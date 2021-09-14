«Цены будут до небес»: Эстония готовится к резкому росту инфляции | Экономика | Baltnews

Эстония вместе со всем Евросоюзом переживает бум потребительского спроса и с опасением ожидает инфляции, о приближении которой предупреждают европейские экономисты.

Западная Европа уже отмечает высокие темпы роста цен, которые неизбежно «перекинутся» и на полностью зависящую от торговли с союзными по альянсу странами Эстонию.

Розничные продавцы в крупных столичных торговых центрах и в отдельных магазинчиках с воодушевлением говорят о бешеном спросе буквально на все розничные товары, подсчитывают доходы, а некоторые подумывают о расширении бизнеса.

Покупатели сметают с полок инструменты, одежду, бытовую электронику, игрушки и сувениры, да все подряд. Но радость бывалых торговцев омрачают ожидания неприятностей.

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Опыт, полученный во времена подъемов и кризисов, нашептывает владельцам магазинов об осторожности и вынуждает с опаской задаваться вопросами о том, с чего бы это вдруг народ ринулся скупать все подряд, как долго это с ними будет продолжаться и откуда у него столько денег?

И это очень правильные вопросы, говорят экономисты, которые не первый месяц предупреждают о приближении инфляции.

Пока дела идут неплохо и показатели радуют. Департамент статистики Эстонии сообщил о росте средней брутто зарплаты до 1538 евро, то есть более чем на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Темпы роста экономики, которые в стране во многом определяет как раз переживающий бум внутренний спрос, тоже должны бы внушать оптимизм, так составили во втором квартале почти 13%. Промышленное производство подросло на 10%.

Хотя, как напоминают статистики, все эти высокие числа так высоки в сравнении с прошлым годом, то есть годом кризисного спада, подъем экономики, несомненно, имеет место быть. Пытающимся заработать с докризисной силой предприятиям не хватает работников, что, кстати, отчасти и объясняет рост средних заработков.

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Но, касаемо внутреннего спроса, на который опирается прирост экономики, и в соответствии с подсчетами тех же статистиков, индекс потребительских цен всего за месяц, по данным на август, подрос на 0,7% и на 5,0% по сравнению с августом прошлого года.

Товары за год подскочили в ценах почти на 4%, услуги более чем на 7%, в основном, как считают эстонские экономические аналитики, за счет роста стоимости коммунальных услуг.

То есть, проще говоря, из-за подорожания почти на 40% импортной электроэнергии для конечных его потребителей и импортного же моторного топлива на 15–22%, что вызвало удорожание и ряда продуктовых товаров местного производства. Иными словами, инфляция в Эстонии уже набирает обороты.

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В числе причин считать инфляцию неизбежной эксперты называют небывалое количество денег, закаченное Брюсселем и национальными правительствами в экономики для скорейшего выхода из коронавирусного кризиса, быстрый рост цен на энергоносители и на квоты на эмиссию углерода, а также разладившиеся за время кризиса логистические цепочки поставок товаров и комплектующих из Азии.

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Что касается последнего фактора, то, судя по публикациям в азиатской прессе, с наращиванием производства для выполнения подскочившего количества и объемов заказов в юго-восточной Азии вполне справляются.

Во Вьетнаме, выпускающем львиную мировую долю обуви и одежды, даже разрешили работникам ночевать прямо на предприятиях, чтобы не терять время на дорогу домой. Но количество морских судов осталось прежним и все товары, грубо говоря, сейчас не помещаются в их трюмы, что вызвало ажиотажный спрос на услуги транспортных и иже с ними компаний.

Дошло до того, что транспортные фирмы проводят среди потенциальных заказчиков их услуг аукционы на места в трюмах судов, отправляющихся в Европу.

Проблема это, несомненно, временная, но надо ли говорить, что цены на экспортную продукцию подскочили, внеся свой вклад в развитие инфляционных процессов.

Ну а деньги, закачанные в экономику, то есть в частные банки, чтобы те продолжали кредитовать предприятия и зарплаты работникам, которые на самом деле не работали по причине локдаунов, сейчас подсчитывают в виде выручки упомянутые выше розничные торговцы.

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Некоторые из которых, да что там говорить – многие из них закупают свои товары оптом как раз в Азии или же у европейских производителей, тоже получающих сырье и комплектующие из азиатских стран. А потому у местных торговцев сразу две причины поднять цены – бешеный спрос и проблемы с пополнением запасов товаров.

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Экономический «локомотив» Евросоюза, Германия, уже отмечает рост темпов инфляции, а значит она «перекинется» и на малые государства альянса, состояние дел которых, их внешняя торговля в большой степени зависят от благополучия старших союзников.

Немцы кивают на небывало высокие цены на энергоносители: прежде всего, на природный газ, а также на электроэнергию и даже на уголь.

Еще говорят, что так же как и другие западноевропейские страны повышают зарплаты, так как испытывают нехватку рабочей силы (ходят слухи, что народ не хочет возвращаться после локдаунов к скучной обыденности, на старые рабочие места, проживая пособия и подыскивая себе что-нибудь новенькое и обязательно чтобы на дому).

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Ожидается, что Европейский центральный банк вскоре начнет принимать антиинфляционные меры, постепенно сокращая скупку государственных и корпоративных облигаций стран еврозоны, и сворачивая многомиллиардную программу антикризисной поддержки.

Но, как полагают аналитики, делать это он станет очень осторожно, поскольку пока не имеет четкого представления о развитии ситуации с ростом цен и больше опасается нового спада, чем высокой инфляции.

По данным банка, потребительские цены в странах зоны евро на волне подъема экономики росли в августе невиданными за последнее десятилетие темпами, превысив 3%, то есть оказались намного выше заявленных ЕЦБ как пороговое значение 2%. Ожидается, что в ближайшие месяцы темпы инфляции вырастут еще больше, прежде чем снова начнут падать.

Падать они, конечно, начнут, но вот когда это произойдет, точно сказать сейчас никто не берется, хотя многие говорят о второй половине следующего года.

Европейский центральный банк уверяет, что все в конечном счете будет хорошо, что скачок потребительских цен вызван лишь разовыми краткосрочными факторами, связанными с пандемией, а, например, цены на энергоносители вроде как уже восстанавливаются.

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