Трудовая миграция может повлиять на темпы восстановления экономики Украины, — СМИ

Продолжающаяся трудовая миграция может замедлить восстановление экономики Украины, наблюдающееся в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщают эксперты дискуссионного клуба, который организовало изданием «Деловая Столица», передает «5 канал».

Эксперты считают, что решить проблему массовой трудовой миграции может только комплекс мер на государственном уровне. В частности, речь идет о повышении социальных стандартов и условий труда, создании благоприятного инвестиционного климата и более лояльной фискальной политике.

«Единственный положительный пример в украинских реалиях — это то, что сделали с представителями IT-сектора. После введения налогообложения на уровне 5% от суммы (от суммы дохода — Ред.) этот рынок: во-первых, развивается, во-вторых, они не хотят уезжать из Украины. Для них находиться в Украине выгоднее», — пояснил глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнир.

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В то же время, эксперты отметили, что хотя работа за рубежом и привлекает украинцев зарплатой, она часто может иметь и негативные последствия для самих работников.

«Они едут в Европу и устраиваются нелегально, то есть они сами себя лишают прав и там с ними может происходить все что угодно. Самое распространенное, что может быть — не заплатят денег и все. Могут быть хуже варианты», — отмечает вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству работников Николай Александров.





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