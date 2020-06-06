Центральные банки не могут вылечить мировую экономику от последствий коронавируса – ФРС США

Вливания американского ЦБ уже приблизились к $6 трлн

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Беспрецедентный уровень монетарного стимулирования не может решить проблемы, лежащие в основе глобальной экономики. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил бывший глава Федеральной резервной системы Рэнди Крошнер.

«Центральные банки чрезвычайно сильны, но они не могут вылечить вирус, они не могут разблокировать экономику и заменить разорванные цепочки поставок. Валютные регуляторы могут лишь попытаться предотвратить финансовый кризис, стать мостом к новому равновесию. Но для достижения нового равновесия потребуется некоторое время, и это будет нелегко», – резюмировал Крошнер.

Мир еще больше зависит от доллара и ФРС США, чем в 2008 годуДолларовые активы неамериканских банков в 2019 году превысили $12 трлн, по сравнению с $10 трлн до мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщает старший научный сотрудник Атлантического совета Роберт Донер.

Вливания американского ЦБ уже приблизились к $6 трлн. А Европейский центральный банк ранее расширил программу скупки облигаций на $672 млрд, которая таким образом достигла $1,35 трлн.

По прогнозу Кембриджского университета, мировая экономика может потерять $82 трлн в случае затяжного восстановления от последствий коронавируса. В случае быстрого восстановления потери могут составить $3,3 трлн.

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