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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210316/833240670.html
Центробанк может резко изменить денежную политику
Макроэкономика
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До конца года Банк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта — до 5,5 или даже 6 процентов годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. Вероятными… ПРАЙМ, 16.03.2021
новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. До конца года Банк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта — до 5,5 или даже 6 процентов годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Все вверх и вверх. Как будет расти ключевая ставка в 2021 году
Вероятными причинами этого решения собеседник агентства называет рост инфляции и опасения касательно повышения бюджетных расходов.
По мнению авторов статьи, такой шаг по укреплению монетарной политики следовало бы воспринимать как весьма решительный, поскольку ранее Центробанк заявлял о намерении сохранить текущее положение дел до 2022 года, чтобы способствовать восстановлению российской экономики.
При этом большинство опрошенных Bloomberg экономистов считают, что ключевая ставка будет сохранена на нынешнем уровне — 4,25 процента годовых.