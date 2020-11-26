Трубоукладчик «Северного потока — 2» ушел из Германии в Калининград

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из немецкого порта Мукран и взял курс на Калининград. У базы проекта продолжают оставаться три российских судна снабжения. Польские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что работы должны были возобновиться в ноябре. А сегодня норвежская сертификационная компания DNV GL, которая инспектирует строительство, объявила, что из-за санкций США прекращает верифицировать суда проекта и их оборудование.

По данным навигационных порталов Vesselfinder и Marinetraffic, сегодня вечером, 26 ноября, трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Мукран, который служит логистическим центром «Северного потока — 2», и взял курс на Калининград. Туда судно должно прибыть 28 ноября.



Иллюстрация: marinetraffic.com.

На якорной стоянке у немецкого порта продолжают находиться суда-снабжения «Морспасслужбы», «Финвал» и Умка», и ледокольное судно «Владислав Стрижов».



Иллюстрация: vesselfinder.com.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

С чем связан поход трубоукладчика «Северного потока — 2» в Калининград, неизвестно. Ранее судно проходило уже испытания после дооснащения и модернизации и ожидалось, что оно начнет непосредственное строительство газопровода. Источники польского издания BiznesAlert сообщали, что возобновление строительство было намечено на ноябрь.

Однако оно не возобновилось. Возможно, уход трубоукладчика в Калининград связан с верификацией оборудования. Сегодня об отказе верифицировать суда проекта и их оборудование объявила норвежская сертификационная компания DNV GL. Она является одной из самых авторитетных в мире и по ее стандартам строится в том числе «Северный поток — 2».

«Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект „Северный поток-2“, подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA. DNV GL реализует надежную программу соответствия нашей деятельности всем применимым нормам и законам, включая санкции», — заявили в DNV GL.

Оператор Nord Stream 2 AG отказался комментировать ситуацию. А в норвежской DNV GL уточнили агентству РБК, что прекратили оказывать услуги по судам, но не по самому газопроводу.

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