Трубоукладчик «Северного потока — 2» решил сходить к Калининграду

Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Калининград. Очевидно, судно продолжает проходить ходовые испытания перед возобновлением строительства «Северного потока — 2» и пройдет по маршруту недостроенного участка газопровода. В немецком порту продолжают находиться два российских судна снабжения.

По данным навигационного портала Vesselfinder, трубоукладчик «Академик Черский» покинул район немецкого порта Мукран в Балтийском море и взял курс на рейд Калининграда. Туда судно должно прибыть 7 октября.



Иллюстрация: vesselfinder.com.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

В мае судно прибыло на базу «Северного потока — 2» в Германии и проходило до конца сентября модернизацию и дооснащение. А 1 октября вышло на рейд Мукрана и, судя по маршруту движения, проходило ходовые испытания. Сейчас судно движется к российским берегам, но не указывает, что придет в сам порт. Очевидно, «Академик Черский» пройдет по маршруту недостроенного участка «Северного потока — 2».

Тем временем в Мукран прибыли три судна снабжения из России, которые могут обеспечить работы трубоукладчика. Позже Errie отключило передачу данных по АИС, и точно в немецком порту находятся «Умка» и «Финвал». Эти суда принадлежат «Морспасслужбе», и первое из них уже участвовало в строительстве «Северного потока — 2».



Иллюстрация: vesselfinder.com.

Как сообщало EADaily, в четверг, 1 октября, оператор «Северного потока — 2» получил последнее разрешение от датского регулятора — на эксплуатацию газопровода после его достройки. Таким образом, у «Газпрома» есть полный пакет документов от всех стран, через воды или экономическую зону в Балтийском море которых проходит газопровод, и уже нет формальных препятствий завершить и запустить проект.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон с первыми санкциями против проекта газопровода. Тогда они касались владельцев трубоукладчиков и Балтийское море покинули суда швейцарской компании Allseas, а проект остановился.

После этого в Балтийское море из Находки отправился трубоукладчик «Академик Черский». Следом за трубоукладчиком «Газпром» начал собирать вспомогательный флот, который обеспечит работы по подвозке труб и обеспечению других работ на проекте.

В ответ на подготовку российского флота американские сенаторы летом подготовили два проекта новых санкций к участникам строительства «Северного потока — 2», которые могут принять в оборонном бюджете США к концу года, и начали запугивать европейские компании и даже порты финансовым уничтожением. Сам Белый дом заявил, что ввел проект балтийского газопровода под действие закона о противодействии противникам Америки, который применяется по отдельным решениям администрации.

«Это гонка между медленной трубоукладкой и медленным принятием санкционного законодательства», — сказал в конце августа американскому изданию The Foreign Policy управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

По его мнению, даже в одиночку трубоукладчик «Академик Черский» сможет достроить 160 километров газопровода в датских и немецких водах за около 110 дней, а закон об оборонном бюджете, в проект которого включили расширение санкций к «Северному потоку — 2», не будет подписан ранее декабря — не менее чем через 112 дней.

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