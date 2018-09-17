ЦБ Узбекистана обеспечил банки наличностью из-за сбоя в работе UzCard

Здание Центробанка Узбекистана. Фото с сайта Gazeta.uz

Центральный банк (ЦБ) Узбекистана совместно с коммерческими банками обеспечил наличностью все филиалы банков во всех регионах страны после сбоя национальной платежной системы UzCard. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Из-за сбоя системы UzCard, который произошел вечером 15 сентября, были приостановлены все виды операций по банковским картам, в том числе прием платежей через торговые терминалы в магазинах и снятие наличных в банкоматах. В Центробанке сообщили, что специалисты ведомства оказывают поддержку по восстановлению работы платежной системы. Уже удалось восстановить базу данных по остаткам на платежных картах. Сама работа платежных карт будет восстановлена в течение дня, пообещали в ЦБ.

Держателям карт, которым необходимы наличные суммы, в Центробанке посоветовали обратиться в обслуживающие их банки. При этом в сообщении уточняется, что во время восстановления работы системы обращаться нужно в выдавший карту филиал банка. После восстановления системы за наличностью можно будет обращаться в любые филиалы.

ЦБ также пообещал законодательные изменения, которые, по мнению регулятора, помогут избежать подобных проблем в будущем. «Центральный банк не оставит без внимания случившийся инцидент. Будет инициировано изменение в законодательство, наделяющее ЦБ правами и обязательствами по надзору и регулированию деятельности розничных платёжных систем с целью обеспечения их стабильного функционирования», — говорится в сообщении.

Накануне вечером на странице UzCard в Facebook появилось сообщение о том, что технические неполадки в системе устранены и начался процесс активации. Между тем несколько банков Ташкента увеличили суточный лимит на снятие наличных в банкоматах до 10 млн сумов.

Произошедший сбой затронул огромное количество людей — по данным ЦБ, число пластиковых карт в стране составляет около 18 миллионов, количество установленных платежных терминалов около 243 тысяч. В соцсетях, в частности на странице UzCard, многие люди жаловались на то, что из-за сбоя они не могут выехать в отпуск, купить лекарства и продукты. Не понравилось пользователям и то, что представители UzCard неоперативно дали информацию о произошедшем. Также держатели карт указывали на то, что подобные сбои признак слабой экономики и интересовались, есть ли у UzCard резервные дата-центры и дублируются ли их сервера. Представители платежной системы не ответили на эти вопросы.

Руководители некоторых торговых сетей заявили о снижении продаж более чем наполовину. Некоторые магазины начали отпускать товары в долг под запись. По неофициальным подсчетам, за 12 часов простоя электронная коммерция в Узбекистане могла недосчитаться примерно 4 миллиардов сумов (около $500 тысяч).

Система UzCard была создана в середине 2000-х годов. Сейчас в рамках обслуживающего ее центра объединены платежные системы 27 коммерческих банков. Система занимает монопольное положение на рынке страны.

Международное информационное агентство «Фергана»





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