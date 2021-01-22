«Цель США — уничтожение как можно большего числа русских и украинцев»

Начало новых крымских войн за возвращение Крыма и Донбасса с участием Турции и Украины при подстрекательстве США пока что маловероятно, потому что все эти страны преследуют слишком разные цели, а Турция к тому же еще умеет оценивать риски и не станет втягиваться в прямую конфронтацию с Россией. Об этом корреспонденту EADaily заявил в интервью военный эксперт Александр Артамонов.



Александр Артамонов. Иллюстрация: spravedlivo.ru«Естественно, США эпохи Байдена действуют в тесной взаимосвязи с украинской хунтой, и война на 100% в интересах США, потому что, если максимальное количество украинцев уничтожит максимальное количество русских, Штаты достигнут своей цели. Такой войны нельзя допускать даже в теории, потому что мы все солидарны в том, что украинцы — часть нашего сверхэтноса, единого этнического образования. Некоторые украинцы не понимают, а действующая на Украине власть преступно делает вид, что этого не понимает, но для американцев украинцы — это те же самые русские. Именно поэтому уничтожение как можно большего числа и тех и других — цель США. Они найдут, кем населить украинские просторы», — заявил Артамонов.

При этом Турция, по его оценке, преследует совершенно иные цели.

«Если говорить о договоре от октября прошлого года, то это протокол о намерениях о приобретении турецких фрегатов класса Ada с одной артиллерийской установкой, тяжелыми пулеметами и с запасом хода до 3 500 миль. Почему-то министр обороны Украины решил, что именно это им позволит противостоять угрозе (читай: „угрозе России“) в Черном море. И почему бы Турции не продавать фрегаты, если она уже продала беспилотники „Байрактар“? У Турции задача одна — как можно больше территорий перевести под свою собственную зону геостратегического охвата. Одновременно с этим Турция, конечно же, ни в коей мере не преследует цели большого конфликта и большой войны с Россией. Я напомню, что „Турецкий поток“ никто не отменял, что добрососедские отношения, декларированные Кемалем Ататюрком, тоже пока что в силе. Конечно, Эрдоган подвергает серьезной ревизии его наследие, но Турция никогда не пойдет на большой конфликт, если не уверена в его благополучном исходе. Тем более что сейчас она, скорее, стала заниматься политикой в стиле Броз Тито, то есть серфингом между различными сферами влияния. Похожую политику в свое время успешно проводил и генерал Шарль де Голль во Франции. Конечно же, у Турции есть свои задачи в регионе, но она вполне понимает пределы своей наглости. То есть тяжелое оружие она никогда Украине в пику интересам России не продаст, ну а слабовооруженные фрегаты почему бы и не продать, укрепив тем самым сферу своего влияния», — убежден эксперт.

Он отметил, что турки, несомненно, помнят о Крыме, считая его сферой своих интересов.

«Помнить они о нем могут, конечно же, сколько угодно. Я не могу сказать, что между Штатами, Украиной и одновременно Турцией создастся ось зла, но я вполне согласен, что тут возникла некая синергия, сочетание интересов между собой. Причем каждый преследует свою собственную цель. Украина, тоже по недопониманию ситуации, никак не хочет осознать, что в случае большой войны с Донбассом, где потребуются новые человеческие и материальные ресурсы, неизвестно, как поведет себя украинское общество. Хунта может взорвать саму себя, решившись на такой шаг. Я меньше всего верю, что украинцы сейчас согласятся умирать во имя хунты в восточной части собственной страны. Так что оси не получится, но, конечно же, тревожные сигналы, связанные с неоосманскими амбициями Турции, я, безусловно, вижу. У Эрдогана, например, есть навязчивая идея обойти конвенцию Монтрё. Он намерен превратить старый Стамбул в остров, вырыть второй канал между Мраморным и Черным морем. Это свидетельство какой-то нездоровой пассионарности со стороны турецкого лидера», — отметил военный эксперт.

По оценке эксперта, «нездоровая пассионарность» Эрдогана неспособна привести к новым крымским войнам, пока Россия достаточно сильна и опасна.

«Турция воевала с Россией 16 раз, но в XIX веке, правда, был еще Андрианопольский мир, когда Турция стала союзником России против западных интересов. Поэтому я бы сказал, что у них, как говорят немцы, real politik. Воевать с Россией в данном виде они не осмелятся. Хотя, конечно, они будут выжидать, рассчитывая на то, что Россия ослабнет. Я просто напомню, что Эрдоган рисовал очень красивые учебники, и в этих учебниках вплоть до Якутии все было заштриховано зеленым цветом. С точки зрения Эрдогана, это зона их влияния, близкие с точки зрения культуры и этноса Турции регионы. Но мало ли что и кому близко? Давайте тогда Польшу, Сербию, Хорватию и Словению, которые находятся в двух шагах от Франции и Италии, заштрихуем? Я думаю, что пока Эрдоган сохраняет достаточную ясность мысли для того, чтобы не пытаться уничтожить самого себя. Мы помним о том, что у турецких военных была идея открыть коридор для боевиков на Кавказ. Тогда турки выкачивали сирийское топливо, помогая в этом американцам. Но, убедившись, что Россия сильна, они решили отойти в сторону и теперь ждут „продолжения банкета“», — сказал Артамонов.

Александр Артамонов заявил, что не верит сейчас в развязывание конфликта с участием Турции, поскольку, насколько бы НАТО не толкало ее на такой сценарий, турки, в отличие от Украины, свои интересы будет блюсти и не пойдут на подобного рода авантюры.

Ранее EADaily сообщало о том, что Украина и Турция на фоне карабахских событий начали наращивать военно-технологическое сотрудничество. При этом страны не скрывают своих милитаристских амбиций на постсоветском пространстве. Ситуация осложняется приходом к власти в США демократа Джозефа Байдена, для которого постсоветское направление в геополитическом отношении может оказаться приоритетным.

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