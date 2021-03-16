Центробанк может резко изменить денежную политику

2021-03-16T03:16:00+03:00

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2021

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Центробанк может резко изменить денежную политику

Макроэкономика

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До конца года Банк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта — до 5,5 или даже 6 процентов годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. Вероятными… ПРАЙМ, 16.03.2021

новости, экономика, макроэкономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ

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ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Агентство экономической информации ПРАЙМ

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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. До конца года Банк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта — до 5,5 или даже 6 процентов годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Все вверх и вверх. Как будет расти ключевая ставка в 2021 году

Вероятными причинами этого решения собеседник агентства называет рост инфляции и опасения касательно повышения бюджетных расходов.

По мнению авторов статьи, такой шаг по укреплению монетарной политики следовало бы воспринимать как весьма решительный, поскольку ранее Центробанк заявлял о намерении сохранить текущее положение дел до 2022 года, чтобы способствовать восстановлению российской экономики.

При этом большинство опрошенных Bloomberg экономистов считают, что ключевая ставка будет сохранена на нынешнем уровне — 4,25 процента годовых.





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