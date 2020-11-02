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Центр «Мой Бизнес» проводит обучающий курс повышения квалификации
2 ноября 2020, 12:40
До окончания регистрации на курс «Моделирование безубыточной деятельности малого и среднего бизнеса» остались сутки: успейте подать заявку и воспользоваться уникальной возможностью повысить свою квалификацию в сфере финансового планирования.
Что это за курс
Программа организована Центром поддержки предпринимательства при содействии Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области в рамках реализации Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Именно поэтому, программа бесплатна для предпринимателей Оренбургской области. Главное – это иметь желание освоить финансовое планирование и готовность выполнять задания на примере своего предприятия.
Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ. Чтобы зарегистрироваться на обучение нужно лишь заполнить заявку и дождаться результатов отбора, старт уже 3 ноября.
Для кого он создан
Программа будет полезна для разного слоя предпринимателей. Например, собственники бизнеса по итогам курса смогут узнать, как грамотно внедрить финансовое планирование, а топ-менеджеры освоят экономический анализ для своего предприятия. Бухгалтеры, занимающиеся частной практикой, смогут выйти на новый уровень компетенций, а финансовые директоры и бухгалтеры на предприятиях смогут повысить уровень квалификации.
О чем расскажут слушателям
В программу обучения входят сразу несколько интересных тем. Это:
- Планирование текущей деятельности предприятия малого и среднего бизнеса (продажи, затраты, налоги, прибыль и рентабельность);
- Методы планирования, учета и анализа текущих затрат предприятия малого и среднего бизнеса (участники изучат директ-костинг, ABC-костинг, стандарт-костинг, таргет-костинг, кайдзен-костинг);
- Меры поддержки (государственной и частной) субъектов малого и среднего предпринимательства при ведении бизнеса;
- Бюджетирование и анализ деятельности предприятия малого и среднего бизнеса.
Полную программу мероприятия можно скачать ЗДЕСЬ.
Кто проводит обучение
Обучение проводит Кандидат экономических наук Алла Ларкина (учебный центр «Открытый код», Самара), доцент кафедры «Национальная и мировая экономика» Самарского государственного технического университета, автор 101 научной и учебно-методической работы, четырех учебных пособий.
Занятия будут проходить в уже привычном онлайн-формате без отрыва от основной работы.
Что это даст
По итогу слушатели выполнят практическую работу на основании своего предприятия. А все участники (имеющие высшее или среднее специальное образование) получат удостоверение о повышении квалификации на бланке Гознака с внесением в Федеральную информационная систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
ВАЖНО
Подробная информация указана на сайте «мойбизнес56.рф». Там же можно и зарегистрироваться. Ссылка на телеграмм-канал и инструкция по регистрации на обучающей платформе придет всем на указанную почту после регистрации на этом сайте.
Успейте воспользоваться уникальной возможностью и подавайте заявку, пока еще есть время!
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