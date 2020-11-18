Центробанки надувают крупнейший пузырь альтернативных активов От Investing.com

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Investing.com — В этом году центральные банки мира резко смягчили свою денежно-кредитную политику, чтобы поддержать мировую экономику в условиях пандемии. Они утверждают, и многие с этим соглашаются, что таким образом они спасают миллионы рабочих мест и несметные капиталы.

Побочные эффекты этой политики — в виде раздутых пузырей цен на активы — становятся все более очевидными.

Во «вселенной» основного инвестирования именно привлекло к себе самое большое внимание во время первой волны пандемии, когда его рекордный рост составил $2089,20 за тройскую унцию. В мире, где фондовые индексы рухнули, а цены на нефть упали даже ниже нуля, рост золота на 32% с начала года выглядел достойным превосходства.

Однако сейчас это ралли сильно затмевает другой альтернативный актив: биткоин.

На протяжении полувека золото было убежищем, к которому особенно стремились розничные инвесторы, поскольку боялись обесценивания валюты правительствами и центральными банками мира.

Так было в начале 1970-х годов, когда доллар рухнул вместе со всей Бреттон-Вудской системой, когда девальвация бумажных валют проявилась в стремительном росте инфляции. Но это оказалось верно и после финансового кризиса 2008 года, когда потребительские цены оставались на прежнем уровне или «заигрывали» с дефляцией, а единственная видимая инфляция проявлялась в цене финансовых активов, таких как акции и облигации.

В течение обоих этих периодов балансы центральных банков быстро росли, что, по-видимому, снова становится общим фактором. С конца 2019 года баланс Федеральной резервной системы увеличился на $3 трлн до $7,17 трлн, в то время как баланс Европейского центрального банка увеличился почти на столько же, с 4,67 трлн евро до 6,98 трлн.

В условиях, когда мировая экономика снова замедляется, глава ЕЦБ Кристин Лагард практически пообещала дальнейшее расширение производства денег на заседании Совета управляющих банка 10 декабря. Между тем, как ожидается, ФРС расширит объем покупок активов на заседании по монетарной политике 16 декабря.

Но золото не отреагировало положительно на ожидания рынка. Оно снизилось почти на 9% от августовского пика.

Биткоин, напротив, набирает силу. Он вырос на 130% с начала года, и его прирост резко ускорился только за последний месяц. Почему так? В случае с биткоином, активом, предложение которого контролируется даже более жестко, чем золото, его рост всегда объясняется рост спроса. Этому способствовали два ярких примера долгосрочной тенденции, лежащей в основе «бычьих» доводов в пользу : расширение общественного признания.

С одной стороны, решение Paypal управлять «кошельками», деноминированными в биткоинах, — это квантовый скачок этой цифровой валюты в сторону финансового мейнстрима. Миллионы людей, которые не доверяют плохо регулируемой бирже биткоинов в какой-то отдаленной части мира, которая бы взяла на себя ответственность за хранение их денег, полностью готовы положиться в этом на Paypal — гораздо более известному бренду.

Во-вторых, теперь существует регулируемый инвестиционный механизм, с помощью которого можно получить доступ к биткоинам. Поступления в биткоин-траст Grayscale позволили собрать более 500 тыс. биткоинов на сумму более $8,3 млрд по состоянию цен во вторник. Биткоин сейчас снова торгуется на уровне почти $17000, и по мнению многих аналитиков, выглядит вполне способным преодолеть уровень $20 000.

Автор Джеффри Смит





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