Трудовая миграция мешает росту экономики

Трудовая миграция мешает росту экономики

Эксперты Нацбанка отмечают,что отсутствие экономимческого роста и растущая инфляция в стране вызваны оттоком рабочей силы из Украины, передает finance.liga.netсо ссылкой на информацию на сайте НБУ.

В инфляционном обзоре на официальном сайте ведомства говорится, что из-за трудовой миграции в Украине может замедлиться экономический рост и ускориться рост цен.

В НБУ отмечают, что уже сегодня предприниматели говорят о нехватке квалифицированных кадров, которые продолжают уезжать из Украины на работу в Польшу и другие страны.

«Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда», — говорят эксперты НБУ.

Трудовая миграция создает существенные помехи для роста темпов производства. Особенно заметно это в таких отраслях, как строительство, транспорт, связь и сельское хозяйство. В то же время, согласно отчету НБУ, областные службы занятости Польши сообщают, что почти 50% трудовых мигрантов из Украины в 2017 году подали заявления на работу именно в этих сферах деятельности.

Ранее сообщалось, что в течение года работающие в Польше украинцы переслали около 100 миллиардов гривень.





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