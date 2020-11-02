Центр «Мой Бизнес» проводит обучающий курс повышения квалификации



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Центр «Мой Бизнес» проводит обучающий курс повышения квалификации

2 ноября 2020, 12:40





До окончания регистрации на курс «Моделирование безубыточной деятельности малого и среднего бизнеса» остались сутки: успейте подать заявку и воспользоваться уникальной возможностью повысить свою квалификацию в сфере финансового планирования.

Что это за курс

Программа организована Центром поддержки предпринимательства при содействии Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области в рамках реализации Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Именно поэтому, программа бесплатна для предпринимателей Оренбургской области. Главное – это иметь желание освоить финансовое планирование и готовность выполнять задания на примере своего предприятия.

Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ. Чтобы зарегистрироваться на обучение нужно лишь заполнить заявку и дождаться результатов отбора, старт уже 3 ноября.

Для кого он создан

Программа будет полезна для разного слоя предпринимателей. Например, собственники бизнеса по итогам курса смогут узнать, как грамотно внедрить финансовое планирование, а топ-менеджеры освоят экономический анализ для своего предприятия. Бухгалтеры, занимающиеся частной практикой, смогут выйти на новый уровень компетенций, а финансовые директоры и бухгалтеры на предприятиях смогут повысить уровень квалификации.

О чем расскажут слушателям

В программу обучения входят сразу несколько интересных тем. Это:

Планирование текущей деятельности предприятия малого и среднего бизнеса

Методы планирования, учета и анализа текущих затрат предприятия малого и среднего бизнеса (участники изучат директ-костинг, ABC-костинг, стандарт-костинг, таргет-костинг, кайдзен-костинг);

Меры поддержки (государственной и частной) субъектов малого и среднего предпринимательства при ведении бизнеса;

Бюджетирование и анализ деятельности предприятия малого и среднего бизнеса.

Полную программу мероприятия можно скачать ЗДЕСЬ.

Кто проводит обучение

Обучение проводит Кандидат экономических наук Алла Ларкина (учебный центр «Открытый код», Самара), доцент кафедры «Национальная и мировая экономика» Самарского государственного технического университета, автор 101 научной и учебно-методической работы, четырех учебных пособий.

Занятия будут проходить в уже привычном онлайн-формате без отрыва от основной работы.

Что это даст

По итогу слушатели выполнят практическую работу на основании своего предприятия. А все участники (имеющие высшее или среднее специальное образование) получат удостоверение о повышении квалификации на бланке Гознака с внесением в Федеральную информационная систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

ВАЖНО

Подробная информация указана на сайте «мойбизнес56.рф». Там же можно и зарегистрироваться. Ссылка на телеграмм-канал и инструкция по регистрации на обучающей платформе придет всем на указанную почту после регистрации на этом сайте.

Успейте воспользоваться уникальной возможностью и подавайте заявку, пока еще есть время!

№ 79991 *

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