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Центробанки ожидают, что доллар не покинет трон ближайшие 25 лет

Мировая экономика 16 Окт 2019
Центробанки ожидают, что доллар не покинет трон ближайшие 25 лет
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UBS Asset Management провел опрос управляющих резервами из 30 центральных банков. Примерно 66% опрошенных экспертов утверждают, что доллар США будет оставаться главной резервной валютой в билжайшие 25 лет. Согласно данным Международного валютного фонда, в сентябре 62% резервов мировых Центробанком были номинированы в американской валюте. Речь идет о средствах в объеме $11.7 трлн.

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В последнее время ряд стран с недовольством высказывались в отношении гегемонии валюты США. Россия вербально дистанцируется от доллара, при этом глава Банка Англии Марк Карни в августе посетовал на доминирующее положение доллара в международной торговле.

Последние 25 лет доля доллара в резервах мировых Центробанков не опускалась ниже 60%, отмечают аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS. При этом последние десятилетия стабильно ведутся разговоры о неизбежной кончине доллара.

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Тем не менее опрос UBS Asset Management выяснил один удивительный факт: в течение ближайших 25 лет китайский юань станет полноправной резервной валютой с сопоставимым с долларом и евро статусом. Такого прогноза придерживаются 38% опрошенных экспертов.

В настоящий момент доля евро в резервах мировых ЦБ составляет чуть более 20%, свидетельствует статистика МВФ.

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Глобальное замедление роста и дефляция — вот основные риски, с которыми сталкивается мировая экономика, считают 82% опрошенных UBS экспертов.

67% экспертов считают выгодным инвестировать в золото в кризисные времена, а 46% управляющих резервами заявили, что золото для них стандартный инструмент хеджирования доллара, применяемый с целью снижения влияния американской валюты на резервы.

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Источник

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет :: Экономика :: РБК →



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