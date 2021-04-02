ЦБ раскрыл подходы к регулированию экосистем «Яндекса», «Сбера» и Mail.ru :: Финансы :: РБК

ЦБ хочет, чтобы на рынке было представлено несколько экосистем разного размера с умеренной ролью иностранных игроков. Для этого необходимо изменить законы, подход антимонопольного надзора и ввести требование открытой экосистемы

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Банк России разработал возможные меры для регулирования экосистем, которые сейчас развивают крупнейшие банки и ИТ-компании, в том числе Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, «Яндекс», Mail.ru Group. Предложения представлены в докладе для общественных консультаций «Экосистемы: подход к регулированию».

Что ЦБ думает об экосистемах

Экосистемы представляют собой набор финансовых и нефинансовых услуг внутри одной группы, которые могут закрыть потребности клиента во всех сферах жизни. О рисках экосистем и необходимости создания для них отдельного регулирования не раз говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, вызовом для конкуренции в российском банковском секторе становится «не просто доминирующее положение отдельных банков, но и их превращение в сверхмощные экосистемы».

Экосистемы не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса», подчеркивала Набиуллина, добавляя, что иначе развитие бизнеса всех остальных участников рынка будет утыкаться в «заборы» таких экосистем. «В идеале у нас должна быть система, когда владелец данных о себе — сам человек или бизнес — может перемещать свои данные свободно из одной организации в другую», — объясняла она принципы регулирования.

При этом ЦБ видит и плюсы экосистем. Для потребителей это минимизирует время и усилия для получения услуги, сказал журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов. Однако клиенты экосистемы не всегда получают лучшее и самое дешевое предложение на рынке, добавил он.

Какие меры обозначил ЦБ

«Идеальная картина мира, которую мы видим благодаря введению нового регулирования, — это создание регуляторных условий для создания рынка, на котором присутствует несколько конкурирующих национальных экосистем разного размера с умеренной ролью иностранных игроков», — сказал Швецов. При этом, по его словам, на российском рынке в настоящее время не сложилось доминирующей экосистемы. ЦБ не собирается регулировать структуры экосистем с точки зрения собственности, это могут быть как партнерские схемы, так и много юрлиц, которые принадлежат одной холдинговой компании.

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