Цена бензина в Украине зависит от курса валют,

03 ноября 2019, воскресенье, 08:00

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2019-11-03T08:00:00+02:00

Экономика

2019-11-03T08:00:02+02:00

Українські Новини

Українські Новини

Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре

Бензин. Фото: pixabay

В понедельник-пятницу, 28 октября — 1 ноября, крупнооптовые цены на дизельное топливо снизились на 0,17% с 25 350 до 25 307 гривен за тонну, а цены на бензин А-92 продолжили снижаться пятую неделю подряд и 28 октября — 1 ноября упали на 1,29% до 25 993 гривен за тонну, при этом на бензин А-95 (импорт) цены повысились на 0,43% до 27 693 гривен за тонну. Эксперты утверждают, что трейдеры не будут рисковать повышать цены, если на то не будет экономических оснований. Золотой сезон для автозаправочных сетей миновал – спрос на горючее падает. Однако есть несколько причин, которые могут повлиять на стоимость автомобильного топлива в ноябре, сообщает «Сегодня».

Уже второй месяц цена на бензины и дизтопливо остается примерно на одном уровне. За весь октябрь изменилась только стоимость сжиженного газа – он подешевел на 50 коп./л. Автогаз убавил в цене из-за подорожания в сентябре – теперь он вернулся на свои позиции, объясняет Артем Куюн, замдиректора «Консалтинговой группы «А-95». Этому предшествовало снижение цен на границе.

Если сравнивать бензин и дизтопливо на начало и конец октября, то цены не изменились.

«Ценообразование на горючее определяется двумя факторами. Первое – это стоимость нефтепродуктов на границе, поскольку Украина завозит ¾ всех нефтепродуктов. Цены на протяжении месяца существенно не менялись. Второе – курс гривны к доллару и евро. Гривна последние время немного ослабла и может слабнуть и дальше», – говорит эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев.

Инфографика: «Сегодня»

Небольшие колебания цен наблюдаются по регионам, замечает эксперт энергорынка Леонид Косянчук. В областях, где покупательная способность меньше, цены на стелах АЗС немного ниже. Разница в ценах между регионами колеблется в рамках 9-10%.

Не повлияло на цены и повышение спецпошлин на импорт до 4%, отмечает Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO. Труба, по которой в страну поступал дизель, остановилась, а трейдеры переориентировались на поставки морем.

«Но мы уже выходим из золотого сезона в более умеренное потребление. А с декабря вообще начнется мертвый сезон – минимальное потребление горючего», – замечает Косянчук.

Сезонные тенденции продолжат влиять на цены. Поставки по морю, которые активно работали в августе-сентябре, будут сокращаться.

«Навигация становится сложнее и поставки на зимний период могут переориентироваться на Беларусь и Россию, но не по трубе, а по железной дороге. Это не повлияет на цену, цена поставки останется такой же», – говорит Сиренко.

Основные факторы, которые будут влиять на цены – курс валют и стоимость ресурса на границе.

Трейдер покупает горючее за валюту. Когда национальная валюта падает, следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены. К тому же ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро и зависит от стабильности гривни. А если курс меняется на 10 копеек, то через две неделе цены на заправках поменяются на 7-8 копеек. Если стоимость горючего в Европе меняется на 1%, то через неделю на заправках она может измениться на 10 копеек, поясняет Геннадий Рябцев. Это усредненные цифры.

«Данные тенденции могут как совпадать, так и идти в противовес. Например, когда нефтепродукты дешевеют, а курс валют растет, то они будут компенсировать друг друга и цена на горючее может не измениться. В ближайшее время прогнозируется, что цены на границе существенно не изменятся, значит, все будет определять курс гривни. Если он будет слабеть, то, соответственно, будут дорожать бензин и дизтопливо», – говорит Геннадий Рябцев.

Несмотря на падение спроса, цена на сжиженный газ дальше падать не будет. Возможно, АЗС еще откорректируют цены, но изменения будут несущественны, отмечает Артем Куюн. Стоимость автогаза будет больше зависеть от стабильности гривни и европейских котировок.

Однако есть риски срыва поставок сжиженного газа.

«Нефтепродуктопровод сейчас не отгружает дизтопливо на рынок. Но это компенсируется тем, что нефтепродукты отгружаются в Мозыре (Беларусь. – Ред.) и переправляются железной дорогой или автомобильным транспортом в Украину. Риски прерывания этих поставок сохраняются, учитывая, что заводы закрывались на плановые ремонты», — считает Рябцев.

Как сообщали Українські Новини, эксперт заявлял, что дизтопливо в Украине подорожает минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии. Ранее многие украинские автозаправки простаивали без топлива.

Тем временем водителей предупредили о возможном дефиците и подорожании топлива.





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