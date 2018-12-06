Цели Путина могут быть достигнуты с опозданием в 6 лет — Реальное время — Реальное время

Всемирный банк заявил, что положения «майского указа» могут реализоваться с опозданием на 4 года

Поставленные Владимиром Путиным задачи по повышению темпов роста экономики будут достигнуты — но лишь с опозданием в 4 года. Об этом заявил Всемирный банк, который считает, что выход на рост в 3% будет возможен не раньше 2028 года. Ближайшие годы вряд ли окажутся удачными для России. Против этого играют глобальная напряженность, повышение ставок в США и неопределенность на рынке нефти. Подробнее — в материале «Реального времени».

Тучи сгущаются

Всемирный банк (ВБ) опубликовал доклад по России, в котором оценивает шансы на достижение целей, поставленных президентом Владимиром Путиным в новом «майском указе». В основном речь идет о двух его наиболее амбициозных пунктах: двукратном снижении уровня бедности к 2024 году, а также достижении темпов экономического роста, превышающих среднемировые.

Основные тезисы доклада сводятся к следующему. В первой половине 2018 года России благоприятствовали глобальные условия: уверенный рост мировой экономики и высокие цены на нефть. В итоге за I полугодие ВВП страны вырос на 1,7% в годовом выражении. Однако все идет к тому, что рост будет замедляться, причем первые признаки замедления могут проявиться уже в данных за III квартал.

Тормозом для российской экономики может стать усиливающаяся турбулентность, в которой оказались страны с формирующимися рынками, и растущие геополитические риски — все это приведет к еще более мощному оттоку капитала.

Мировая экономика на данный момент растет стабильными темпами, но и над ней нависли риски, которые в перспективе могут замедлить глобальный рост. Тарифная война между двумя крупнейшими экономиками — США и Китаем — затронула около 2,5% мирового импорта товаров. В частности, это негативно отразилось на основных торговых партнерах России (страны еврозоны и Китай).

Тормозом для российской экономики может стать усиливающаяся турбулентность и растущие геополитические риски — все это приведет к еще более мощному оттоку капитала. Фото primechaniya.ru

Перспектива повышения ставок в США и других крупных экономиках привела к значительному ослаблению валют развивающихся стран и снизила их привлекательность для портфельных инвесторов.

Есть, помимо прочего, и другие факторы, которые тоже могут плохо отразиться на России. Из-за планов по увеличению добычи нефти странами ОПЕК+ и США баланс на нефтяном рынке может пошатнуться: былой контролируемый дефицит может смениться избыточным предложением, что приведет к падению цен.

Призрачные три процента

Как отмечает Всемирный банк, перспективы ускорения роста ВВП России — а значит и реализации отдельных положений «майского указа» — остаются невысокими.

Чтобы «разогреть» экономику, Кремль и правительство увеличили госрасходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру, социальную политику, поддержку малого и среднего бизнеса и экспорта. В 2018—2024 годах дополнительные расходы по этим направлениям составят около 8 трлн рублей. С одной стороны, это стимулирует экономический рост, с другой — увеличит бюджетные риски.

По базовому сценарию, темпы экономического роста вплоть до 2020 года будут составлять от 1,5 до 1,8% (Минэкономразвития РФ прогнозирует рост на 1,3% в 2019-м и 2% в 2020-м, — прим. ред.). Таким образом, Россия будет отставать от среднего показателя для стран с формирующимися и развитыми рынками.

Какова вероятность достижения целей, поставленных Путиным? Снизить бедность в два раза (с 13,2% в 2017 году до 6,6% в 2024-м), по мнению ВБ, вполне реально. Причем сделать это возможно даже в условиях вялого экономического роста. Для этого необходимо перераспределить финансирование в размере от 0,39 до 0,45% ВВП в год через социальную помощь и бюджетные трансферты. Для выполнения указа придется повысить долю адресной социальной поддержки с нынешних 20 до 60—70%. Сэкономленные за счет усиления адресности деньги можно направить на финансирование дополнительных трансфертов.

Снизить бедность в два раза, по мнению ВБ, вполне реально. Причем сделать это возможно даже в условиях вялого экономического роста. Фото Дмитрия Резнова

Отметим, что мнение Всемирного банка по поводу сокращения бедности разделяют и другие эксперты.

Что касается выхода на темпы экономического роста выше среднемировых, то здесь есть проблемы. Потенциал российской экономики достиг своего пика перед финансовым кризисом 2008 года — с тех пор темпы замедлялись. По оценкам Всемирного банка, замедление будет происходить и в следующие годы: минимальный рост в 1,3% прогнозируется на 2022 год (в то время как Минэкономики ждет в этом году рост в 3,2%).

После 2022 года динамика начнет усиливаться. Однако желаемый темп роста в 3% может быть достигнут лишь к 2028 году, считает ВБ. Главными стимулами для российской экономики станут увеличение миграции, рост общефакторной производительности и повышение пенсионного возраста. Дополнительным благоприятным фактором мог бы стать рост цен на нефть, а сдерживающим — расширение санкций и геополитические риски, которые ослабят внутренний спрос.

На чем расти?

«Говорить о долгосрочном характере экономического роста и возможностях дальнейшего ускорения его темпов можно только в условиях определенности и предсказуемости макроэкономической среды. В настоящее время, когда целый ряд показателей функционирования российской экономики подвержен значительным колебаниям, подобные прогнозы обладают низкой степенью достоверности. Возникает закономерный вопрос: за счет каких инструментов, развития каких отраслей планируется достичь целевых значений?», — говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Ирина Комарова.

По ее словам, в последнее время в России растут диспропорции в развитии добывающих и обрабатывающих производств — первые показывают сильный рост, вторые же, напротив, замедляются. Не в пользу интенсивного роста говорят и снижение индекса предпринимательской уверенности, а также естественная убыть предприятий, считает Комарова.

По мнению заместителя директора «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерия Миронова, рост в 3% и выше для России не будет чудом. Более того, такую планку нельзя назвать амбициозной. Другое дело, что повышать темпы нужно не за счет госвливаний в мегапроекты, а за счет роста конкурентоспособности российских компаний и выхода на новые рынки, рассуждает Миронов.

«Разогнаться до 2,5—3 процентов можем легко. Хорошая внешняя конъюнктура плюс некоторое увеличение госрасходов. Вопрос в том, как выйти на устойчивый многолетний рост в 3,5—4 процента. Пока, действительно, оснований для таких ожиданий нет», — ранее говорил руководитель аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Артем Малютин

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