Трудовая миграция из Украины пойдет на спад в 2020 году — новости Украины

5 января, 10:27

Анастасия Ищенко

Эксперты спрогнозировали новый тренд на рынке труда Украины

/ Фото: Pixabay

Одним из самых серьезных вызовов для Украины стала трудовая миграция. Только по официальным данным, 900 тыс. украинцев работают за границей. По другим же подсчетам, в прошлом году из Украины выехали около 4 млн наших соотечественников. Впрочем, многие возвращаются обратно, ведь работа за рубежом – риск, особенно если едешь туда не совсем легально. Очень часто украинцы сталкиваются с обманом и возвращаются на Родину ни с чем.

Эксперты уверены, что в 2020 году трудовая миграция будет приостанавливаться. Антонина Стадник, эксперт по Human Resources, HR Generalist в компании UAPAY, отмечает, что если рост экономики продолжится, то увеличится и дефицит кадров на рынке труда.

«В первую очередь речь идет, конечно, о высококвалифицированных кадрах. Дефицит обусловлен тремя факторами: общая демография в стране – она негативна уже много лет; слабый институт образования, который не готовит достаточно профессиональных кадров; нестабильная политическая и экономическая ситуация, по причине которой часть профессионалов мигрируют за границу. Притом не обязательно за большими деньгами (ведь за границей большие налоги и другие расходы) — есть и несколько других причин, в том числе безопасность и стабильность», — отмечает Стадник.

Она добавляет, что если экономика страны в 2020 году начнет сползать вниз — а такой вариант не исключается, если прекратится сотрудничество с МВФ, ­— начнутся массовые увольнения, и на рынке труда появится много соискателей. Украина уже проходила это, например, в 2009 и 2015 годах.

«В общем, схожие проблемы переживает рынок труда фактически каждой европейской страны. Но если Германия, Франция или Польша могут пополнять свои трудовые ресурсы за счет заробитчан, в том числе из Украины, то у нас такой возможности нет. Поэтому мы можем рассчитывать только на свои силы. А для этого надо исправлять проблемы, перечисленные в предыдущих пунктах», — комментирует ситуацию Стадник.

Подробнее читайте на сайте «Сегодня» в материале «Больше фриланса и меньше миграции: каким будет рынок труда в Украине в 2020 году».

Также новости «Сегодня» ранее рассказывали, как работодатели обманывают на собеседованиях. Подробности – в нашем сюжете:

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