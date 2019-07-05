ЦБ не будет брать комиссию с магазинов за платежи по QR-кодам

Мера временная, она будет действовать до 1 января 2020 года, а потом появится льготный тариф — от 0,5% до 1%

Фото: depositphotos.com

Центробанк не будет брать комиссию с магазинов за платежи по QR-кодам, но только временно, до 1 января 2020 года. Тестирование QR-кодов через систему быстрых платежей ЦБ начнется в этом месяце. Банки уже получили сообщения об этом от регулятора, пишет РБК со ссылкой на источники.

После бесплатного периода будет действовать льготный тариф, от 0,5% до 1%. Это ниже сегодняшней комиссии за эквайринг в среднем на процент.

Эксперты говорят, что установка нулевой комиссии при запуске новых платежных сервисов — это международная практика, а в азиатских странах, например, QR-коды давно обогнали обычные карты.

В России, как и во всем мире, технология имеет перспективы, поэтому тариф еще может возрасти, считает заместитель генерального директора компании Zecurion Александр Ковалев.

— В мире появляются разные направления в развитии ретейл-платежей. В том числе и по QR-коду, когда и ценники делают тоже с QR-кодами. QR-код — это перспективно, безусловно, но это надо тестировать и смотреть, насколько это хорошо работает.

— Обсуждается, что тариф, когда появится, будет все же в диапазоне от 0,5% до 1%.

— Это связано с тем, что сама по себе система другая. Количество участников в ней меньше, поэтому тарифы могут сделать меньше. На наш взгляд, это неокончательная ставка тарифа. Если эксперимент будет удачен, дальше тариф, скорее всего, возрастет.

ЦБ начнет тестирование оплаты с помощью QR-кодов уже в июле, в полную силу система должна заработать в сентябре. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что диапазон тарифа платежей озвучит через неделю. Окончательная цифра будет зависеть от соглашения регулятора и Сбербанка, который к системе быстрых платежей ЦБ пока не подключился.

Ранее СМИ писали, что Сбербанк разрабатывает свой сервис оплаты по QR-коду. Якобы система банка полностью копирует проект ЦБ. «Сбер» может так и не подключиться к системе Центробанка, для этого у него есть все возможности, говорит ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Карен Казарян ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций

Сегодня комиссия за эквайринг для магазинов составляет от 1,5% до 2,5%. Тарифы для мелкой розницы еще выше. Ранее ретейлеры обращались в ФАС с претензиями на слишком высокие комиссии от MasterCard и Visa. Ведомство в расследовании отказало. ФАС заявила, что платежные системы не могут быть признаны «доминирующими» в понимании закона «О защите конкуренции».

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