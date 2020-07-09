ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня :: Экономика :: РБК

Входящие платежи в отраслях российской экономики, отражающие выручку за товары и услуги, на прошлой неделе впервые превысили докризисную норму, сообщил ЦБ. Динамика ВВП в июле—сентябре все равно будет в минусе, говорит эксперт

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков. С этой точки зрения российская экономика преодолела дно и вернулась к докризисному уровню.

«Динамика входящих платежей указывает на усиление экономической активности в конце июня — начале июля», — заявил ЦБ.

За отчетную неделю превышение входящих платежей в целом по экономике над нормальным уровнем составило 4,9% против отклонения вниз на 7,6% неделей ранее, следует из данных ЦБ.

ЦБ наблюдает за входящими платежами в отраслях с начала апреля 2020 года. Платежи взвешиваются по доле отраслей в ВВП (добыча полезных ископаемых — около 13%, торговля — около 14% и т.д.). Под «нормальным» уровнем подразумевается средний уровень дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года.

Банк России анализирует платежи, осуществленные через Национальную платежную систему, — они охватывают менее половины проводимых платежей. Входящие платежи в отрасли — это приблизительный индикатор ежедневной валовой выручки отрасли за предоставленные товары и услуги.

По данным ЦБ, в отраслях конечного потребления величина входящих платежей превысила «нормальное» значение на 12,3%, увеличившись по сравнению с неделей ранее (2,2%).

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