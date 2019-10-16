Центробанки ожидают, что доллар не покинет трон ближайшие 25 лет

UBS Asset Management провел опрос управляющих резервами из 30 центральных банков. Примерно 66% опрошенных экспертов утверждают, что доллар США будет оставаться главной резервной валютой в билжайшие 25 лет. Согласно данным Международного валютного фонда, в сентябре 62% резервов мировых Центробанком были номинированы в американской валюте. Речь идет о средствах в объеме $11.7 трлн.

В последнее время ряд стран с недовольством высказывались в отношении гегемонии валюты США. Россия вербально дистанцируется от доллара, при этом глава Банка Англии Марк Карни в августе посетовал на доминирующее положение доллара в международной торговле.

Последние 25 лет доля доллара в резервах мировых Центробанков не опускалась ниже 60%, отмечают аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS. При этом последние десятилетия стабильно ведутся разговоры о неизбежной кончине доллара.

Тем не менее опрос UBS Asset Management выяснил один удивительный факт: в течение ближайших 25 лет китайский юань станет полноправной резервной валютой с сопоставимым с долларом и евро статусом. Такого прогноза придерживаются 38% опрошенных экспертов.

В настоящий момент доля евро в резервах мировых ЦБ составляет чуть более 20%, свидетельствует статистика МВФ.

Глобальное замедление роста и дефляция — вот основные риски, с которыми сталкивается мировая экономика, считают 82% опрошенных UBS экспертов.

67% экспертов считают выгодным инвестировать в золото в кризисные времена, а 46% управляющих резервами заявили, что золото для них стандартный инструмент хеджирования доллара, применяемый с целью снижения влияния американской валюты на резервы.

По теме:

Спрос Центробанков на золото будет сильным еще несколько лет

Банк России увеличил долю доллара США в резервах в I квартале 2019 г.

МВФ: доля доллара в мировых резервах сократилась до минимумов с 2013 года

Источник