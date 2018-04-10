Трудовые мигранты поднимают экономику Украины, — эксперт

За 2017 трудовыми мигрантами в Украине было перечислено 9.2 млрд. долларов

В 2017 году трудовые мигранты привезли в Украину более 9 млрд долларов.

Еще миллиард они потратили в польских магазинах, пишет АСН.

«За 2017 год трудовые мигранты в Украине перечислили 9,2 миллиардов долларов. Понятно, что перечисление трудовых мигрантов играют все более значительную роль в экономике нашего государства и в стабильности нашей национальной валюты», — сказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник на пресс-конференции.

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По его словам, согласно социологическим опросам, 88% украинских трудовых мигрантов не планируют покупать жилье в Польше или открывать там свой бизнес. 74% опрошенных мигрантов даже не рассматривают вопрос переезда на ПМЖ в Польшу.

«Утечки «мозгов» из Украины в Евросоюз практически нет, поскольку 93% трудовых мигрантов заняты на строительных и сельскохозяйственных работах», — сказал Воскобойник.

В случае травмирования или болезни в другой стране, государство сможет оказать помощь пострадавшему. Но потраченные деньги нужно будет компенсировать. Об этом Gazeta.ua рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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