Трудовая миграция: тенденция или закономерность

Александр Охрименко, «Корреспондент»

21.09.2018 11:06

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​Международная организация миграции подсчитала, что сейчас около 3% жителей являются международными мигрантами. Еще десять лет назад этот показатель был ниже 2%.

Мировая экономика переживает процесс глобализации и уже не имеет значения место рождения человека или его национальность, главное, где он смог реализовать свои способности и найти работу за достойную зарплату. Право же смешно читать заявления отдельных украинских политиков, которые призывают украинских гастарбайтеров вернуться домой, но при этом не говорят, что они тут будет делать без работы и зарплаты.

Министерство труда и социальной политики Польши подсчитало, что за первое полугодие 2018 году 99 тыс. жителей Украины получили трудовую визу. Год назад этот показатель был 98 тыс. трудовых виз. Всего же вид на жительство в Польше имеет около 470 тыс. граждан Украины, это с учетом тех лиц, которые учатся в Польше, работают и их родственников. Это количество увеличивается, но не существенно, до 2013 года этот показатель был 420 тыс. человек. Польша заинтересована в привлечении трудовых ресурсов из Украины, но раздавать направо и налево вид на жительство не собирается. Другое дело — сезонные работники. За первое полугодие 2018 года 830 тыс. граждан Украины получили право на сезонную работу в Польше, это на 24% больше, чем год назад. Всего же ожидается, что за год в Польше на сезонных работах в этом году будет около 2 млн. украинцев. Год назад этот показатель был 1,7 млн. человек. Сезонные работы предполагают, что человек работает не больше 9 месяцев в году и возвращается в Украину, а потом может приехать в следующем году, если ему это будет выгодно.

А вот теперь на счет выгоды. Во многом украинцы ездят в Польшу, России, Чехию, ОАЭ и другие страны мира на заработки потому, что там больше зарплата. Можно из патриотических чувств сидеть в Украине и получать пособие по безработице и слушать разговоры о реформах, а можно поехать на заработки за границу и заработать реальные деньги. Украинцы перестанут ездить на заработки, если зарплата в Украине будет для их привлекательная. Никто не говорит, чтобы сделать в Украине зарплату как в Польше. Это сложно, так как там зарплата 700-1000 евро в зависимости от квалификации и вида работы.

В Украине сейчас зарплата на уровне 200 евро. И если даже призвать украинцев работать за 200 евро на заводах украинских олигархов из патриотических чувств, это будет явно больше похоже на шутку, чем реальное решение проблемы.

Можно повысить реально зарплату в Украине до уровня 500 евро и сделать работу в Украине более привлекательной, чем на чужбине. Так как в любом случае работать дома всегда лучше и удобнее. Но для этого нужно реально создать новые рабочие места с хорошей зарплатой.

А для этого надо сделать следующее. Есть мнение, что нужно восстановить деловые и торговые отношения с Россией и это приведет к росту работы в Украине. Что касается восстановления деловых и торговых отношений с Россией — это действительно нужно. Так как проблема Крыма и войны на Донбассе будет еще многие десятилетия. А от разрыва деловых связей больше потеряла экономика Украины, чем России. Но не стоит думать, что рост заказов со стороны России сможет радикально ускорить рост экономики Украины и создание новых рабочих мест. Экономика России сейчас сама переживает не лучшие времена и вернуть экономические связи между Украиной и Россией до уровня 2013 года так же сложно, как вернуть Украине Крым и Донбасс. Поэтому восстановление деловых и торговых связей с Россией хотя и увеличит количество рабочих мест в Украине, но вот существенно на рост зарплаты не повлияет в лучшую сторону. Работа будет, но только за те же 200 евро в месяц.

Для того, чтобы действительно росло не только количество новых рабочих мест, но и зарплата, нужно запустить Соглашение об ассоциации с ЕС, прежде всего, в рамках производственной кооперации. Именно производственная кооперация Польши и ЕС сделала экономическое чудо в этой стране. Украина не член ЕС и, скорее всего, в ближайшие пять-десять лет не станет членом ЕС, но нам это и не надо, у нас есть Соглашение об ассоциации, которое позволяет развиваться производственной кооперации и без членства в ЕС. Для этого нужно использовать опыт Турции, которая очень успешно именно это и делает, и, как результат — зарплата в Турции около 800 евро, что завидно даже для жителя Украины.

И самое главное — нужно прекратить войну олигархов и бесконечный передел собственности. Она не только убивает экономику Украины, но и не дает этой самой экономике восстановиться в нормальном режиме. В результате, бизнесмены всех уровней боятся инвестировать деньги на развитие, и все выжидают, крупный бизнес никак не может выстроить общие «правила игры», поэтому и происходят бесконечные Майданы и Оранжевые революции, которые только вредят простых жителям Украины. И жители «голосуют ногами», уезжая в другие страны в надежде там пересидеть то, что творитя сейчас в Украине

Украинцы хотят и жить, и работать в Украине, но наши горе-реформаторы не дают им это сделать. Они фактически специально разваливают экономику Украины, не думая, что будет завтра, поэтому украинцу проще работать за границей, чем трудиться за копейки в надежде на экономическое чудо.





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