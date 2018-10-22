Цена «партнерского» сотрудничества с МВФ — нищета для украинцев, разрушенная экономика и долговая кабала

Согласно октябрьскому отчету МВФ, Украина оказалась самым бедным государством Европы — в 2017 году ВВП на душу населения у Украины даже ниже, чем у Молдовы. По подсчетам экспертов фонда, в нашей стране ВВП на душу населения составляет $2660, в Молдове этот показатель — $2690. Для сравнения: в Беларуси ВВП на душу населения — $5730 (почти в 2,2 раза выше, чем в Украине), в России — $10960 (превышает более чем в 4 раза).

Если говорить об общемировом рейтинге, то здесь нас опережают не только Молдова, но и Бутан, Филиппины и даже… Гондурас. Таких «головокружительных» показателей Киев достиг, не просто тесно сотрудничая с МВФ, а под его неусыпным контролем и чутким руководством.

Несмотря на эти «достижения», на Западе не устают превозносить украинские «реформы». «Мы видим, что вы вышли на правильный путь» — так оценил антисоциальную украинскую пенсионную реформу глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден. А по случаю принятия убийственной для народа медицинской реформы посольство США в Украине даже выступило с официальным поздравлением.

И это притом, что отечественные и иностранные эксперты констатируют катастрофическое состояние украинской экономики. Так, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что если экономика страны продолжит расти нынешними темпами, то, чтобы догнать, например, Польшу, Украине понадобится 100 лет. Согласно обнародованным прогнозам МВФ, до 2023 года ВВП на душу населения в Украине может достичь $4200 (к слову, в 2013 году этот показатель составлял почти $4000). То есть в 2023-м страна сможет лишь частично превысить доевромайданный уровень. По сути, для Украины это десять потерянных лет.

Ради получения кредитов МВФ официальный Киев уже отпустил гривню в свободное плавание, обвалив ее курс более чем в три раза, провел сокращения бюджетников и госслужащих, поднял цены на газ и снизил нормы его потребления.

А 19 октября Кабмин принял очередное антинародное решение, повысив цену на газ на 23,5%. Таким образом, усилиями Яценюка — Гройсмана газовые тарифы для украинцев выросли по сравнению с 2013 годом в общей сложности в 11,8 раза!

Но и это не предел. Уже в следующем году правительство будет вынуждено снова поднимать цену на газ. По подсчетам экспертов, до 14 тыс. грн за 1 тыс. кубометров. Как того требуют ростовщики. Правительство держит в строжайшей тайне условия сотрудничества с МВФ — новой программы stand-by. Новая программа МВФ означает новые условия, новые структурные маяки и новые ужесточения. Украина не только увязла в долгах, она задыхается под бременем взятых на себя непосильных обязательств. Но власть продолжает «партнерское сотрудничество» с МВФ, уничтожая экономику, обрекая украинцев на нищету, предавая национальные интересы.





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