Цао Хэпин, профессор Пекинского университета, рассказал о долгосрочных перспективах развития интернет-индустрии — Экспресс-Новости

2018 год является необычным годом для интернет-индустрии. В отличие от ситуации «окна», которая была триумфальной в последние несколько лет, новый горячий формат, который когда-то имел «резвый» старт, потерпел большие неудачи в этом году. Но действительно ли наступила «зима» Интернета? Почему «миф» разрушен? Что текущая битва 5G за Китай означает для Китая? Какова долгосрочная перспектива интернет-индустрии? На эти и другие вопросы попытался ответить Цао Хэпин, профессор факультета экономики Пекинского университета и вице-президент Научно-исследовательского института цифрового Китая, чтобы оценить развитие интернет-индустрии в 2018 году.

Сеть наблюдателей: 2018 год подходит к концу. Можете ли вы подвести итог общей тенденции развития Интернета в Китае в этом году с вашей точки зрения?

Цао Хэпин: Когда мы оглянемся на историю развития всего человеческого Интернета, мы обнаружим, что потеряли 10 лет, как в Соединенных Штатах, так и в Китае. После Второй мировой войны каждая индустриальная форма в основных индустриальных странах развивалась в 10-летнем цикле. Возьмите США в качестве примера:

1950-е годы были десятилетием бурного развития железнодорожного транспорта;

В 1960-е годы это было быстрое развитие сборочных линий в течение 10 лет;

1970-е годы были десятилетием быстрого роста в больших приборах;

1980-е годы были десятилетием быстрого роста микрокомпьютеров и электронных коммуникаций;

1990-е годы были десятилетием бурного роста Интернета и информационных технологий.

После десяти лет бурного развития интернет-пузырь лопнул в новом тысячелетии, что привело к отливу мировой интернет-индустрии с 2000 по 2003 год. В то время порядка двух-трех тысяч порталов Китая просто исчезли, и только несколько главных порталов, таких как Sina, Sohu и Netease, выжили.

Согласно общему закону, интервал должен составлять 3-5 лет. Около 2007 и 2008 годов должен был наступить новый бум интернет-индустрии. Но кто мог думать о финансовом кризисе, который обрушился на мир именно в тот отрезок времени? Исходя из этого, можно было предположить, что до 2012 года быстрое развитие интернет-компаний во всем мире возобновится.

Как отмечает ИА «Экспресс-Новости», с тех пор прошло уже шесть лет. Вообще говоря, первые шесть лет являются относительно быстрым этапом роста в 10-летнем цикле – отмечает г-н Хэпин. Можно сказать, что с 2012 по 2018 год высокоскоростной рост интернет-индустрии при поддержке этой цифровой технологии компенсирует 2003 год. Этот интернет «потерял десятилетие» в 2012 году:

«Я считаю, что прошедший 2018 год достиг пикового периода роста интернет-индустрии около 6 лет в предыдущем цикле. Как правило, за 5-6 лет до цикла наступает период нарастания, и скорость очень высока, а через 5-6 лет он падает, а скорость — от высокой до низкой. Поэтому интернет-индустрия развивается с высокой скоростью в течение нескольких лет, но не будет ускорять свой рост. Это замедлится по сравнению с его годами. Тем не менее, я считаю, что темпы роста Интернета все равно будут выше, чем в традиционной индустрии. Абсолютное значение и ежегодные темпы роста Интернета должны быть на абсолютно высоком уровне роста, по сравнению с другими отраслями».

Сеть наблюдателей: от текущей статистики замедляются темпы роста китайского Интернета в 2018 году, от рынка до масштаба пользователя. Что касается интернет-компаний, то в прошлом году многие победившие «мифы», такие как совместная экономика, «P2P», прямые трансляции, потерпели множество неудач. Недавно многие интернет-компании сообщали в новостях об увольнениях. Некоторые люди говорят: «Наступила холодная зима интернет-индустрии». Что вы думаете об этом?

Цао Хэпин: Если мы посмотрим на общую картину развития интернет-индустрии, то термин «холодная зима» очень неточный. Ведь только за последние 10 лет в интернет-индустрии было пять поколений операционных платформ:

Первое поколение — это информационный веб-сайт, который мы называем интернет-порталом. Например, Netease, Sohu, Sina, Phoenix и PPTV, а также LeTV.

Второе поколение — это поисковик, представитель Baidu.

Третье поколение называется Super Virtual Store, которое мы называем «электронная коммерция». Мы знаем Vipshop, Али, Dangdang, Jingdong.

Четвертое поколение — это социальные сети, а также электронная коммерция в клубном стиле на основе социальных атрибутов. Заголовки, Xiaomi, эти интернет-продукты сейчас находятся на подъеме.

Пятое поколение — самая горячая «общая экономика» в прошлом году, такая как маленькая желтая машина, с которой мы знакомы, велосипед Moby и маленькая синяя.

Эти пять поколений интернет-продуктов — каждое поколение от технологии, платформы и операционной модели — являются развитием и модернизацией предыдущего поколения. У интернет-индустрии, упомянутой общественным мнением, были проблемы, и у большинства из них есть проблемы с продуктами первых трех поколений. И мы смотрим на каждое поколение представительных предприятий, которые активно развивались в направлении следующего поколения, выжили и имеют хорошее развитие. Например, третье поколение Али будет сосредоточено на интернет-финансах, а Jingdong обратился к логистике. Baidu проводит исследования автомобилей и роботов без водителя, и если эти исследования могут быть успешными в будущем, это будет нирвана феникса Baidu. Тем не менее, Vipshop, PPTV и LeTV по-прежнему придерживаются своей «первичной формы», поэтому у них есть проблемы.

Я думаю, что состояние интернет-индустрии в 2018 году особенно похоже на ситуацию в период 2000-2003 годов. Около 2000 года Netease, Sohu и Sina, три основных интернет-портала, образовали ситуацию «объединения мира». Но последовавшая «холодная зима» привела к пессимистическому настроению в интернете. Кто может подумать об этом, Baidu, Jingdong и Ali, которые становятся все более и более блестящими, представляют собой предприятия более высокой формы, которые в настоящее время готовятся.

Поэтому я считаю, что в будущем появятся три типа особенно перспективных моделей электронной коммерции в Интернете. Будучи продуктами следующего поколения, они будут учиться на опыте электронной коммерции предыдущих поколений и извлекать уроки из своих уроков, чтобы подтолкнуть интернет-индустрию к новому витку развития.

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