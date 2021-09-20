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Цены на бензин прекратили рост: стоимость топлива на АЗС

Экономика Украины 20 Сен 2021
Цены на бензин прекратили рост: стоимость топлива на АЗС
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Цена топлива на АЗС

Согласно данным мониторинга «Консалтинговой группы А-95», средние розничные цены на топливо выглядят следующим образом:

  • бензин А-92 составляют 29,33 гривны за литр,
  • бензин А-95 – 30,20 гривны за литр,
  • дизельное топливо (ДТ) – 28,46 гривны за литр (+0,01 гривен),
  • автогаз – 17,53 гривны за литр (+0,02 гривен).

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Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Таблица розничных цен на бензин А-95 / Скриншот с «Консалтинговой группы А-95»

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