зеленой генерацией. Очевидно, с начала 2021 года нужно будет либо вновь пересматривать тариф оператора в сторону повышения, что спровоцирует новое повышение цен на электроэнергию, либо вводить финансовое PSO, отмечает Сидоров.

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По данным «Укрметаллургпрома», в 2021 году запланировано повышение тарифа на передачу «Укрэнерго» до 501 грн/МВт·час. Если иные механизмы урегулирования ситуации найдены не будут – повышение может быть и более радикальным, до 640,48 грн/МВт·час.

Разумеется, это станет «осиновым колом» в груди украинской промышленности, которая и без того пребывает в плачевном состоянии, раскрутит инфляцию.

«Экономический кризис только набирает обороты, и когда мировая экономика начнет восстанавливаться — сложно прогнозировать. Поэтому в европейских странах стараются поддержать промышленность, чтобы не допустить коллапса в экономике. У наших конкурентов (европейцев, россиян) цены на электроэнергию падают. А в Украине – растут. Причем такими темпами, что они скоро превысят докризисный уровень», — говорит Александр Каленков.

Альтернативой могут стать только иные источники погашения долга, за счет которых можно было бы не повышать тариф «Укрэнерго». Но их нет. Власти рассматривали возможность погасить долг за средства бюджета – Минэнерго предлагало выделить на эти цели 11,5 млрд грн, а затем сумма была уменьшена до 3,86 млрд грн. Против этого выступил Минфин, который обосновал свою позицию отсутствием источников сбалансирования госбюджета.

Также Минфин предостерег от реализации предложения Минэнерго о выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 9 млрд грн для компенсации долгов перед ВИЭ. В Американской торговой палате подсчитали, что за счет ОВГЗ было бы возможно покрыть около 40% накопленного долга перед ВИЭ. Для реализации этого проекта необходимо принять законопроект № 4151.

«Указанные предложения не могут быть поддержаны, поскольку увеличение внутренних заимствований может привести к разбалансировке государственных финансов и снижению кредитных рейтингов Украины», – говорится об этом в письме Минфина, которое опубликовал «Цензор.net».

В нем также сказано, что подобные меры станут причиной увеличения объема госдолга, что повысит затраты на его обслуживание. Это поставит под угрозу соблюдение в 2020 году маяка по показателю дефицита сектора общегосударственного управления, установленного Меморандумом с МВФ.

В качестве еще одного источника финансирования задолженности рассматривалась и возможность привлечь кредитные средства иностранных банков. В частности, об этом говорили в «Укрэнерго». Но международные финансовые организации не торопятся их выдавать. Как и Верховная Рада — предоставлять энергокомпаниям госгарантии для получения этих кредитов.

В этом пасьянсе вновь остается только население: отменив механизм PSO и отпустив цены на электроэнергию в свободное плавание, власти могли бы значительно снизить нагрузки на ГарПок и «Укрэнерго», что улучшило бы ситуацию с расчетами перед «зелеными» и госкомпаниями, несущими эту нагрузку, – «Энергоатомом» и «Укргидроэнерго».

Не желая терять политические рейтинги, власть упорствует: мол, повышения цен на электроэнергию для населения не произойдет, PSO сохранится. Как видим, финансовой основы и экономических обоснований за этим упорством нет. И очевидно, плотину этого популизма скоро прорвет.

Елена Голубева





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